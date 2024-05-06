MacOS Cihazlarda Otomatik Mail Kurulumu Nasıl Yapılır?

Tatile çıktığınızda ya da normal zamanlarda maillere cevap veremeyecek durumda olduğunuzda MacOS cihazlarda otomatik mail kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle hem müşterilerinizle iletişimi koparmamış hem de şirketinizin prestij sahibi olduğunu gösterebilirsiniz.

Peki, MacOS otomatik mail kurulumu nasıl yapılır?

MacOS Cihazlarda Otomatik Mail Yanıtı Kuralları Belirleme

MacOS cihazlarda otomatik mail yanıtını belirlemek için şu adımlar takip edilmeli;

Mail’a giriş yapılır.

Menü çubuğu üzerindeki Mail’e tıklanarak “Ayarlar”, “Tercihler” seçilir.

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “Kurallar” seçeneğine tıklanır.

“Kural Ekle” butonuna basılır.

“Açıklama” alanına kuralın adı yazılır.

Açıklamanın altında yer alan “lf” kısmına otomatik yanıtın kimlere gönderileceğine dair kurallar girilir.

Açılır kutu içerisinden “Tümü” ya da “Herhangi Biri” seçeneklerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. “Tümü” seçeneği, ayarlanan tüm koşulların uygulanması istenildiğinde tercih edilebilir. “Herhangi Biri” seçeneğiyse yalnızca bir kuralın uygulanması istenildiğinde seçilebilir.

Otomatik mail kurulumuna eklenecek koşullardan birkaçı şöyle sıralanabilir;

Kişi listesindeki kişilerden gelen mesajlar

Belirli e-posta adresinden gelen mesajlar

Konu satırı ya da gövdesinde belirli kelime olan mesajlar

Belirli tarih aralığında gönderilen ya da alınan mesajlar

Yüksek öncelikli olarak işaretlenen mesajlar

Yukarıda sıralanan seçenekler kuralların yalnızca birkaçı diyebiliriz. Daha çok kuraldan oluşan seçenekler var. Bundan dolayı açılır liste içerisinden durumunuzu seçip akabinde gerekli hususları yan tarafında yer alan yerlere ekleyiniz. Aynı zamanda birden çok koşulda hazırlayabilirsiniz.

MacOS Cihazlarda Otomatik Mail Kurulumu Yöntemleri

MacOS cihazlarda otomatik mail kurulumu için öncelikle yukarıda belirtildiği şekilde yanıt koşulları belirlenir. Akabinde mail oluşturma aşamasına geçilir.

MacOS cihazlarda otomatik mail kurulumu için ilk olarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştir seçeneğinin olduğu alanda açılır menüden “Mesajı Yanıtla” alanına tıklanır.

Ekrana “Yanıt Mesajı Metni” yansıyacak. Bu butona tıklayarak daha sonrasında otomatik yanıt mesajı oluşturulur. İşlemlerin arkasından “Tamam” butonuna basılır.

Otomatik yanıtlayıcısının açılması için “Posta > Tercihler > Kurallar” açılır. Yeni hazırlanan otomatik yanıtlayıcı yanında konumlanan kutucuk işaretlenir.

Otomatik yanıtlayıcının kapatılması içinde “Posta > Tercihler” seçilir. “Kurallar” kategorisi içerisinden devre dışı bırakılmak istenilen otomatik yanıta karşılık gelecek kural, “Etkin” sütunu üzerinde işaretli olup olmadığı kontrol edilir. En son adımda “Kural Tercihleri” penceresi kapatılır.

Herhangi bir otomatik yanıtın silinmesi içinde “Posta > Tercihler > Kuralar” alanına gidilir. Silinmek istenilen otomatik yanıt ya da diğer kural seçilerek “Kaldır” butonuna basılarak işlemler tamamlanır.