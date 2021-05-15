Mass Effect Legendary Edition İnceleme Puanları Ortaya Çıktı

Uzun zamandır beklenen yenilenmiş versiyonları ile Mass Effect üçlemesi, en nihayetinde oyuncular ile buluştu. Buluşma sonrasında ise Mass Effect Legendary Edition inceleme puanları ortaya çıkmaya başladı. Bakalım Electronic Arts ve BioWare tarafından yapılan yenilenme nasıl olmuş? Detaylar haberimizde.

Oldukça büyük bir hayran kitlesi olan orijinal üçlemenin ilk oyunu, 2007 yılında Xbox 360 için çıkmıştı. Komutan Shephard rolünde olduğumuz seri oyunlarında, Reapers adı verilen düşman ırkı ile savaşıyor ve galaksiyi kurtarmak için büyük bir mücadele veriyorduk. Rol Yapma Oyunu ögelerine bağlı olarak seçimleriniz her bir göreve, diğer karakterler ile olan ilişkinize ve savaşın sonucuna etki ediyor. Hatta bu kararların diğer oyunlara taşınması ile genel olarak galaksinin kaderini de etkileyecek. Shephard özelleştirmelerinin de bulunduğu üçlemede, karakterinizin dış görünüşünü değiştirebildiğiniz gibi simgesel Femshep ile oynamayı da tercih edebiliyorsunuz.

Mass Effect Legendary Edition, bütün oyunlara ek olarak promosyon silahları, zırhlar ve paketler dahil olmak üzere kırkın üzerinde indirilebilir içerikleri tek bir pakette sizlere sunacak. Bunların yanı sıra 4K UHD ve HDR desteği ile iyileştirilmiş modeller, gölgelendirmeler, görsel efektler, ışıklandırma, alan derinliği ve tam çözünürlüklü ses olmak üzere teknik anlamda bir hayli gelişmiş olacak. İlk oyun için ekstradan geliştirilmiş nişan alma ve ses efektleri, silah dengelemesi ve daha pek çok oynanış geliştirmelerinin de söz konusu olduğunu söyleyelim.

PC versiyonunda ekstradan 21:9 monitör desteği ve DirectX 11 uyumluluğu sunulacak iken yeni nesil konsollar üzerinde ise kalite ile kare hızı arasında seçim yapabileceğiniz performans modu seçenekleri olacak.

Mass Effect Legendary Edition İnceleme Puanları Yayınlanıyor

Dün itibarıyla çıkışını gerçekleştirmiş olan Mass Effect Legendary Edition için inceleme puanları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Metacritic sitesinde ortalaması 90 / 100 olan üçlemenin platformlara göre baktığımız PC için 85 / 100, PlayStation 4 için 88 / 100 ve Xbox One için de 90 / 100 olduğunu görebiliyoruz. Şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarına, aşağıdan bakabilirsiniz.

Mass Effect Legendary Edition İnceleme Puanları

Areajugones - 9 / 10

Atomix - 88 / 100

Attack of the Fanboy - 5 / 5

Eurogamer Italy - 8 / 10

GameGrin - 10 / 10

GamePro Germany - 90 / 100

GAMES.CH - 88 / 100

GameStar - 85 / 100

Generacion Xbox - 9.2 / 10

Hobby Consolas - 89 / 100

IGN France - 9 / 10

Jeuxvideo.com - 16 / 20

MGG Spain - 90 / 100

Millenium - 85 / 100

Press Start Australia - 9.5 / 10

RPG Fan - 91 / 100

SomosXbox - 9.2 / 10

SpazioGames - 7.5 / 10

Stevivor - 8.5 / 10

The Games Machine - 8.7 / 10

Vandal - 9 / 10

Mass Effect Legendary Edition En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci (AMD): FX-8350

İşlemci (Intel): Core i5 3570

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon 7970 / R9280X

Ekran Kartı (NVIDIA): GTX 760

DirectX: 11 uyumlu

Sabit Disk Boş Alanı: 120 GB

Mass Effect Legendary Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri