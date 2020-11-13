Mbps Nedir? Ne Anlama Gelir? MB ile Farkları Nedir? - Eğer herhangi bir test aracını kullanarak internet hızınızı ölçmek isterseniz karşınıza genellikle Mbps cinsinden hesaplanan bazı değerler çıkar. Tüm bu detayların ne anlama geldiğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

Mbps Nedir?

Mbps ya da Megabits per Second, internet bağlantınızın hızını ölçmenin bir yoludur ve saniyedeki megabit anlamına gelir.

Sıfırdan başlayanlar için kısaca açıklamak gerekirse değerler ne kadar yüksek olursa, sahip olduğunuz internet bağlantı hızı da o denli yüksektir. Buna ek olarak bazı durumlarda Kbps ya da Gbps terimleri ile de karşılaşabilirsiniz. Her ikisi de, Mbps ile benzer mantıktadırlar.

- Kbps ya da Kilobits per Second, saniyedeki kilobit anlamına gelir.

- Gbps ya da Gigabit per Second, saniyedeki gigabit anlamına gelir.

Tıpkı KB, MB ve GB terimlerinden bahseder gibi, burada da benzer şekilde bir sıralama mevcuttur.

- 1.000 Kbps = 1 Mbps

- 1.000 Mbps = 1 Gbps

Burada küçük bir detaydan daha bahsetmemiz gerekiyor. Orada ya da burada dolanırken Mbps ve MBps olarak iki farklı terime denk gelebilirsiniz ancak bunlar farklı şeylerdir. Mbps saniyedeki megabit anlamına gelir ve hızı ölçer. MBps ise saniyedeki megabayt anlamına gelir ve saniyede aktarılan dosya verisi miktarını ölçer. Unutmayın, küçük 'b' hızı, büyük 'B' ise aktarılan dosya veri miktarını ifade eder.

Ev İnterneti için Kaç Mbps Hıza İhtiyacınız Var?

Eğer evinize yeni bir internet bağlatacaksanız ancak hangi hıza ihtiyacınız olduğundan emin değilseniz, bu neler yapmak istediğinizi bilmekten geçiyor.

Hız: 0 - 4 Mbps

Bu hız aralığında e-posta göndermek, internette gezinmek, bir şeyler okumak, e-kitap gibi metinleri indirmek gibi temel işlevleri yerine getirebilirsiniz. Ancak dahası, pek de hoşunuza gitmeyecek yükleme sürelerini beraberinde getirecektir. Bu nedenle bunu pek de tavsiye etmiyoruz.

Hız: 4 - 18 Mbps

Bu hız aralığında düşük çözünürlüklü videoları izlemek, indirmek ve müzik dinlemek, indirmek gibi daha multimedya odaklı işlevleri yerine getirebilirsiniz. Ayrıca iki ya da üç cihazı aynı anda bağlayacaksanız uygun bir tercih olacaktır. Yine de yüksek çözünürlüklü akışlar için önerilmez.

Hız 25 Mbps ve Üstü

Bu hız aralığında aynı anda birden fazla cihazı aynı ağa bağlayabilir, aynı anda birden fazla indirme yapabilir, yüksek çözünürlüklü video akışları gerçekleştirebilir ve çevrim içi oyunlar oynayabilirsiniz. Eğer evinizin altyapısı bu hızlara destek sunuyor ise tavsiyemiz 25 Mbps ve üstü bir paket satın almanız yönünde olacaktır.

Dosya İndirmek Ne Kadar Sürer?

Farklı hızlarda belirli bir dosyayı indirmenin ne kadar süreceğini merak ediyorsanız, hemen aşağıda yer alan tablodan yardım alabilirsiniz.

Dosya E-Kitap MP3 Dizi SD Film HD Film Tahmini Boyut 1 MB 5 MB 1 GB 2 GB 12 GB 3 Mbps 8 Saniye 13 Saniye 47 Dakika 95 Dakika 9 Saat 10 Mbps 2 Saniye 4 Saniye 14 Dakika 28 Dakika 3 Saat 18 Mbps 1,5 Saniye 2 Saniye 8 Dakika 15 Dakika 1,5 Saat 25 Mbps 1 Saniye 1,5 Saniye 5 Dakika 11 Dakika 1 Saat 50 Mbps 1 Saniye 1 Saniye 2,5 Dakika 5 Dakika 34 Dakika

Mbps'nin Çalışma Mantığı Nedir?

Kullandığınız cihaza belirli bir süre içerisinde, ki burada saniye, yalnızca belirli miktarda veri ulaşabilir. Bunun altında yatan faktörlerin arasında kullandığınız cihaz, bağlı olduğunuz modem ve bulunduğunuz yer gibi pek çok farklı etmen var. Eğer cihazınıza belirli bir süre içerisinde yalnızca belirli miktarda veri ulaşabiliyorsa, bu içerik indirmenin ya da yüklemenin, az ya da çok, zaman alacağı anlamına geliyor.

Sahip olduğunuz bağlantı hızı (Kbps, Mbps, Gbps) ne kadar yüksek ise, veri aktarımı da (Download ve Upload) o kadar hızlı gerçekleşir. Mbps'i arabanın deposuna benzin doldurmak gibi düşünebilirsiniz. Pompanın büyüklüğü, deponuzun ne kadar hızlı dolacağını belirler.

Bant Genişliği ve İnternet Hızı: Farkı Nedir?

Bazı durumlarda Bant Genişliği ve İnternet Hızı terimlerinin birbirinin yerine kullanıldığını görürsünüz ancak bunlar aynı şeyler değildir.

Bant genişliğini anlayabilmeniz adına yine otomobiller üzerinden bir örnek vermemiz faydalı olacaktır. Örneğin iki şeritli bir yolda giden iki tane otomobil olsun. Her iki araba da hızlı bir şekilde gidebilir çünkü yollarında başka otomobil yok. Şimdi o otoyola daha fazla sayıda otomobil ekleyelim.

Bu sefer, iki şeritli bu yolda dört otomobil olsun. Geçecek bir alan bulunmadığı için hepsinin yavaşlaması gerekiyor.

İnternet bağlantınız hakkında konuşurken bu, ağınızda daha az veri dolaşırken daha yüksek hızlar elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Bu veriler gönderdiğiniz ya da aldığınız veya başkasının gönderdiği ya da aldığı veriler olabilir. Yani daha fazla kişi veya daha fazla cihaz aynı internet bağlantısını kullanmaya başlarsa, bant genişliğiniz bu trafiği kaldıramayabilir. Bu durumda indirme ve yükleme hızlarınız düşer.