5G Nedir? Ne Kadar Hızlı? Ne Zaman Kullanıma Sunulacak? - Son dönemlerde adını sık sık duymaya başladığımız 5G ile birlikte hayatımız derinden ve köklü bir şekilde değişime uğrayabilir. Bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

5G Nedir?

5G, 4G teknolojisinin yerini alacak olan yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir.

Bu yeni endüstri standartı, 4G'den çok daha hızlı olacak şekilde tasarlandı. Yine de tüm olay akıllı telefonunuzdaki interneti hızlandırmakla ilgili değil. 5G aynı zamanda IoT olarak da bilinen Nesnelerin İnterneti adına da oldukça önemli bir ayağı oluşturacak.

5G Ne Kadar Hızlı?

4G teorik olarak 100 Mbps hızlarına çıkabilirken, 5G teorik olarak 10 Gbps hızlara ulaşabilecek. Bu, teorik hızlarda yüz kat daha hızlı bir teknoloji olduğu anlamına geliyor.

Kısa bir şekilde örnek vermemiz gerekirse iki saatlik bir filmi indirmek 3G'de yirmi altı saat, 4G'de altı dakika ve 5G'de ise yalnızca üç saniye sürecek. Yalnızca iş hacmi ile ilgilenmeyin çünkü 5G, gecikme sürelerini de dikkate alınacak ölçüde düşürmeyi hedefliyor.

Bu da internette bir şeyler yaparken daha hızlı yüklenme süreleri ve daha iyi yanıt süreleri anlamına geliyor.

Tüm bu özellikler ile birlikte 5G'nin mevcut kablolu internet bağlantılarını yendiğini ve fiber altyapılar ile rekabet içerisinde olacağını görüyoruz. Ayrıca kablosuz taşıyıcılar, her eve fiziksel kablolar döşemeden hızlı internet sunmak için bu teknolojiden yararlanabilir.

5G Nasıl Çalışıyor?

5G bu yüksek hızlara ulaşabilmek adına birden fazla teknolojiden yararlanır. Bu detaylar ağırlıklı olarak teknik anlatımlar içeriyor ancak eğer dikkatinizi çekiyorsa kısa bir özet geçebiliriz.

5G'de 30 GHz ve 300 GHz arasındaki frekanslardan yayınlanan milimetre dalgaları / milimeter waves kullanılıyor. Bu dalgalar daha öncesinde yalnızca uydular ve radar sistemleri arasındaki iletişimi sürdürmek adına kullanılıyordu. Ancak bu dalgalar binalar veya diğer katı nesnelerin içinden kolay bir şekilde geçemez.

Bu nedenle 5G, özellikle yoğun kentsel alanlarda her iki yüz elli metrede bir yerleştirilen daha küçük, minyatür tabanlı istasyonlardan da faydalanacak. Bu istasyonlar, bu tip yerlerde çok daha iyi kapsama alanı sağlayacaktır.

5G Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

5G'nin ülkemizdeki çalışmaları sürerken dünyanın çeşitli yerlerinde yer alan bazı ülkeler ilk geniş çaplı kullanımları başlattı. 5G'nin Türkiye'de kullanıma sunulmasının ise 2021 - 2022 yıllarını bulabileceğini söyleyebiliriz. Gelişmeler oldukça bu yazıyı güncelleyerek sizleri haberdar edeceğiz.

5G Türkiye'de Var mı?

Hayır, 5G henüz ülkemizde bulunmuyor. 5G'nin ülkemizde 2021 - 2022 yılında erken erişim yayınlarına başlayacağını düşünebiliriz.

5G Destekli Akıllı Telefonlar Hangileri?

Kullandığınız cihazın 5G ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek için teknik detaylar tablosuna göz atabilirsiniz. Hemen aşağıdaki listede 5G ile uyumlu olan bazı akıllı telefonları sizler için listeledik. Kullandığınız cihaz bu listede yer almıyorsa 5G uyumlu olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle teknik detaylar tablosuna göz atmanız daha doğru olacaktır.

- Apple iPhone 12 Pro Max

- Apple iPhone 12 Pro

- Apple iPhone 12

- Apple iPhone 12 Mini

- Asus ROG Phone 3

- Asus Zenfone 7 Pro

- Asus Zenfone 7

- Google Pixel 5

- Google Pixel 4A

- Nokia 8.3 5G

- Honor V30

- Honor 30 Pro Plus

- Honor 30 Lite

- Honor X10 Max

- Honor X10

- HTC U20 5G

- HTC Desire 20 Pro

- Huawei P40 Pro Plus

- Huawei P40 Pro

- Huawei P40 5G

- Huawei P40 Lite 5G

- Huawei Mate X

- Huawei Mate 20 X 5G

- LG Wing

- LG Velvet

- LG V60 ThinQ 5G

- Motorola Razr 2020

- Motorola Edge Plus

- Motorola Edge

- OnePlus 8 Pro

- OnePlus 8T

- OnePlus 8

- OnePlus 7T Pro 5G

- OnePlus 7 Pro 5G

- Oppo Reno 4 Pro 5G

- Oppo Find X2 Pro

- Oppo Reno 10z Zoom 5G

- Realme X50 Pro 5G

- Realme X50

- Realme X50m

- Samsung Galaxy Note 20 Ultra

- Samsung Galaxy Note 20

- Samsung Galaxy S20 Ultra

- Samsung Galaxy S20 Plus

- Samsung Galaxy S20

- Samsung Galaxy Note 10 5G

- Samsung Galaxy S10 5G

- Samsung Galaxy Z Flip

- Samsung Galaxy Fold

- Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

- Sony Xperia 1 II

- Xiaomi Mi 10 Ultra

- Xiaomi Mi 10

- Xiaomi Mi 9 Pro 5G

- Xiaomi Black Shark 3S

- Xiaomi Black Shark 3

- Xiaomi Poco F2 Pro

- Xiaomi Mi Mix Alpha

- Xiaomi Mi Mix 3 5G

- Xiaomi Redmi K30 Pro

Not: Bazı markalar akıllı telefonlarını belirli bölgelere göre farklı varyantlarla satışa sunuyor. Kullandığınız modelin ülkemizdeki varyantının 5G ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek için, cihazı satın aldığınız yer ile iletişim kurup konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Peki siz 5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 5G ile birlikte hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak ve deneyimimiz nasıl değişecek? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.