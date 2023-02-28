3 Ocak 1956 tarihinde New York'ta doğan Mel Gibson İrlandalı ve Amerikan kökenli bir aileden gelmektedir. 1970'lerde kariyerine başlayan Mel Gibson pek çok önemli filmde başrol olmuştur. Yönetmenlik de yapan ünlü aktör karizmasıyla ve oyunculuğu ile öne çıkıyor.

Biz de sizler için en iyi Mel Gibson filmlerini sıraladık. İzleyecek güzel bir şeyler arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Gelmiş Geçmiş En İyi Mel Gibson Filmleri

Mad Max (1979)

Gallipoli (1981)

The Year of Living Dangerously (1982)

Lethal Weapon (1987)

Hamlet (1990)

Maverick (1994)

Braveheart (1995)

Signs (2002)

Mad Max (1979)

Kült filmler denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan olan Mad Max, Mel Gibson filmleri içindeki en özel eserlerden bir tanesi. Mel Gibson’ın kariyerinde de çok önemli bir yer tutan Mad Max, kıyamet sonrası bir dünyayı gözler önüne seriyor. Bir petrol krizinden sonrasını konu alan bu dünyada yakıt her şeyden önemlidir. Düşük bütçeli bir film olmasına rağmen çok iyi aksiyon sahnelerine sahiptir. Bu filmin başarısından sonra Mad Max 3 filmlik bir seri haline gelmiştir. 2015 yılında da Mad Max: Fury Road isminde reboot filmi çekilmiştir.

Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera

: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera Oyuncular : Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays-Byrne, Steve Bisley

: Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays-Byrne, Steve Bisley IMDB Puanı: 6.8

Gallipoli (1981)

Mel Gibson’ın başrol aldığı bu yapımda 1. Dünya Savaşı konu alınır. Gallipoli bugün bildiğimiz “Gelibolu” manasına gelmektedir. Gelibolu Muharabesini beyaz perdeye yansıtan bu film savaşın manasızlığını ve acımasızlığını gözler önüne seren çarpıcı bir yapımdır.

Tür : Savaş, Dram

: Savaş, Dram Oyuncular : Mel Gibson, Mark Lee, Bill Kerr

: Mel Gibson, Mark Lee, Bill Kerr IMDB Puanı: 7.4

The Year of Living Dangerously (1982)

Türkçemize “Tehlikeli Bir Yıl” olarak çevrilen bu film Endonezya'daki politik karışıklıkları anlatan bir yapım. 1965 yılında geçen film o bolgenin siyasi durumunu gözler önüne seriyor.

Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik Oyuncular : Mel Gibson, Sigourney Weaver, Linda Hunt

: Mel Gibson, Sigourney Weaver, Linda Hunt IMDB Puanı: 7.2

Lethal Weapon (1987)

Ülkemizde “Cehennem Silahı” olarak bilinen bu film 80’ler aksiyon filmi denilince akıllara gelen ilk yapımlardandır. Mel Gibson filmleri içerisindeki aksiyon dozu en yüksek filmdir desek haksız sayılmayız. Mel Gibson bu eserde Martin Riggs isminde bir polis dedektifine hayat veriyor. Biraz aykırı bir tip olan Martin Riggs zorlu durumlara girip çıkmaktan geri durmayan hareketli bir tiptir. Ekip arkadaşı Roger Murtaugh ise tam zıt karakterdedir ve emekliliğinin günlerini saymaktadır. Bir suç örgütünü ortadan kaldırmak için görevlendirilen bu ikilinin maceralarına şahitlik ediyoruz.

Tür : Aksiyon, Suç, Gerilim

: Aksiyon, Suç, Gerilim Oyuncular : Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan

: Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan IMDB Puanı: 7.6

Hamlet (1990)

Bu film, Shakespeare'in ünlü tiyatro oyunu Hamlet'in sinema uyarlamasıdır. Hamlet'i orjinaline sadık kalarak sinemaya aktarmaya çalışan bu eserde başrol Mel Gibson’a aittir. Çok iyi bilineceği üzere Hamlet’in konusu, Danimarka Kralı'ndan tahtı devralmak üzere olan Prens Hamlet'in hikayesidir.

Tür : Drama, Tarihi

: Drama, Tarihi Oyuncular : Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates, Helena Bonham Carter

: Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates, Helena Bonham Carter IMDB Puanı: 6.8

Maverick (1994)

1950'lerin popüler televizyon dizisi "Maverick"in film uyarlaması olan bu yapım kovboy filmleri ile komedi türünün muhteşem bir birleşimidir. Maverick, büyük bir poker turnuvasına katılmak için para biriktirmeye çalışıyor ve bu amaç doğrultusunda pek çok farklı yolu deniyor. Bu süreç boyunca da başına türlü türlü olaylar geliyor. Vahşi Batı’da geçen eğlenceli bir film arıyorsanız Maverick’i muhakkak izlemelisiniz.

Tür : Macera, Komedi, Aksiyon

: Macera, Komedi, Aksiyon Oyuncular : Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner

: Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner IMDB Puanı: 7.0

Braveheart (1995)

Mel Gibson filmleri içerisinde şüphesiz en iyisi olan Braveheart sinema tarihinin en iyi işlerinden biri olarak gösterilebilir. Mel Gibson’ın hem oynadığı hem yönettiği Braveheart pek çok açıdan ikonik hale gelmiş bir filmdir. Etkileyici sahneleri ve vurucu replikleriyle zihinlere yer eden bu film herkesin muhakkak izlemesi gereken bir eserdir. Tarihi gerçeklik bakımından maalesef sınıfta kalan bir film olsa da bu durum filmin kalitesine gölge düşürmüyor.

Tür : Savaş, Biyografi, Tarih, Dram

: Savaş, Biyografi, Tarih, Dram Oyuncular : Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan

: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan IMDB Puanı: 8.3

Signs (2002)

Bilim kurgu türündeki en ikonik filmlerden biri olan Signs’ı pek çoğumuz ya televizyonda izlemiştir ya da tarlaların üzerine çizilen o meşhur simgelere denk gelmiştir. İki çocuğu ve kardeşi ile şehirden uzak bir yerde yaşamaya başlayan bir rahibin mısır tarlasına acayip işaretler işlenir. Durumu anlandırmaya çalışan rahip sonradan fark eder ki Dünya’nın çeşitli yerlerinde de bu semboller farklı yerlere işlenmiştir. Biz de olayı çözmeye çalışan rahibin mücadelesine şahitlik ediyoruz.

Tür : Dram, Gizem, Bilim Kurgu

: Dram, Gizem, Bilim Kurgu Oyuncular : Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin

: Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin IMDB Puanı: 6.8

En iyi Mel Gibson filmlerini sıraladığımız listenin sonuna geldik. Umuyoruz ki bu içeriğimiz izleyecek güzel bir film arayanların işine yaramıştır. Sizin favori Mel Gibson filminiz hangisi? Ünlü oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.