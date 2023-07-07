Efsane geri dönüyor. Metal Gear Solid Snake Eater Remake indirin ve Metal Gear Solid serisinin benzersiz hikayesini deneyimleyin.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2023’ün en beklenmedik ve bir o kadar da heyecan verici haberlerinden biri hiç şüphesiz efsanevi oyun serisinin en iyi oyunu olan Metal Gear Solid 3: Snake Eater’in remake versiyonunun duyurulmuş olmasıydı.

Oyun dünyasının belki de en iyi oyunlarından biri olan Metal Gear Solid 3: Snake Eater aynı zamanda serinin kronolojik olarak ilk oyunudur. Usta oyun yönetmeni Hideo Kojima’nın dehasını konuşturduğu bu oyun benzersiz bir hikaye anlatımına ve dönemine göre oldukça iyi sayılabilecek bir oynanışa sahipti.

Oyunun remake versiyonu ile alakalı bildiğimiz şeyler şu an için oldukça az. Bu oyunun remake versiyonunun yapılıyor olması bile bizim için şu an müthiş bir haber. Oyunun remake versiyonundan beklentiler ise son derece büyük. METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER REMAKE şimdiden en çok beklenen oyunlar arasında yer alıyor.

Oyunun hikayesi hem çok ilginç, sonu itibariyle de bir o kadar da duygusal. Çarpıcı ve duygu dolu oyunlar ilginizi çekiyorsa, gizlilik mekaniklerinin ön planda olduğu bir oyun arıyorsanız bu yapıma muhakkak bir göz atın.

METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER REMAKE İndir

Oyunun çıkış tarihi şu an için belirsiz ancak siz hemen oyunu istek listenize ekleyin ve herkesten önce METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER REMAKE’i indirerek bu eşsiz oyunu erkenden deneyin.