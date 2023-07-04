METAL GEAR SOLID 5 GROUND ZEROES
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4000.00 MB
- Üretici Konami
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Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes’u indirin ve bu serideki en önemli kısmı oynamaya başlayın.
Metal Gear Solid serisi oyun dünyasının en eşsiz serilerinden biridir. Öyle ki bu upuzun serinin son oyunu olan The Phantom Pain’den öncesini anlatan Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes bu nedenle çok önemlidir. Bir nevi teknoloji demosu hatta prolog olarak adlandırılan bu yapımı oynamadan The Phantom Pain’e geçmenizi kesinlikle önermiyoruz.
Esasında tek bir bölümden oluşan Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes aşırı kısa bir oyun olmasına rağmen sinematikleri, oynanışı ve hikayesi ile bizleri adeta soluksuz bırakıyor. 2014 yılında çıkmasına rağmen mükemmel grafiklere sahip olan Ground Zeroes aynı zamanda çok iyi bir atmosfere de sahiptir.
Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes İndir
Siz de hemen Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes indirin ve hikayedeki önemli bir boşluğu dolduran bu oyunu bir an önce deneyimleyin. Kısa ama etkileyici bir oyun olan Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes oynayabileceğiniz en iyi gizlilik oyunlarından bir tanesidir.
Metal Gear Solid Serisi Hangi Sırayla Oynanmalı?
Metal Gear Solid serisi, oyun dünyasının görmüş olduğu en kompleks ve sıra dışı hikayelere sahiptir. Öyle ki; daha önce hiçbir oyunun yapamadığı kadar sizi düşünmeye, sorgulamaya, iç hesaplaşmaya iten monologlara ve olaylara sahip bir oyundur.
Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64 (64-bit işletim sistemi gerekli)
- İşlemci: Core i5-4460 (3.20GHz) ya da daha iyisi
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) ya da (DirectX 11 graphics card required)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0c
Hikayenin çok önemli bir bölümünü anlatıyor
Oldukça farklı şekillerde oynamak mümkün
Atmosfer aşırı iyi
Sinematikler ve ara sahneler nefes kesici
Aşırı kısa sürüyor