Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes’u indirin ve bu serideki en önemli kısmı oynamaya başlayın.

Kemal Tavus - 42 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Metal Gear Solid serisi oyun dünyasının en eşsiz serilerinden biridir. Öyle ki bu upuzun serinin son oyunu olan The Phantom Pain’den öncesini anlatan Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes bu nedenle çok önemlidir. Bir nevi teknoloji demosu hatta prolog olarak adlandırılan bu yapımı oynamadan The Phantom Pain’e geçmenizi kesinlikle önermiyoruz.

Esasında tek bir bölümden oluşan Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes aşırı kısa bir oyun olmasına rağmen sinematikleri, oynanışı ve hikayesi ile bizleri adeta soluksuz bırakıyor. 2014 yılında çıkmasına rağmen mükemmel grafiklere sahip olan Ground Zeroes aynı zamanda çok iyi bir atmosfere de sahiptir.

Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes İndir

Siz de hemen Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes indirin ve hikayedeki önemli bir boşluğu dolduran bu oyunu bir an önce deneyimleyin. Kısa ama etkileyici bir oyun olan Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes oynayabileceğiniz en iyi gizlilik oyunlarından bir tanesidir.

Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista SP2 x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64 (64-bit işletim sistemi gerekli)

: Windows Vista SP2 x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64 (64-bit işletim sistemi gerekli) İşlemci : Core i5-4460 (3.20GHz) ya da daha iyisi

: Core i5-4460 (3.20GHz) ya da daha iyisi Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) ya da (DirectX 11 graphics card required)

: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) ya da (DirectX 11 graphics card required) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 4 GB kullanılabilir alan

: 4 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX 9.0c