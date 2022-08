Quentin Tarantino, aykırı kişiliğiyle ve sıra dışı yönetmenliğiyle sinema tarihine adını kazımış yönetmenlerden biridir. Filmlerinde kullandığı yoğun diyaloglarla ve vahşi, kanlı sahneleriyle ünlenmiş bir yönetmendir. Neredeyse tüm filmlerinde kullandığı ortak imgeler ile bir filmin Tarantino filmi olup olmadığını kısa bir süre içinde anlamanız mümkündür.

Biz de ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun en iyi filmlerini sizler için sıraladık. Aşağıdaki Quentin Tarantino filmleri IMDB puanına göre listelenmiştir. İzlemek için güzel bir film arıyorsanız bu liste çok işinize yarayacaktır.

En İyi Quentin Tarantino Filmleri Listesi

Pulp Fiction

Django Unchained

Inglourious Basterds

Reservoir Dogs

Kill Bill: Vol. 1

The Hateful Eight

Once Upon a Time in... Hollywood

Death Proof

Tarantino filmleri içerisindeki en iyi filmler yukarıdaki gibidir. Listedeki pek çok film, sinema severlerin favori filmleri arasındadır. Aralarında izlemediğiniz filmler varsa muhakkak izlemelisiniz.

Pulp Fiction (1994)

Tarantino filmleri denilince akıllara gelen ilk filmlerden biri olan Pulp Fiction, herkesin izlemesi gereken efsane bir filmdir. Tarantino’yu Tarantino yapan filmlerden biri olan Pulp Fiction; oyunculuk, diyalog, senaryo ve olay örgüsü bakımından eşi benzeri olmayan bir filmdir. Ayrıca efsane sayılabilecek oyuncu kadrosunun filmde göstermiş olduğu oyunculuk hayranlık bırakacak cinsten. Quentin Tarantino filmlerinde sıkça kullanılan lineer olmayan hikaye anlatımı yöntemi Pulp Fiction’da mükemmel bir şekilde uygulanmıştır.

Tür: Suç, Drama

Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis

IMDB Puanı: 8.9

Django Unchained (2012)

Tarantino’nun filmlerinde Western temasını işlemeyi sevdiği kitleler tarafından bilinen bir gerçek. Django Unchained’da tam bir Western filmi. Türün meraklılarının mutlaka izlemesi gereken Django Unchained, içerisinde bulunan pek çok gönderme ile seyircilerin beğenisini kazanmış bir filmdir. Kölelik, ödül avcılığı gibi pek çok konunun işlendiği bu film Tarantino’nun tüm imzalarını içeren bir film.

Tür: Drama, Western

Oyuncular: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson

IMDB Puanı: 8.4

Inglourious Basterds (2009)

Tarantino’nun bir başka kanlı ve diyaloglu filmi olan Inglourious Basterds, ülkemizde “Soysuzlar Çetesi” ismiyle de biliniyor. Bir grup askerin Nazi avladığı ve geçmişte Naziler tarafından büyük bir kötülüğe uğrayan sinemacı kadın ile yollarının kesişmesi konu alınır. Büyük bir intikam hikayesi olan Inglourious Basterds, Nazi dönemini sıradışı bir üslupla yorumlayıp izleyiciyle buluşturmuş. En iyi Brad Pitt filmlerinden biri de Inglourious Basterds'tır.

Tür: Macera, Drama, Savaş

Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth, Christoph Waltz, Michael Fassbender

IMDB Puanı: 8.3

Reservoir Dogs (1992)

Organize bir soygun sırasında yaşanan aksaklık sonucu büyük bir felaketle sonuçlanan soygunu anlatan bu filmde bol bol küfür ve kan mevcut. Birbirlerinin isimlerini bile bilmeyen bu ekibin içerisinde bir ajan olduğu anlaşılır. Artan gerilim ve korku ile ortam adeta mental bir savaş alanına döner. Tarantino’nun vahşi ve sert tonunu bizlere yansıtan bu filmde tansiyon hiç düşmüyor.

Tür: Suç, Drama, Gerilim

Oyuncular: Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen

IMDB Puanı: 8.3

Kill Bill: Vol. 1

Tarantino filmleri arasında şüphesiz ki en kanlı ve vahşet dolu film Kill Bill’dir. Yıllar süren bir komadan uyanan suikastçinin intikam hikayesini konu alan Kill Bill, inanılmaz kanlı dövüş sahneleri, akıl almaz olayları ve hiç azalmayan temposuyla benzersiz bir aksiyon filmi. Alışılmış aksiyon filmlerine kıyasla şiddet dozu çok yüksek olan bu film aklınızı başınızdan alacak sekanslara sahip.

Tür: Aksiyon, Macera, Drama

Oyuncular: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah

IMDB Puanı: 8.2

The Hateful Eight (2015)

Tarantino’nun Western filmleriyle olan münasebetinden bahsetmiştik. Django Unchained’den sonra yapılan The Hateful Eight, bir grup yabancının yoğun kar fırtınasından korunmak için ıssız bir yerde konaklamasını konu alıyor. Tarantino filmlerindeki kemik kadroyu bu filmde de görüyoruz. Bol bol kar ve gizem dolu bu film ilk saniyesinden son saniyesine kadar sizi diken üstünde tutacak.

Tür: Suç, Drama, Gizem

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh

IMDB Puanı: 7.8

Once Upon a Time in... Hollywood

Yıldızlar geçidi diyebileceğimiz bir kadroya sahip olan Once Upon a Time in Hollywood, yıldızı henüz tam olarak parlamamış bir aktörün ve onun dublörünün Hollywood’da iş kapmak için girdiği mücadeleleri konu alıyor. Her Tarantino filminde olduğu gibi işler pek beklenildiği gibi gitmiyor ve türlü türlü mevzular film boyunca eksik olmuyor. Sadece kadrosundaki efsane oyuncular için bile izlenebilecek olan bu filmi kaçırmamanızı öneririz. Leonardo DiCaprio'nun en iyi filmlerinden biri olarak da gösteriliyor.

Tür: Komedi, Drama

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino

IMDB Puanı: 7.6

Death Proof

Pek çok kimse için oldukça rahatsız edici bir film olabilecek olan Death Proof, dublörlük yapan bir katili konu alıyor. Bu adamın aracına eklediği bir düzenek sayesinde trafik kazalarında asla ölmüyor. Bu sayede kendisi pek hasar almadan yolda yürüyen genç ve güzel kadınları arabasıyla ezerek öldürebiliyor. Katil, arabasıyla kazalar yaparak sürekli genç kadınları adeta avlıyor. Rahatsız edici konusu olan bu film Robert Rodriguez’in Planet Terror isimli filmi ile aynı anda gösteriliyor ve adı“Grindhouse” olarak belirleniyor. Tam bir 70’ler esintisi olan bu film tıpkı o zamanlardaki gibi “2 film 1 arada” şeklinde vizyona giriyor.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Oyuncular: Kurt Russell, Zoë Bell, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito, Sydney Tamiia Poitier

IMDB Puanı: 7.0

Görüldüğü üzere Tarantino filmleri oldukça kanlı, bol diyaloglu ve sansasyonel yaratabilecek filmler. Tarantino’nun da sürekli filmlerinde yer verdiği bazı isimler bulunuyor. Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Uma Thurman ve Kurt Russell, Tarantino filmlerinde sıklıkla görebileceğimiz isimlerden birkaçı. Otör yönetmenlerden biri olan Tarantino filmleri şüphesiz ki son derece izlemeye değer eserler.

En iyi Quentin Tarantino filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki listemiz hoşunuza gitmiştir. Sizin favori Quentin Tarantino filminiz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.