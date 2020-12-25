Uzun yıllardır hayatımızın bir parçası haline gelen Microsoft Office, günümüzün en popüler ofis yazılım paketi olarak ön plana çıkıyor. Peki ama Microsoft Office nasıl ücretsiz kullanılır? Bu rehberimizde Microsoft Office'i ücretsiz kullanmanın yolları ile karşınızdayız.

Microsoft Office Nasıl Ücretsiz Kullanılır?

Eğitim Kampanyası ile Ücretsiz Kullanma

Web Office ile Ücretsiz Kullanma

Deneme Sürümü ile Ücretsiz Kullanma

Mobil Uygulamalar ile Ücretsiz Kullanma

Güncellenmiş adı ile Microsoft 365 olarak da adlandırılan ofis yazılımını satın alıp kullanmak isterseniz, yıllık beş yüz liraya yakın bir ödeme yapmanız gerekecektir. Bu tutar, neredeyse hepimiz için gerçekten yüksek bir fiyat etiketi. Öte taraftan Word, Excel ve PowerPoint gibi Office uygulamalarını tek bir kuruş ödemeden kullanabilmek mümkün.

1- Eğitim Kampanyası ile Ücretsiz Kullanma

Office 365 Eğitim internet sitesini ziyaret edin.

internet sitesini ziyaret edin. Kutucuğa öğrenci e-posta adresinizi girin.

girin. Ardından Get Started butonuna tıklayın.

Pek çok eğitim kurumu, Microsoft Office yazılımlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilmenize olanak sunar. Yapmanız gereken şey Office 365 Eğitim sayfasını ziyaret etmek ve bu sayfada yer alan kutucuğa öğrenci ya da akademisyen e-posta adresinizi girmek olacaktır.

Eğer eğitim kurumunuzun bir anlaşması bulunuyorsa, Office programlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu yöntemin yalnızca üniversiteler için geçerli olduğunu, lise ve öncesi eğitimlerde yer alan öğrenci ve öğretmenlerin faydalanamadığını belirtelim.

2- Web Office ile Ücretsiz Kullanma

Office 365 internet sitesini ziyaret edin.

internet sitesini ziyaret edin. Kullandığınız Hotmail hesabı ile giriş yapın.

giriş yapın. Ücretsiz Web Office seçeneğini seçin.

Hangi cihazı kullandığınız fark etmeksizin, ücretsiz Web Office servisinden yardım alabilirsiniz. Sadece internet tarayıcısı üzerinden çalıştırabileceğiniz Web Office ile birlikte Excel, PowerPoint ve Word gibi popüler ofis yazılımlarının tümünü oluşturabilir, düzenleyebilir ya da kaydedebilirsiniz.

Yapmanız gereken şey Office 365 sayfasını ziyaret etmek ve ardından kullandığınız bir hesap ile oturum açmak olacaktır. Bunun ardından karşınıza çıkan ekrandan Ücretsiz Web Office seçeneğini seçerek devam etmelisiniz. Her şey bu kadar! Kullanmaya hazırsınız.

3- Deneme Sürümü ile Ücretsiz Kullanma

Office 365 internet sitesini ziyaret edin.

internet sitesini ziyaret edin. Bu ekrandan 1 Ay Süreyle Ücretsiz Deneyin seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Kullandığınız Hotmail Hesabı ile giriş yapın.

Eğer Office yazılımına yalnızca kısa bir süre için ihtiyaç duyuyorsanız, direkt olarak deneme sürümünden faydalanmanız da mümkün. Bunun için yapmanız gereken şey Office 365 sayfasını ziyaret etmek ve bu sayfada yer alan 1 Ay Süreyle Ücretsiz Deneyin butonuna tıklamaktır.

Bunun ardından kullandığınız bir hesap ile oturum açın ve ardından Office 365 programını bilgisayarınıza indirin. Bu etkinleştirmenin ardından bir ay boyunca Excel, PowerPoint ve Word gibi tüm Office yazılımlarını ücretsiz olarak deneyimleyebileceksiniz.

4- Mobil Uygulamalar ile Ücretsiz Kullanma

Microsoft Office Mobile uygulamasını akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirin.

uygulamasını akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirin. Kullandığınız Hotmail hesabı ile giriş yapın.

Microsoft Office'in mobil uygulamaları, akıllı telefonlarda ve tabletlerde ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Yani iPhone, iPad, Android akıllı telefon ya da Android tablete sahipseniz, bu programları ücretsiz olarak kullanabilir ve bu sayede dosyalar oluşturabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Yapmanız gereken şey hemen yukarıdaki bağlantıdan Microsoft Office Mobile uygulamasını akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirmek ve kurulumu sağlamak olacaktır. Bunun ardından kullandığınız bir hesap ile giriş yaparak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tabii ki tüm bu adımlara ek olarak Microsoft Office'e alternatif olan bazı programları ya da çevrim içi servisleri kullanabilirsiniz. Bu uygulamaların büyük bir kısmı tamamen ücretsiz şekilde kullanılabiliyor ve bu sayede herhangi bir ödeme yapmanıza gerek kalmıyor.

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