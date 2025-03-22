Mimarlık ve mühendislik öğrencileri hem okul hayatlarında hem de iş hayatlarında güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu noktada son nesil ekran kartlarına ve işlemcilere sahip oyuncu bilgisayarları onların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktadırlar.

Zira mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin ödevleri, sınavları ve projeleri genellikle dijital ortamda istenmektedir. Bu da beraberinde öğrencilik hayatında kullanılacak olan bilgisayarın oldukça önemli olduğunu bizlere vurgulamaktadır. Biz de bu kapsamda mimarlık ve mühendislik öğrencileri için en iyi laptop bilgisayarlar listesi oluşturduk.

Mimarlık ve Mühendislik Öğrencileri için En İyi Laptop Bilgisayarlar

HP Victus 16-S0023NT

Asus Tuf Gaming F15 FX507ZC4

Acer Nitro 5 NH.QFJEY.00A-32/1

Monster Abra A5 V20.4.2

Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B

Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX

MSI CYBORG 15 A13VF-892XTR

HP Victus 16-S0023NT

Mimarlık ve mühendislik öğrencileri için en iyi laptop bilgisayarlar arasında ilk olarak HP Victus 16-S0023NT modeli bizleri karşılıyor. 16.1 inç boyutundaki ekranı ile kullanıcılarına geniş bir ekran deneyimi sunan bilgisayar 16 GB RAM kapasitesine ve AMD Ryzen 5 7640 HS işlemciye sahip. NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı sayesinde özellikle grafik bazlı programlarda yüksek performans sunuyor. Freedos işletim sistemine sahip cihaz 144 Hz ekran tazeleme yenileme oranıyla da öne çıkıyor.

Asus Tuf Gaming F15 FX507ZC4

Mimarlık ve mühendislik öğrencileri için en iyi laptop bilgisayarlar arasında yer alan Asus TUF FX507ZC4 aslında oyunculara özel üretilmiştir. Oyunlarda yüksek performans sunmasının yanında çizim ve Cad programları gibi yüksek donanımlar gerektiren programlarda da oldukça iyi bir performansa sahip. Bilgisayar sahip olduğu 12. nesil Core i5 işlemcisi ve RTX 3050 ekran kartıyla performans testlerinden tam puan aldı. Bunlara ek olarak 15,1 inç boyutundaki 144 Hz tazeleme hızına sahip ekranıyla hem görüntü anlamında kullanıcılarını tatmin ediyor hem de taşıma kolaylığı sunuyor. Ayrıca cihazda 64 GB RAM kapasitesi olduğuna da dikkat çekelim.

Acer Nitro 5 NH.QFJEY.00A-32/1

Mimarlık ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin rahatça kullanabileceği bilgisayar modelleri listemizde Acer Nitro 5 NH.QFJEY.00A-32/1’i ekleyebiliriz. Acer Nitro 5 NH.QFJEY.00A-32/1, 12.Nesil Intel Core i5 işlemciden oluşuyor. Aynı zamanda 4 GB RTX 3050 ekran kartına sahip. Tüm bu özellikler cihazın yüksek performans sergilemesini sağlıyor. Bunlara ek olarak 15,6 inç boyutundaki 144 Hz tazeleme hızına sahip olan ekranıyla hem mühendislik programlarında hem de yüksek grafiklere sahip oyunlarda kullanıcılarını memnun etmekte.

Monster Abra A5 V20.4.2

Mimarlık ve mühendislik öğrencileri için en iyi laptop bilgisayarlar listesinde uygun fiyatıyla öne çıkan Monster Abra A5 V20.4.2, 32 GB RAM kapasitesi, 6 GB RTX 4050 ekran kartıyla aslında bir oyun bilgisayarı olarak tasarlandı. Ancak yüksek grafik donanımları gerektiren Cad ve çizim programlarında da oldukça iyi bir performans gösteriyor. 15,6 inç ekranı 144 Hz tazeleme hızına sahip.

Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B

Aynı anda hem oyun oynayabileceğiniz hem de mühendislik programlarını kullanabileceğiniz Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B özelliklerine kıyasla uygun fiyatıyla karşımıza çıkmakta. 12. nesil Intel Core i7 işlemciye sahip olan Casper Excalibur G870, 16 GB RAM ve 6 GB Nvidia GeForce RTX 4050 ekran kartına sahip. 15,6 inç 144 Hz tazeleme hızına sahip ekranıyla görsel performans isteyen çalışmalarda kullanıcılarını memnun eden bilgisayar bunlara ek olarak 1 TB SSD kapasitesine sahip.

Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX

Mimarlık ve mühendislik öğrencileri için bir diğer bilgisayar seçeneği de Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX oluyor. Intel'in 12. nesil Core i5 işlemcisine sahip olan model GeForce RTX 4050 ekran kartına sahip. Bunlara ek olarak 24 GB DDR5 RAM'lere sahip olan model ayrıca 512 GB M2 SSD ile birlikte geliyor. İster oyun oynayın isterseniz de yüksek hacimli yazılımlar kullanın Lenovo LOQ 12450HX modeli tam performans ile sizi mutlu edecektir.

MSI CYBORG 15 A13VF-892XTR

Mimarlık ve mühendislik öğrencileri için bir diğer bilgisayar seçeneği de MSI CYBORG 15 A13VF-892XTR oluyor. Intel'in 13. nesil Core i7 işlemcisine sahip olan model GeForce RTX 4060 ekran kartına sahip. Bunlara ek olarak 64 GB DDR5 RAM'lere sahip olan model ayrıca 512 GB NVme SSD ile birlikte geliyor. Tam bir amiral gemisi olan MSI CYBORG hem oyunda hem işte hem de okulda tüm ihtiyaçlarınıza fazlasıyla karşılık verecektir.