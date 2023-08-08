Minecraft FPS Artırma Nasıl Yapılır?

Yıllardır popülerliğini sürdüren açık dünya oyununda kasma ve donma gibi problem yaşayan oyuncular, Minecraft FPS artırma yöntemlerinin neler olduğunu merak ediyor. Peki, daha yüksek FPS değerlerini görmek için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor?

Bu rehberde Minecraft FPS yükseltme işlemi için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer sizin de bilgisayarınızda performans problemi yaşanıyorsa rehberimizde yer alan yolları uygulayabilirsiniz.

Minecraft FPS Artırma Yöntemleri

Güç modunu değiştirin.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Pencere modunu etkinleştirin.

Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırakın.

Arka plandaki gereksiz programları kapatın.

Optimizasyon modu yükleyin.

Virüs taraması yapın.

Bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin.

Minecraft FPS yükseltme yöntemlerini sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Güç Modunu Değiştirin

Minecraft'ı dizüstü bilgisayar üzerinden oynuyorsanız pil tasarruf modu etkin olabilir. Pil tasarruf modu şarjın daha uzun süre dayanmasını sağlarken oyunlarda performans sorunlarının yaşanmasına yol açabilir.

Görev çubuğunun sağ alt kısmında yer alan pil simgesinin üzerine tıklayın. Açılan pencere üzerinden güç modunu "En iyi performans" olarak değiştirin. Güç modunun ismi bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Ekran kartının sürücüsü güncel değilse performans konusunda sorun yaşanabilir. Güncelleme işlemi için öncelikle AMD, Intel ya da NVIDIA'nın resmî web sitesini ziyaret edin. Ekran kartının modeline uygun sürücüyü bulup indirin. İndirme tamamlandıktan sonra sürücüyü yükleyin.

Bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Driver güncelleme programları, bilgisayarda yer alan eski sürücüleri günceller.

Pencere Modunu Etkinleştirin

Pencere modunu aktif hâle getirmek için ilk olarak oyunu açın ve ardından ayarlar menüsünü görüntüleyin. Ayarlar menüsünde yer alan Fullscreen seçeneğini "Off" olarak değiştirin.

Tam Ekran İyileştirmelerini Devre Dışı Bırakın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsüne girin.

Uyumluluk sekmesine tıklayın.

"Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak" seçeneğini seçin.

"Uygula" butonuna basın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Arka Plandaki Gereksiz Programları Kapatın

Arka planda çalışan gereksiz programlar, oyunlarda kasma ve donma gibi problemlerin yaşanmasına yol açabilir. Bu sebepten ötürü Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın. Görev Yöneticisi üzerinden gereksiz programları bulun ve sağ tıklayın. Bir sonraki adımda "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Optimizasyon Modu Yükleyin

Minecraft modları, performans sorunları konusunda yardımcı olabilir. BetterFps ve Optifine, FPS değerlerini yükseltmek için kullanılan popüler optimizasyon modları arasında yer alıyor. Optimizasyon modlarından birini yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarın performansını da olumsuz etkiler. Bu nedenle oyunlarda kasma ve donma gibi sorunlar yaşanır. Sisteme zararlı yazılım bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek için antivirüs programı kullanabilirsiniz. Antivirüs programları, kötü amaçlı yazılımları tespit edip temizler.

Bilgisayarın Sıcaklığını Kontrol Edin

Minecraft'ta kasma ve donma gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız bilgisayarınız aşırı ısınıyor olabilir çünkü yüksek sıcaklık değerleri, bilgisayarın performansını olumsuz yönde etkiler. Eğer aşırı ısınma problemi varsa bilgisayar kasasının içindeki donanım bileşenlerini ve fanları çok dikkatli şekilde temizlemeyi deneyebilirsiniz.

Bu rehberde Minecraft kasma sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerinin neler olduğunu açıkladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, daha yüksek FPS değerlerine ulaşılmasına yardım edebilir.