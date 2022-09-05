Mobil Veri Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Mobil veri açılmıyor, nasıl çözebilirim sorusunun yanıtını merak eden akıllı telefon kullanıcıları için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız yazıda yer alan çözüm yöntemleri, karşı karşıya kaldığınız can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilir.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber internette geçirilen süre önemli ölçüde arttı. İnsanlar günümüzde bilgisayar, akıllı televizyon, tablet ve hatta akıllı telefonlar üzerinden internete çok kolay bir şekilde bağlanabiliyor.

Akıllı telefonlarda internet kullanılabilmesi için Wi-Fi'ın yanı sıra mobil veri de bulunuyor. GSM operatörleri kullanıcıların internete bağlanabilmesi için SMS ve konuşma süresinin yanı sıra çeşitli kotalara sahip internet de sunuyor.

Bazı kullanıcılar zaman zaman mobil veri ile ilgili çok can sıkıcı bir problem ile karşılaşabiliyor. Böyle bir durumda maalesef mobil internet kullanılamıyor. Peki, böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığında hangi yöntemler uygulanmalıdır?

Mobil Veri Açılmıyor, Ne Yapabilirim?

İnternet ayarlarını yapın.

Uçak modunu kapatıp açın.

Telefonunuzu yeniden başlatın.

SIM kartı çıkarıp yeniden takın.

Ağ ayarlarını sıfırlayın.

Telefonu sıfırlayın.

Müşteri hizmetlerini arayın.

Yukarıda mobil veri çalışmıyor sorununu düzelmesine yardım edebilecek yöntemler yer alıyor. Listede yer alan yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Ayarlarını Yapın

Mobil veri açık ama internete giremiyorum diyorsanız internet ayarlarını yapmayı deneyebilirsiniz. Bu işlem, operatörden operatöre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle Turkcell mobil internet ayarları, Vodafone mobil internet ayarları veya Türk Telekom mobil internet ayarları yazımıza göz atabilirsiniz.

Uçak Modunu Kapatıp Açın

Ayarlara girin.

"Kablosuz bağlantı ve ağlar" kategorisini açın.

Uçak modunu etkinleştirin ve ardından devre dışı bırakın.

İnternet ayarlarını yaptığınız hâlde sorun yaşamaya devam ediyorsanız uçak modunu kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Yalnızca birkaç adım uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilmeniz mümkün. İlk olarak akıllı telefonunuzun ayarlar sayfasına girin. Ayarlar sayfasına genellikle dişli çark simgesi üzerinden erişilebiliyor.

Ayarlar sayfası üzerinden "Kablosuz bağlantı ve ağlar" kategorisini görüntüleyin. Açılan kategoride yer alan uçak modunu aktif hâle getirin. Kısa süre sonra tekrar modu devre dışı bırakın. Bu adımı uyguladıktan sonra mobil verinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer sorun hâlâ devam ediyorsa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Telefonunuzu Yeniden Başlatın

Telefonunuzun güç butonuna basılı tutun.

Cihazınızı kapatın.

Kısa süre sonra telefonu tekrar açın.

Kulağa çok basit gibi görünebilir fakat yeniden başlatma işlemi bazı sorunların çözülmesine yardım edebilir. Bu sebepten ötürü akıllı telefonunuzu kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Bunun için telefonunuzun güç butonuna bir süre basılı tutmanız gerekiyor. Güç butonu, genellikle telefonların sağ kısmında, ses butonlarının altında ya da üzerinde konumlanır.

Güç butonuna bir süre boyunca basılı tuttuktan sonra kapatma menüsü ile karşılaşacaksınızdır. Cihazınızı kapatın. Yaklaşık olarak 10 saniye boyunca bekledikten sonra telefonu yeniden başlatın. Telefon açıldıktan sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

SIM Kartı Çıkarıp Yeniden Takın

Uygulayabileceğiniz yöntemler arasında SIM kartı çıkarıp yeniden takmak da yer alıyor. SIM kart düzgün bir şekilde takılmamış olabilir ve bu durum, akıllı telefonunuzun SIM kartı görmemesine yol açabilir. Böyle bir durumda mobil veri çalışmıyor sorunu ile karşı karşıya kalınabilir.

İlk olarak akıllı telefonunuzun güç butonuna bir süre basılı tutarak kapatma işlemini gerçekleştirin. Telefon kapandıktan sonra SIM kartı dikkatli ve doğru bir şekilde çıkarıp yeniden takın. Bu işlem sürecinde SIM kartın yuvasına ve kartın kendisine zarar vermeyin. Daha sonra telefonu tekrar açın.

Telefon açıldıktan sonra PIN kodu girmeniz gerekebilir. PIN kodunu girdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğine göz atın. Eğer sorun hâlâ devam ediyorsa bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

Ayarları açın.

Sistem kategorisine girin.

Sıfırla bölümünü görüntüleyin.

"Ağ ayarlarını sıfırla" seçeneğini seçin.

Talimatları izleyin.

Listede yer alan yöntemler işe yaramadıysa ağ ayarlarını sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Bunun için ayarlar sayfasını görüntüleyin ve hemen ardından Sistem kategorisine girin. Açılan kategori üzerinden Sıfırla bölümünü görüntülemeniz gerekiyor. Bu bölümden "Ağ ayarlarını sıfırla" seçeneğini seçin ve talimatları izleyerek işlemi tamamlayın.

Telefonu Sıfırlayın

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Sistem kategorisini açın.

Sıfırla bölümüne girin.

"Telefon sıfırlama" butonuna basın.

Talimatları izleyin.

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise telefonu sıfırlamaktır. Sıfırlama işleminden önce telefon yedekleme adımlarını uygulamanız gerekiyor. Aksi takdirde veri kaybı yaşayabilirsiniz. Yedekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra ayarlar sayfasında yer alan Sistem kategorisini açın.

Sistem kategorisinde bulunan Sıfırla bölümüne girin. Açılan sayfa üzerinden "Telefon sıfırlama" seçeneğini seçin. Bu adımı uyguladıktan sonra talimatları izleyin ve işlemi tamamlayın. Sıfırlama işleminden sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Müşteri Hizmetlerini Arayın

Yukarıda yer alan yöntemleri denediğiniz hâlde sorun hâlâ devam ediyorsa GSM operatörünün müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Böylece yaşadığınız sorun çözülebilir.

Bu yazıda mobil verim çalışmıyor, mobil veri açık ama internete giremiyorum gibi sorunlar yaşayan akıllı telefon kullanıcıları için bir rehber hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.