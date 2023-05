MSI Pulse 15 İncelemesi: Güç ve Fütüristik Tasarımın Buluşması

Tasarımıyla ve sunduğu güçlü donanımla kendisine hayran bırakan MSI Pulse 15, piyasaya sürülmesinin ardından ilgi odağı hâline geldi. MSI Pulse 15 incelemesi ile oyun odaklı dizüstü bilgisayar modelinin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

MSI Pulse 15 İncelemesi

MSI Pulse 15 isimli dizüstü bilgisayar modeli, sahip olduğu tasarım ile dikkat çekiyor. Bilim kurgu yapımlarından ilham alınarak tasarlanan laptop, fütüristik görünümüyle ön plana çıkıyor. Alüminyum kapağı araladığımızda ise ince ve sağlam bir hisse sahip oluyoruz. Bu, PC'nin şık tasarıma sahip olurken sağlamlıktan ödün vermediğini gözler önüne seriyor.

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan laptop, IPS panel üzerinde Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde video oyunlarında daha akıcı bir deneyim elde ediliyor.

Yeni oyun bilgisayarı Pulse 15'te 14 çekirdekli 13. nesil Intel Core i7 13700H isimli en yeni işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4070 ekran kartı bulunuyor. Çok güçlü iki donanım bileşeni, bilgisayarın oyunlarda üst düzey performans sergilemesini sağlıyor. Bu sayede oyunları sorunsuz şekilde oynayabiliyorsunuz.

Cyberpunk 2077 oyununda RTX ve DLSS kapalıyken ortalama 80 FPS, RTX açık ve DLSS otomatikteyken ortalama 100 FPS, RTX açık ve DLSS ultra performans seçeneğindeyken ortalama 145 FPS elde ediliyor.

Shadow of Tomb Raider oyununda ortalama 145 FPS, Assassin's Creed Valhalla'da ortalama 90 FPS, The Witcher 3'te 130 FPS, Far Cry 6 oyununda ise ortalama 95 FPS değerlerine ulaşılabiliyor. Bu değerler, akıcı bir oyun deneyimini mümkün hâle getiriyor.

MSI Center programda yer alan Extreme Performans isimli özellik de video oyunlarında en yüksek performansın alınmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla söz konusu dizüstü bilgisayar modelini satın alırsanız oyunlar için bu özelliği aktif etmeyi unutmayın.

Bilgisayardaki MUX Tasarımı sayesinde Intel grafik birimini devre dışı bırakabilirsiniz. Böylelikle video oyunlarında ve programlarda daha yüksek performans elde edebilirsiniz. PC'nin soğutma sisteminin de çok başarılı olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Pulse 15 modelinde bulunan MSI Patentli Cooler Boost 5 soğutma sistemi, güçlü donanım bileşenlerini oldukça iyi şekilde soğutmayı başarıyor. Bu sayede oyun oynarken veya yüksek kaynak gerektiren bir program kullanırken sıcaklık nedeniyle deneyim olumsuz yönde etkilenmiyor.

PC'de "sessizlik" ve "uzun batarya ömrü" gibi seçenekler yer alıyor. Bu seçenekler sayesinde ister bilgisayarın şarjının daha uzun süre dayanmasını isterseniz en yüksek performansta çalışmasını mümkün hâle getirebilirsiniz.

Çok kullanışlı bir program olan MSI Center üzerinden klavyenin ışıklarını da çok pratik bir şekilde değiştirebilirsiniz. Böylelikle zaman kaybı yaşamadan ve ek çaba sarf etmeden klavyedeki ışıkların istediğiniz renkte olmasını sağlayabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarın bağlantı tarafında güç girişi, iki adet USB 3.2 Gen1 Type-A, bir adet USB 2.0 Type-A, bir adet USB 3.2 Gen1 Type-C / DP, bir adet HDMI (8K 60Hz / 4K 120Hz) ve bir adet ses girişi yer alıyor.

PC'de yer alan web kamera 720p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. 90Whr bataryaya sahip olan bilgisayar 2,3 kilogram ağırlığında. MSI Pulse 15 B13VGK Windows 11 Home ya da Windows 11 Pro ile beraber geliyor.

Editörün Yorumu

Uzun saatler boyunca video oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden MSI Pulse 15 B13VGK isimli bilgisayarda MSI Patentli Cooler Boost 5 soğutma sistemi bulunuyor. Böylelikle oyunlar üst düzey performansta oynanırken PC'de sıcaklık sorunu yaşanmıyor.

Bilgisayar, performans ve soğutma sisteminin yanı sıra sahip olduğu fütüristik tasarımla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Tuşların basış hissiyatının da oldukça başarılı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Eğer oyun odaklı güçlü bir dizüstü bilgisayar istiyorsanız MSI Pulse 15 modelini göz önünde bulundurabilirsiniz. Pulse 15 ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

MSI Pulse 15 B13VGK Özellikleri

Ekran Boyutu: 15,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

RAM: 32 GB (16 GB x 2, 4800MHz)

İşlemci: 13. nesil Intel Core i7 13700H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB DDR6

Depolama: 1TB NVMe SSD

Batarya: 90Whr

Ağırlık: 2,3 kg

Boyutlar: 359 x 259 x 26,9 mm

Yazılım: Windows 11 Home / Windows 11 Pro

MSI Pulse 15 B13VGK Fiyatı

MSI Pulse 15 B13VGK isimli dizüstü bilgisayar modeli şu anda 57 bin 899 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Ayrıca bilgisayarı satın aldıktan sonra satın aldığınız yere yorum bırakarak 1.000 TL değerinde Steam Kodu da kazanabilirsiniz. Kampanyanın 31 Mayıs 2023 tarihinde sona ereceğini de belirtelim.