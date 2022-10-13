Aynı Fotoğrafları Silme Uygulamaları Neler?

Aynı fotoğrafları silme uygulamaları sayesinde galeride yer alan gereksiz görselleri çok pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Böylece akıllı telefonun ya da tabletin depolama tarafında daha fazla kullanılabilir alan elde edilebilir.

Mobil cihazınızın galerisinde birden fazla aynı görsel bulunabilir. Aynı görseller akıllı telefonda ya da tablette gereksiz bir şekilde yer kaplar. Yinelenen resimleri bulup tek tek silmek çok zahmetli bir işlemdir.

Akıllı telefon ve tabletlerde yer alan aynı görselleri çok hızlı ve pratik bir şekilde silmenize olanak tanıyan uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde hem gereksiz görsellerden kurtulabilir hem de zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Aynı Fotoğrafları Silme Uygulamaları Listesi

Files Go

NoxCleaner

AVG Cleaner

Duplicate Photos Fixer

Remo Duplicate Photos Remover

Yukarıda en iyi 5 aynı resimleri silme programı bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca az bilinen güzel uygulamalar listemize de bakabilirsiniz.

Files Go

Yazılım devi Google tarafından sunulan Files Go, akıllı telefonunuzda yer alan dosyaları yönetebilmenize imkân tanıyan çok başarılı bir hizmettir. Senkronizasyon desteğinin yer aldığı hizmet, depolama alanını temizlemek için gereksiz ve yinelenen dosyaları tespit edebilmek için bir tarama işlemi gerçekleştirir.

Tarama işleminin ardından yinelenen dosyaları görüntüleyebilir ve çok pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Uygulama içerisinde çok kolay bir şekilde arama yapabilirsiniz. Böylece dosyalarınızı hızlıca bulabilirsiniz.

NoxCleaner

Galeride yer alan fotoğrafları analiz eden NoxCleaner, yinelenen ve bulanık fotoğrafları çok pratik bir şekilde silebilmenize olanak tanıyor. Uygulamada ayrıca bellek hızlandırma ve CPU soğutma özellikleri de bulunuyor. Bu özellikler, telefonun daha performanslı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulamada çalışan uygulamaların kapatılabilmesine olanak tanıyan batarya tasarrufu işlevi de mevcut. NoxCleaner, bunların yanı sıra uygulamalara parmak izi, desen ya da parola ekleyebilirsiniz. Bildirim engelleme işlevinin de yer aldığı uygulama, cihazınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı da koruyor.

AVG Cleaner

50 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken AVG Cleaner sayesinde kalitesiz ve yinelenen fotoğrafları kolayca silebilirsiniz. Analiz işleminin ardından galerinizdeki resimler benzer fotoğraflar, kötü fotoğraflar gibi kategorilere ayrılır. Böylece silinmesini istediğiniz görselleri belirleyebilirsiniz.

Görsellerin yanı sıra gereksiz videoları ve dosyaları da temizleyebilirsiniz. Böylece depolama tarafında kullanılabilir alanın artmasını sağlayabilirsiniz. AVG Cleaner üzerinden cihazınızda aşırı kaynak tüketen, en çok kullanılan, en az kullanılan, kullanılmayan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Duplicate Photos Fixer

Aynı resimleri silme programı Duplicate Photos Fixer, aynı görselleri cihazınızdan temizlemenize imkân tanıyor. Böylece gereksiz resimleri silmek için tek tek uğraşmanıza gerek kalmaz. Zamandan önemli ölçüde tasarruf etmenize olanak tanıyan uygulama, ilk etapta bir analiz yapıyor.

Analiz işleminin ardından yinelenen resimler gruplandırılıyor. Bu sayede silinmesini istemediğiniz görselleri de belirleyebiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Duplicate Photos Fixer, silme işlemini onayladığınız takdirde belirlenen görselleri otomatik olarak siliyor.

Remo Duplicate Photos Remover

Remo Duplicate Photos Remover, akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin depolama alanını gereksiz bir şekilde tüketen görsellerden pratik bir şekilde kurtulmanıza olanak tanıyor. Bu işlem için Scan butonuna basmanız ve tarama işleminin başlamasını sağlamanız gerekiyor.

Tarama işlemi sürecinde galerinizde yer alan aynı görseller tespit ediliyor. İşlem tamamlandıktan sonra kaç adet aynı görselin yer aldığını ve bunların ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz. Silinmesini istemediğiniz görselleri seçebilir ve silme işlemini kolayca başlatabilirsiniz.

Bu yazıda aynı fotoğrafları silme uygulamaları listesi hazırladık. Listede yer alan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en eğlenceli uygulamalar listemizi de inceleyebilirsiniz.