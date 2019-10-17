Mutlaka Kullanmak İsteyeceğiniz 4 Hootsuite Alternatifi

Günlük yaşantıda hem bireylerin hem de işletmelerin bir sosyal medya platformuna dahil olması kaçınılmaz oldu. Evlerde, ofislerde ve hatta hareket hâlinde bile çoğumuz sosyal ağlara erişim sağlayabiliyoruz ve giderek artan sosyal medya kullanımı, dünya genelinde akıllı telefon ve internet kullanımının artışındaki nedene bağlanabilir.

Sosyal medyadaki varlığımız sadece bir internet sitesi ile sınırlı değildir. Örneğin, birçok sıradan internet kullanıcısının Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn hesabı var. Bu nedenle birbirinden farklı sosyal ağları aynı anda yönetmek hayli zorlaşıyor ve sosyal medya hesapları bu nedenden ötürü düzenli olarak güncellenmiyor.

Bu sebeplerden ötürü de Hootsuite gibi kapsamlı bir sosyal medya yönetim aracına ihtiyaç duyuyoruz. Bu araçlar, birden fazla sosyal medya hesabını ve işletme hesaplarını yönetmenizi çok kolay bir hâle getirir.

Hootsuite tarafından sunulan en büyük avantajlar, herhangi bir yazılım yüklemenize gerek olmaması, kullanımı basit bir arayüzünün olması ve tek bir kontrol panelinden birden fazla sosyal medya hesabını yönetebilmektir.

Bu gibi araçlar, gönderilerinizi tercih ettiğiniz zamana göre planlamanıza, kampanyalarınız ile ilgili ayrıntılı bir analiz raporu almanıza, daha fazla beğeni almanıza ve takipçi kazanmanıza ve daha birçok şeye olanak sağlar.

Peki, Hootsuite yerine kullanılabilecek başka herhangi bir araç var mı? Bu yazıda, mutlaka kullanmak isteyeceğiniz Hootsuite'nin alternatiflerine göz atacağız. Bu araçların artılarını ve eksikleri belirterek sizlerin seçiminizi kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Sendible, listemizin başında yer alıyor. Bu hizmetin en çok beğenilen yanı kalitesi ve olağanüstü kullanıcı deneyimidir. Sendible, size mükemmel kullanılabilirlik ile birlikte çok çeşitli özellikler sunar ve en önemlisi, sosyal medya kampanyalarınızı ve günlük işlerinizi basit, hızlı ve doğru bir şekilde yönetmenizi sağlar. Platform, kullanımı ve gezmesi çok basit olan bir kullanıcı dostu arayüze sahiptir.

Sendible'nin Artıları

Tüm önemli sosyal ağlarla (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest...) ve bloglarla (Medium, WordPress, Blogger.com...) uyumludur.

Twitter ve Instagram üzerindeki takipçilerinizi artıracak kullanışlı araçlara sahiptir.

15 dakika ya da daha kısa sürede görsel bakımdan etkileyici ve doğru raporlar hazırlayabilir.

iOS ve Android için uygulaması vardır.

Sendible'ın Eksileri

Ücretsiz plan içermez ama 30 günlük deneme sürümü vardır.

Bölgedeki anahtar kelimeler her zaman doğru sonuç vermez.

AgoraPulse, tüm sosyal medya hesaplarınızı tek bir yerden yönetmenizi sağlar. Sosyal medya hesaplarınızı gerçek zamanlı olarak kolayca senkronize edebilir ve her tweet ya da yorum hakkında bildirim alabilirsiniz. Bu sayede birkaç dakika içinde cevap verebilir, filtrelenen içerikleri gözden geçirebilir, kısa süre içinde birilerini etiketleyebilir ve gelen kutusundaki bildirim sayısını sıfıra indirebilirsiniz.

AgoraPulse'ın Artıları

Instagram, Facebook ve Twitter gibi önemli sosyal ağlarla uyumludur.

Analitik raporlarında harika grafikler kullanıldığı için anlaşılması oldukça kolaydır.

Hedef kitlenizi (sizin hakkınızda en çok bahsedenleri) otomatik olarak kategorize etme imkânı sunar.

Bu araç sosyal medya pazarlama çabalarınızı organize bir şekilde ölçeklendirmek için temiz ve sade bir gösterge panosu içerir. Tüm sosyal medya hesaplarınızı yönetmek ve gelen kutunuzdaki mesajları okumak için kullanabilirsiniz. Ayrıca iş yükünüzü farklı ekip üyelerine görevler vererek hafifletebilirsiniz.

Sprout Social'ın Artıları

Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi önemli sosyal ağlarla uyumludur.

Sprout Social , analitik raporlarına özelleştirilmiş logolar eklemenize izin verir ve bu, müşterilere bu tür raporlar göndermesi gereken kuruluşlar için yararlıdır.

, analitik raporlarına özelleştirilmiş logolar eklemenize izin verir ve bu, müşterilere bu tür raporlar göndermesi gereken kuruluşlar için yararlıdır. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü bulunur, bu süre zarfında Sprout Social'ın özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Sprout Social'ın Eksileri

Facebook gruplarının, LinkedIn gruplarının ya da Pinterest'in yönetimini desteklemez.

Bu araç öncelikle Twitter'ın etkin yönetimi ile verimlilik çözümlerinin artırılmasına odaklanmıştır. Bu nedenden ötürü daha önceden TweetLater olarak biliniyordu ama yavaş ve istikrarlı bir şekilde farklı sosyal ağların genel verimliliğini artırmaya başladı ve adını SocialOomph olarak değiştirdi.

SocialOomph'ın Artıları

LinkedIn, Facebook, Twitter ve Pinterest gibi önemli sosyal ağlardaki hesaplarınızı yönetmenizi sağlar. Ek olarak, Tumblr, bloglar, RSS yayınları, Plurk yönetim imkânı da sunar.

Ücretsiz planda bile sınırsız hesap yönetebilirsiniz.

SocialOomph'ın Eksileri