İçinizi Isıtacak En İyi Romantik Kore Filmleri

Romantik Kore filmleri izlemekten keyif alan kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede birbirinden başarılı yapımlar bulunuyor. Listeye göz atabilir ve aşk hikâyesini konu alan en iyi yapımların hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz.

Kore yapımı filmler dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen film türleri arasında romantik türü de yer alıyor. Peki, en iyi romantik Kore filmi hangisi?

Romantik Kore Filmleri Listesi

Sweet & Sour

Tune in for Love

20th Century Girl

On Your Wedding Day

The Beauty Inside (2015)

Vertigo (2019)

Always (2011)

Cheese in the Trap

Double Patty

The Princess and the Matchmaker

Sweet & Sour

IMDb Puanı : 6,7

: 6,7 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncuları: Jang Ki-Yong, Chae Soo-bin, Krystal Jung ve dahası

Yaşamın beraberinde getirdiği zorluklarla mücadele ederken aynı zamanda uzun süreli bir ilişki yürütmeye çalışan çiftin hikâyesini konu alıyor. Kurumi Inui'nin Initiation Love adlı romanından uyarlanan 1 saat 42 dakika uzunluğundaki filmi Netfilx üzerinden izleyebilirsiniz.

Tune in for Love

IMDb Puanı : 7,1

: 7,1 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Kim Go-eun, Jung Hae-in, Park Hae-joon ve dahası

2019 yılında çıkan Tune in for Love, bir fırında karşılaşan iki gencin hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ji-woo Jung'ın üstlendiği film 2 saat 2 dakika uzunluğunda. En iyi aşk filmleri arasında yer alan Tune in for Love isimli yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

20th Century Girl

IMDb Puanı : 7,3

: 7,3 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Kim You-jung, Byeon Woo-seok, Park Jung-woo ve dahası

1999 yılında geçen 20th Century Girl isimli filmde genç bir kız en yakın arkadaşına, aşık olduğu kişiyi takip etmesini söyler. 2022 yılında çıkan film 2 saat 1 dakika uzunluğunda. Yönetmenliğini ve senaristliğini Woo-ri Bang'ın üstlendiği filmi Netflix'te izleyebilirsiniz.

On Your Wedding Day

IMDb Puanı : 7,0

: 7,0 Oyuncular: Kim Young-kwang, Park Bo-young, Kang Ki-young ve dahası

2018 yılında vizyona giren On Your Wedding Day, ilk aşkından düğün davetiyesi alan bir adamın hikâyesini konu alıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Lee Seok-geun'un üstlendiği film 1 saat 50 dakika uzunluğunda.

The Beauty Inside (2015)

IMDb Puanı : 7,3

: 7,3 Oyuncular: Han Hyo-joo, Park Seo-joon, Juri Ueno ve dahası

Romantik Kore filmi tavsiyeleri arasında The Beauty Inside da yer alıyor. 2015 yılında vizyona giren The Beauty Inside filminde Woo-jin, her uyandığında farklı bir bedende uyanır. Yönetmenliğini Jong Yeol Baek'in üstlendiği film 2 saat 7 dakika uzunluğunda.

Vertigo (2019)

IMDb Puanı : 6,1

: 6,1 Oyuncular: Woo-hee Chun, Jeong Jaekwang, Teo Yoo ve dahası

Zaman zaman baş dönmesi problemi yaşayan Seo Young, bir gökdelende grafik tasarımcı olarak çalışır. Young, çalıştığı ofiste yeni bir kişiyle tanışır. 2019 yılında vizyona giren romantik dram filmi 1 saat 49 dakika uzunluğunda.

Always (2011)

IMDb Puanı : 7,7

: 7,7 Oyuncular: So Ji-seob, Han Hyo-joo, Kang Shin-il ve dahası

Yönetmenliğini Song Il-gon'un üstlendiği Always (Ojik geudaeman), eski boksör Chul-min ve görme engelli Jung-hwa'nın aşk hikâyesini konu alıyor. 2011 yılında vizyona giren film 1 saat 48 dakika uzunluğunda.

Cheese in the Trap

IMDb Puanı : 5,7

: 5,7 Oyuncular: Park Hae-Jin, Yoo In-young, Deok-hyeon Jo ve dahası

Romantik Kore film önerileri arasında Cheese in the Trap da bulunuyor. 2018 yılında vizyona giren Cheese in the Trap, üniversite öğrencisi iki gencin aşk hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Je-Yeong Kim'in üstlendiği film 1 saat 56 dakika uzunluğunda.

Double Patty

IMDb Puanı : 5,4

: 5,4 Oyuncular: Seung-Ho Shin, Joo-Hyun Bae, Seo-yun Byeon ve dahası

Yönetmenliğini ve senaristliğini Seung-Hwan Paek'in üstlendiği Double Patty (Deobeulpaeti) filminde Lee Hyun Ji, ev yapımı hamburger restoranında çalışır. Ji, bir gün restorana gelen Kang Woo Ram ile tanışır. 1 saat 47 dakika uzunluğundaki film 2021 yılında çıktı.

The Princess and the Matchmaker

IMDb Puanı : 6,3

: 6,3 Oyuncular: Hyuk Choi, Jun-ho Choi, Shim Eun-kyung ve dahası

2018 yılında vizyona giren The Princess and the Matchmaker (Gung-hab) filminde bir prenses, gerçekten sevebileceği kişiyi bulmak için bir yolculuğa çıkar. Romantik, komedi ve tarih türlerine sahip olan film 1 saat 50 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda en iyi romantik Kore filmleri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı romantik Kore filmi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.