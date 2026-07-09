Netflix, şimdiye kadar Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede önemli orijinal dizilerin altına imza attı. Çekilen dizileri kendi platformu üzerinden tüm dünya ile buluşturan eğlence devinin bazı yapımları, diğerlerinden farklı olarak çok büyük bir bütçeye sahip oldu. Hatta öne çıkan birkaç yapımın sadece bir sezonu bile bazı dizilerin iki üç sezonunun bütçesine karşılık gelebiliyor.

Bunların arasından en çok öne çıkanları öğrenmenize yardımcı olmak adına Netflix'in bölüm başına en çok para harcadığı dizileri bir arada topladık. Şimdiye kadar en yüksek bütçe ile hazırlanan tüm yapımları keşfetmek için listemize göz atabilir ve bu dizilerin neler sunduğu hakkında hızlıca bilgi sahibi olabilirsiniz.

Netflix'in Bölüm Başına En Çok Para Harcadığı Diziler Neler?

Dizi Adı Toplam Bütçe Güncel Kurla Karşılığı (TL) Stranger Things (5. ve 4. sezonlar) Beşinci sezon 32 milyon dolar Dördüncü sezon 30 milyon dolar Beşinci sezon 1 milyar 500 milyon 6 bin 400 TL Dördüncü sezon 1 milyar 406 milyon 256 bin TL One Piece (Canlı uyarlama) 19 milyon dolar 890 milyon 626 bin 900 TL The Witcher (3. sezon) 15 milyon dolar 703 milyon 126 bin 500 TL The Crown (6. ve 5. sezon) 13 milyon dolar 609 milyon 380 bin 200 TL Wednesday (2. ve 1. sezon) İkinci sezon 14 milyon dolar Birinci sezon 12 milyon dolar İkinci sezon 656 milyon 255 bin 600 TL Birinci sezon 562 milyon 504 bin 800 TL Bridgerton (3. sezon) 10 milyon dolar 468 milyon 754 bin TL Marco Polo (1. sezon) 9 milyon dolar 421 milyon 876 bin 800 TL Ozark (4. sezon) 9 milyon dolar 421 milyon 876 bin 800 TL Outer Banks (4. sezon) 8,5 milyon dolar 398 milyon 439 bin 200 TL Lupin 7 milyon dolar 328 milyon 128 bin 500 TL

Stranger Things'in Konusu Nedir?

Stranger Things, şüphesiz ki Netflix'in son birkaç yıl içinde en çok izlenen yapımlarından biri. Dizi, 1983 yılında geçiyor. Will Byers adlı 12 yaşındaki bir çocuğun bir gece kaybolması ile başlıyor. Will'in annesi, polisler ve Will'in en yakın arkadaşları olan Mike, Lucas ve Dustin, onu aramaya başlıyor.

Çocuklar, en yakın arkadaşlarını ararken Eleven adında bir küçük kız çocuğunu buluyor. İlginç olan şu ki bu kız normal insan değil. Doğaüstü güçleri var. Zihin gücüyle nesneleri hareket ettirebiliyor. Arkadaşlar, çok geçmeden onun büyük bir sırrı olduğunu keşfediyor.

One Piece'in Konusu Nedir?

Netflix'in canlı aksiyon uyarlaması One Piece, kral hayatını kaybederken One Piece hazinesini işaret etmesi üzerine yola çıkan karakterleri merkezine alıyor. Çocuksu bir kişiliğe sahip olan ana karakter Luffy, kendisine çıktığı bu yolda eşlik edecek arkadaşlar buluyor. En nihayetinde ise Nami, Zoro, Usopp ve daha birçok isimden oluşan tayfa, kelimenin tam anlamıyla tehlikeli bir maceraya yelken açıyor.

The Witcher'ın Konusu Nedir?

The Witcher, Rivyalı Geralt adlı bir karakteri merkezine alıyor. Sıradan insanlardan çok daha yüksek hıza sahip, aşırı güçlü, geceleri etrafı karanlık olmasına rağmen çok net şekilde görebiliyor. Yolları Yennefer ve Ciri ile kesişen Geralt, sadece para kazanmak için canavar avlayan birisi olmayı bırakıp hayatını iyi bir amaç uğruna adamaya başlıyor.

The Crown'ın Konusu Nedir?

The Crown, biraz gerçek biraz da kurgusal olayların harmanlanmasına dayanan yapım. Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hangi süreçlerden geçtiğini ele alıyor. Dizideki tüm olaylar, tacın etrafında gelişir. Bu taç o kadar önemli ki hayattaki her şeyden -aileden bile- önce geliyor.

Dizi bir yandan da kraliyet ailesinin iç dünyasını ele alıyor. Dışarıdan çok ihtişamlı görünen bu insanların saray duvarlarının arkasında aslında neler yaşadığı gözler önüne seriliyor. İlk sezonlarda Elizabeth'in tahta alışma süreci ele alınırken ilerleyen sezonlarda ise o dönemlerde İngiltere'de neler olduğunu odak noktasına alıyor.

Wednesday'in Konusu Nedir?

Wednesday, The Addams Family ya da diğer bir deyişle Addams Ailesi olarak bilinen fantastik komedi serisinin kilit karakterlerinden Wednesday Addams'ı merkezine alıyor. Normal insanların gittiği okullarda kimseyle anlaşamayan, son derece soğuk bir karakter olan Wednesday, son okulunda çıkardığı olaydan sonra atılıyor.

Wednesday'in ailesi, onu zamanında kendilerinin de Nevermore Academy'ye gönderiyor. Bu okul tam olarak kendisi gibilerle dolu. Öğrenciler, kurt adamlardan vampirlere kadar doğaüstü yeteneklere sahip gençlerden oluşuyor. Bu süreçte kendisi için tek tanıdık kişi -ya da şey- bir el. Ailesi, onu gözetlemesi için Wednesday'e bir el veriyor. Bu el, ona sürekli olarak eşlik ediyor.

Bridgerton'un Konusu Nedir?

Bridgerton, 19. yüzyılın başlarında geçiyor. Tamamen entrikalarla dolu bir yapım olduğu söylenebilir. Soylu ailelerin genç kızları ile erkeklerin balolarda tanışmasına ve kendilerine en uygun eşi bulmaya çalışmasına odaklanıyor. Bridgerton ailesini merkezine alan yapımın kilit karakterleri ise babalarını kaybetmiş sekiz karakterden oluşuyor.

Marco Polo'nun Konusu Nedir?

Marco Polo, 13. yüzyılda geçiyor. İsminden de anlaşılacağı üzere dizi, Marco Polo'nun gençlik yılları ile başlıyor. Marco, tüccar babası ile İpek Yolu'nu geçerek Doğu dünyasına doğru hakaret ediyor. Babası Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han'ın topraklarında ticaret yapabilmek için oğlu Marco'yu Kubilay Han'ın sarayına bırakıyor. Bu topraklarda yalnız başına kalan Marco ise Kubilay Han'ın güvenini kazanmaya çalışıyor.

Ozark'ın Konusu Nedir?

Ozark, Marty Byrde karakterinin hikâyesini ele alıyor. Chicago'da yaşayan, içe kapanık bir muhasebeci olan Byrde, herkesten gizli olarak karanlık bir iş yürütüyor. Ne var ki bir gün çalıştığı adamlar, onun ortağının kendilerinin parasını aldığını fark ediyor. Ortağı kötü bir sonla karşılaşırken Byrde ise hayatta kalmak için yalan söylüyor. Adamlar ise asla yapamayacağı bir şey için ona bir görev veriyor.

Outer Banks'in Konusu Nedir?

Outer Banks, adada geçen diziler izlemekten hoşlananlara hitap ediyor. Dizinin geçtiği adada insanlar seçkinler ve ezilenler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ezilenler adanın güney tarafında yaşarken seçkinler ise kuzey tarafında yaşıyor. Ana karakter John'un da Güney'de yaşıyor. Bir kasırga sonrasında adaya batmış bir tekne vuruyor. Bu tekne ile beraber John ve onun arkadaşlarının hayatı tamamen değişiyor.

Lupin'in Konusu Nedir?

Lupin, Assane Diop adlı karakteri merkezine alıyor. Kendisinin babası, o daha çocukken büyük bir hırsızlık iftirası ile karşı karşıya kalıyor ve suçsuz olduğunu kanıtlayamaması üzerine hapse gönderiliyor. Daha sonra orada da hayatını kaybediyor. Olaydan sonra Assane kimsesiz kalıyor. Babasından geriye kalan Arsen Lüpen'in maceralarını okuyarak büyüyor ve aradan geçen 25 yılın sonunda babasına iftira edenlerden intikam almaya çalışıyor.

Editörün Yorumu

Netflix'in en yüksek bütçeli yapımlarını göz önünde bulundurursak şirketin aslında çok mantıklı yatırımlar yaptığını söyleyebilirim. Örneğin Stranger Things, ilk başta çok dikkat çeken bir dizi değildi ama zaman içinde dünyanın dikkatini üzerine çekti. Her sezonu büyük bir merakla beklendi.

Eğlence devi, hayran kitlesinin ne kadar büyük olduğunu görerek onu iyi bir şekilde değerlendirdi. Geldiği noktada sadece bir dizi olmaktan çıkıp oyunların ve gerçek ürünlerin parçası oldu. Açıkçası bu kadar sevilen ve kazandıran bir yapım için kesenin ağzını sonuna kadar açmasını oldukça mantıklı buluyorum. Bu sadece Stranger Things için değil, listedeki diğer yapımlar için de geçerli. Şirket, bu yüksek bütçeli dizilere "ya olursa" diye değil, hâlihazırda başarılı olduğu için para harcıyor. Zaten başarılarına baktığımızda çok da yerinde hamleler olduğunu görüyoruz.