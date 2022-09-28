Netflix Artık Kendi Oyuncu Etiketinizi Oluşturmanıza İzin Veriyor

Netflix, hizmetleri daha sosyal hâle getirecek ek özelliklerin temelini atarak, oyunları için herkese açık etiketler oluşturma özelliğini kullanıma sundu. İnsanlar bu herkese açık kullanıcı adını tüm oyunlarda kullanabilirler ve bu da insanların Netflix adlarını ve profil simgelerini açıklamak zorunda kalmadan oyunları oynamalarına olanak tanıyacak.

TechCrunch'ın daha önce bildirdiği üzere uygulamada şirketin, kullanıcıların birbirlerini oyun oynamaya davet etmelerine ve diğer insanlara çevrimiçi olduklarını göstermelerine izin verecek yollar üzerinde çalıştığını gösteren kodlar var.

Yeni Oyuncu Etiketleriyle Kimliğinizi Gizli Tutabileceksiniz

Netflix, bu özellikleri doğrulamadı ancak Mobil Oyunlar Ürün Müdürü Sophia Yang, şirketin duyurusunda oyun etiketlerinin piyasaya sürülmesinin "Dünya'nın dört bir yanındaki üyelerimiz için özel bir oyun deneyimi oluşturmanın yalnızca başlangıcı." olduğunu söyledi. Yang ayrıca "Hizmetimizi üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlamaya ve geliştirmeye devam edeceğiz." diye ekledi.

Netflix'in yakın zamanda oyun kütüphanesine daha çok bütçe ayıracak. Öyle ki şirket Finlandiya'nın Helsinki kentinde kendi stüdyosunu bile kurdu. Şirketin hizmetini daha etkileşimli hâle getirecek özellikler sunması bu yüzden pek de sürpriz değil.

Herkese açık bir oyuncu etiketi belirlemek için Android kullanıcıları gezinme çubuğundaki oyunlar sekmesini seçip "Netflix oyun etiketinizi oluşturun" seçeneğine gidebilir. iOS kullanıcılarının önce Rival Pirates veya Lucky Luna'yı indirmeleri ve ardından bir etiket oluşturmalarını isteyen bir uyarı almak için oyunu başlatmaları gerekecek.