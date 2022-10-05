Netflix'in Yeni Dizisi ''Dahmer'' Rekor Kırdı

21 Eylül tarihinde Netflix'te izleyici ile buluşan Monster: The Jeffrey Dahmer Story, rekora doğru hız kesmeden koşuyor. En son Squid Game'de gördüğümüz kısa sürede yüksek izlenme rekoru, ilerleyen günlerde Dahmer'e ait olacak gibi görünüyor.

Jeffrey Dahmer'in Hikayesi Rekora Koşuyor

Netflix'in paylaştığı son listenin ilk sırasına yerleşen dizi, globalde 496 milyon izlenmeye ulaştı. En yakın rakibinin 4 kat üzerine çıkan dizi, henüz 2 hafta olmasına rağmen emin adımlarla rekor izlenmeye doğru ilerliyor.

Daha önce aynı hızlı yükselişi Squid Game dizisinde görmüştük. The Jeffrey Dahmer Story'nin ise tüm zamanların rekorunu kırıp kırmayacağı önümüzdeki aylarda netlik kazanacaktır.

Açıklanan listenin devamı şu şekilde;

The Empress : 47,2 milyon izlenme

: 47,2 milyon izlenme Fate: The Winx Saga (2. Sezon): 26 milyon

Dünya genelinde en çok izlenen filmlerin başında ise Lou geliyor. Marilyn Monroe'nun hayatını anlatan Blonde ise ikinci sıradaki yerini koruyor.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story Fragmanı