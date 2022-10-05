Netflix'in Yeni Dizisi ''Dahmer'' Rekor Kırdı
Jeffrey Dahmer'in hayat hikayesi, Netflix'te yayınlandığı günden bugüne hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Diziye dair tüm detaylar haberimizde!
21 Eylül tarihinde Netflix'te izleyici ile buluşan Monster: The Jeffrey Dahmer Story, rekora doğru hız kesmeden koşuyor. En son Squid Game'de gördüğümüz kısa sürede yüksek izlenme rekoru, ilerleyen günlerde Dahmer'e ait olacak gibi görünüyor.
Jeffrey Dahmer'in Hikayesi Rekora Koşuyor
Netflix'in paylaştığı son listenin ilk sırasına yerleşen dizi, globalde 496 milyon izlenmeye ulaştı. En yakın rakibinin 4 kat üzerine çıkan dizi, henüz 2 hafta olmasına rağmen emin adımlarla rekor izlenmeye doğru ilerliyor.
Daha önce aynı hızlı yükselişi Squid Game dizisinde görmüştük. The Jeffrey Dahmer Story'nin ise tüm zamanların rekorunu kırıp kırmayacağı önümüzdeki aylarda netlik kazanacaktır.
Açıklanan listenin devamı şu şekilde;
- The Empress: 47,2 milyon izlenme
- Fate: The Winx Saga (2. Sezon): 26 milyon
Dünya genelinde en çok izlenen filmlerin başında ise Lou geliyor. Marilyn Monroe'nun hayatını anlatan Blonde ise ikinci sıradaki yerini koruyor.
Monster: The Jeffrey Dahmer Story Fragmanı
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