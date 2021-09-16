Kigo Netflix Video Downloader, Netflix filmleri/dizileri Windows bilgisayara indirmek için ücretsiz bir programdır.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kigo Netflix Downloader programı, Netflix indirme sınırına takılmadan bilgisayara indirmenin (film/dizi) kolay yolunu sunuyor. Netflix filmleri ve dizileri Windows bilgisayara indirmenin zahmetsiz, hızlı ve ücretsiz sınırsız bir yolunu arıyorsanız, bu Netflix indiriciyi tavsiye ederim.

Netflix Bilgisayara Film/Dizi İndirme (Windows)

Netflix, film ve dizileri internetsiz izlemek için indirme seçeneği sunuyor ancak sınırlamalarla… Tek bir cihazda en fazla 100 film/dizi saklayabilmenize izin veriyor. Bazı yapımlar lisans hakları nedeniyle yılda yalnızca sınırlı sayıda indirilebiliyor. İndirilen içerikler 7 gün içinde cihazınızdan siliniyor. Bu sınırlamalara takılmadan Netflix filmleri ve dizilerini bilgisayara indirmeniz mümkün. Windows XP, 7, 8, 10, hangi işletim sistemini kullanıyor olursanız olun Kigo Netflix Downloader programı ile Netflix videolarını bilgisayarınıza indirebilirsiniz, indirme sayısı ve süresine ilişkin endişelenmeniz gerekmez. Netflix Downloader ile filmler, diziler, Netflix orijinal serisi, belgeseller vb. indirebilirsiniz. İndirilen kaliteyi 240p’den 1080p’ye ayarlayabilirsiniz, tüm altyazılar ve müzik parçası tutulur.

Netflix Bilgisayara Film Nasıl İndirilir?

İndirmek için video URL’sini kopyalayın veya videoyu aratın: İndirmek istediğiniz Netflix filmi/dizisi izleme linkini kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir. İndirmek için video araması da yapabilirsiniz.

İndir butonuna tıklayın: Videoları bulduktan sonra İndir butonuna tıklayın. Netflix videolarını aratın. Devam etmek için Netflix hesabınıza giriş yapın. Netflix hesabınıza giriş yaptıktan sonra indirilecek video veya diziyi seçin. Netflix videolarını ekleyin.

İndirmeyi başlatın: İndirme işlemi tamamlandığında indirileni bulmak için Kitaplığa (Library) tıklayabilirsiniz.

Netflix İnternetsiz İndirme

Netflix, internete bağlı binlerce cihazda çok çeşitli ödüllü diziler, filmler, animeler, belgeseller ve daha fazlasını sunan bir yayın hizmetidir. İster film hayranı olun, ister Netflix TV dizilerinin hayranı olun, Netflix’e abone olduğunuz süre boyunca filmler, diziler, Netflix serisi ve belgesellerini yüksek kalitede ve altyazı ile birlikte indirebilirsiniz.

Netflix, kullanıcılara üç farklı kalite ayarı sunar: Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) ve Standart Çözünürlük (SD). Netflix’te izleyeceğiniz videonun kalitesi, cihaz seçiminize, web tarayıcınıza ve akış planınıza bağlı olarak farklılık gösterir. Seçtiğiniz plana göre videoları düşük kaliteden 720p hatta 1080p yüksek kaliteye kadar indirebilirsiniz. İndirilen videonun kalitesini menü ayar simgesinden ayar penceresinde sıfırlayabilirsiniz.

Netflix’te izleyebileceğiniz ve oynatabileceğiniz tüm müzik parçaları ve altyazıları aynı anda indirebilirsiniz. Gelişme indirme ile indirilecek müzik parçasını ve altyazıları tam olarak seçebilirsiniz. Yüksek kaliteli ses de desteklenir. Kigo Netflix Video Downloader, 30’a kadar dili destekler ve AD ses indirmeyi destekler. Altyazıları dahili altyazı, harici altyazı veya değişmez altyazı olarak kaydedebilirsiniz.

Netflix filmlerini, TV dizilerini internetsiz indirmek ve diğer video oynatıcılarda veya cihazlarda oynatmak ister misiniz? Kigo Netflix Video Downloader, kullanıcıların Windows Media Player, VLC Media Player, Roku, RealPlayer, Amazon Fire TV, Microsoft Xbox, Android telefonlar, iPhone gibi herhangi bir aygıtta oynatılması için Netflix videolarını indirmelerine ve MP4/MKV formatında kaydetmelerine yardımcı olur.

Netflix indirmek, Netflix ekranını kaydetmekten daha hızlıdır, ayrıca MP4 formatında da kaydedebilirsiniz. İndirmek için Netflix URL’sini kopyalayıp yapıştırabilir veya videoları arayarak İndir butonunu kullanabilirsiniz. Kurulumdan sonra basit arayüzü ile programı nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.