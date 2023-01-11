Netflix Profil Silme Nasıl Yapılır?

Popüler dijital yayın hizmetini kullanan pek çok kişi, Netflix profil silme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyor. Bu yazıda dijital yayın platformunda oluşturulan bir profilin nasıl silineceğini açıkladık.

Dijital yayın platformu denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Netflix'in kütüphanesinde aksiyon, macera, bilim kurgu, komedi dahil olmak üzere çeşitli türlerde çok fazla sayıda dizi ve film bulunuyor. Hizmette ayrıca programlar ve belgeseller de yer alıyor.

Sahip olduğu özellikler sayesinde kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan dijital yayın platformunda profil oluşturma işlevi de bulunuyor. Bu işlev, özellikle bir hesabı aynı evde birden fazla kişi kullandığında oldukça kullanışlı hâle geliyor.

Daha önce oluşturduğunuz bir profili silmek isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda bazı adımları uygulayarak ister web tarayıcısı isterseniz mobil uygulama üzerinden profili kaldırabilirsiniz. Peki, Netflix'te profil nasıl silinir?

Netflix Profil Silme Adımları

Netflix'in sitesini açın.

"Oturum aç" butonuna tıklayın.

Hesabınıza girin.

Profil simgesine basın.

"Profil Yönetimi" kategorisine tıklayın.

Silmek istediğiniz profili seçin.

"Sil" butonuna tıklayın.

Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılan dijital yayın platformunda daha önce açtığınız bir profili çok pratik şekilde silebilirsiniz. Bu işlemi yukarıda da belirttiğimiz üzere ister bilgisayar isterseniz mobil cihaz üzerinden gerçekleştirebilmeniz mümkün.

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Netflix isimli dijital yayın hizmetinin web sitesini açın. Eğer oturum açık değilse "Oturum aç" butonuna tıklayın ve hemen ardından üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra hizmetin ana sayfası açılacaktır. Açılan sayfanın sağ üst kısmında konumlanan profil simgesine basın. Bu adımı uygulamanız durumunda bir pencere çıkacaktır. Çeşitli kategorilerin yer aldığı pencerede üzerinden "Profil Yönetimi" kategorisine tıklayın.

Söz konusu adımı uyguladığınız takdirde yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfada daha önce oluşturduğunuz profiller çıkacaktır. Bunlar arasından kaldırmak istediğiniz profili seçin ve hemen ardından "Sil" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde söz konusu profil kaldırılacaktır.

Telefonda Netflix Profili Nasıl Silinir?

Netflix uygulamasını açın.

Hesabınıza girin.

Profil simgesine dokunun.

"Profil Yönetimi" kategorisine girin.

Kaldırmak istediğiniz profili seçin.

"Profili Sil" butonuna basın.

Eğer popüler dijital yayın hizmetinin mobil uygulamasını kullanıyorsanız profil silme işlemi için bilgisayara gerek yok. İlk olarak akıllı telefonunuzda veya tablette yüklü olan Netflix uygulamasını açın. Oturumunuz açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan hemen sonra profil simgesinin üzerine dokunun. Açılan pencere üzerinden "Profil Yönetimi" kategorisini görüntüleyin. Listeden kaldırmak istediğiniz profili seçin ve ardından "Profili Sil" butonuna basın.

Bu yazıda milyonlarca kişinin tercih ettiği Netflix isimli dijital yayın hizmetinde daha önce eklediğiniz bir profili nasıl sileceğinizi açıkladık. Rehberimizde bulunan adımları uygulayarak profilleri çok kolay bir şekilde kaldırabilirsiniz.

Ayrıca dijital yayın platformunda dizi konusunda kararsız kaldıysanız her ay düzenli olarak güncellenen Netflix dizi önerileri listesine göz atabilirsiniz.