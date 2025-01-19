Eskiden -el konsollarının trend olduğu dönemi yaşayanlar bilir- otobüste, metroda, sokakta birçok kişinin elinde konsollar bulunurdu. Bu konsollarda dönemin efsanevi oyunlarını oynamak ve kısıtlı zamanlarda bile olsa eğlenmek mümkün hale gelirdi.

El konsollarının kolayca taşınabilmesinin yanında evdeki televizyona bağlayıp geniş ekranlarda oyun oynamakta mümkün hale gelmekteydi. Bu konsollar şimdi tekrardan trend oluyor. İşte sizin için listelediğimiz Nintendo Switch benzeri en iyi el konsolları ve fiyatları...

Nintendo Switch Benzeri En İyi El Konsolları!

Steam Deck OLED

Asus ROG Ally

Ayaneo 2

GPD Win 4 2025

Logitech G Cloud

MSI Claw 8 AI+

Listemizde toplamda 6 adet el konsoluna yer verdik. Konsolların teknik özelliklerine ve Türkiye fiyatlarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Steam Deck OLED Teknik Özellikleri ve Fiyatı

İşlemci: AMD Zen 2, 4 çekirdek, 8 izlek (2.4-3.5 GHz).

AMD Zen 2, 4 çekirdek, 8 izlek (2.4-3.5 GHz). Grafik İşlemci: AMD RDNA 2 GPU (8 birim, 1.0-1.6 GHz).

AMD RDNA 2 GPU (8 birim, 1.0-1.6 GHz). RAM: 16 GB LPDDR5 (5500 MT/s).

16 GB LPDDR5 (5500 MT/s). Depolama: 512 GB ve 1 TB NVMe SSD seçenekleri (MicroSD kart ile genişletilebilir).

512 GB ve 1 TB NVMe SSD seçenekleri (MicroSD kart ile genişletilebilir). Ekran: 7.4 inç OLED, 1280x800 çözünürlük, 60Hz, %100 sRGB renk gamı, 400 nit parlaklık.

7.4 inç OLED, 1280x800 çözünürlük, 60Hz, %100 sRGB renk gamı, 400 nit parlaklık. Pil Kapasitesi: 50Wh.

50Wh. Oyun Süresi: 3-10 saat.

3-10 saat. Şarj: 45W USB-C PD hızlı şarj.

45W USB-C PD hızlı şarj. Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. USB: USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4 ve Power Delivery desteği).

USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4 ve Power Delivery desteği). Harici Ekran Desteği: 4K 120Hz veya 8K 60Hz çıkış.

4K 120Hz veya 8K 60Hz çıkış. Hoparlör: Çift stereo hoparlör.

Çift stereo hoparlör. Mikrofon: Çift mikrofon.

Çift mikrofon. Kulaklık: 3.5mm jak ve Bluetooth kulaklık desteği.

3.5mm jak ve Bluetooth kulaklık desteği. Boyutlar: 298mm x 117mm x 49mm.

298mm x 117mm x 49mm. Ağırlık: 669 gram.

669 gram. İşletim Sistemi: SteamOS 3.5 (Linux tabanlı).

SteamOS 3.5 (Linux tabanlı). Dokunmatik Ekran: 10 noktadan çoklu dokunma.

10 noktadan çoklu dokunma. Trackpad: Çift dokunmatik trackpad.

Çift dokunmatik trackpad. Titreşim: HD haptik geri bildirim.

HD haptik geri bildirim. Steam Deck OLED Türkiye fiyatı: Alışveriş sitelerinde sıfır olarak 26 bin TL ile 32 bin TL arasındaki fiyatlara satın almak mümkün.

Asus ROG Ally Teknik Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

İşlemci: AMD Ryzen Z1 / Z1 Extreme (Zen 4 çekirdek mimarisi).

AMD Ryzen Z1 / Z1 Extreme (Zen 4 çekirdek mimarisi). Grafik İşlemci: AMD RDNA 3 GPU (Z1 için 4 birim, Z1 Extreme için 12 birim).

AMD RDNA 3 GPU (Z1 için 4 birim, Z1 Extreme için 12 birim). RAM: 16 GB LPDDR5 (6400 MT/s).

16 GB LPDDR5 (6400 MT/s). Depolama: 512 GB PCIe Gen 4 SSD (MicroSD kart ile genişletilebilir).

512 GB PCIe Gen 4 SSD (MicroSD kart ile genişletilebilir). Ekran: 7 inç IPS LCD, 1920x1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık.

7 inç IPS LCD, 1920x1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık. Ekran Koruması: Gorilla Glass DXC.

Gorilla Glass DXC. Pil Kapasitesi: 40Wh.

40Wh. Oyun Süresi: 2-7 saat (oyuna bağlı).

2-7 saat (oyuna bağlı). Şarj: 65W USB-C PD hızlı şarj.

65W USB-C PD hızlı şarj. Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2. USB: USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4 ve Power Delivery desteği).

USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4 ve Power Delivery desteği). Harici Ekran Desteği: 4K 120Hz çıkış.

4K 120Hz çıkış. Hoparlör: Çift stereo hoparlör, Dolby Atmos desteği.

Çift stereo hoparlör, Dolby Atmos desteği. Mikrofon: Çift mikrofon, AI gürültü engelleme.

Çift mikrofon, AI gürültü engelleme. Kulaklık: 3.5mm jak ve Bluetooth kulaklık desteği.

3.5mm jak ve Bluetooth kulaklık desteği. Boyutlar: 280mm x 113mm x 39mm.

280mm x 113mm x 39mm. Ağırlık: 608 gram.

608 gram. İşletim Sistemi: Windows 11 Home.

Windows 11 Home. Özel Yazılım: ROG Armoury Crate SE (performans ve oyun yönetimi).

ROG Armoury Crate SE (performans ve oyun yönetimi). Dokunmatik Ekran: 10 noktadan çoklu dokunma.

10 noktadan çoklu dokunma. Soğutma: Çift fanlı sistem, sıvı metal termal bileşik.

Çift fanlı sistem, sıvı metal termal bileşik. Asus ROG Ally Türkiye fiyatı: Asus Türkiye internet sitesinde 51 bin 599 TL fiyat etiketine sahip.

Ayaneo 2 Teknik Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

İşlemci: AMD Ryzen 7 6800U (Zen 3+ çekirdek mimarisi, 8 çekirdek, 16 izlek).

AMD Ryzen 7 6800U (Zen 3+ çekirdek mimarisi, 8 çekirdek, 16 izlek). Grafik İşlemci: AMD Radeon 680M (RDNA 2, 12 birim, 2.2 GHz'e kadar).

AMD Radeon 680M (RDNA 2, 12 birim, 2.2 GHz'e kadar). RAM: 16 GB veya 32 GB LPDDR5 (6400 MT/s).

16 GB veya 32 GB LPDDR5 (6400 MT/s). Depolama: 512 GB, 1 TB veya 2 TB NVMe SSD seçenekleri (MicroSD kart ile genişletilebilir).

512 GB, 1 TB veya 2 TB NVMe SSD seçenekleri (MicroSD kart ile genişletilebilir). Ekran: 7 inç IPS LCD, 1920x1200 çözünürlük, 400 nit parlaklık, %100 sRGB renk gamı.

7 inç IPS LCD, 1920x1200 çözünürlük, 400 nit parlaklık, %100 sRGB renk gamı. Pil Kapasitesi: 50Wh.

50Wh. Oyun Süresi: 2-6 saat (kullanıma bağlı).

2-6 saat (kullanıma bağlı). Şarj: 65W USB-C PD hızlı şarj.

65W USB-C PD hızlı şarj. Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. USB: 2x USB-C (DisplayPort ve Power Delivery destekli).

2x USB-C (DisplayPort ve Power Delivery destekli). Harici Ekran Desteği: 4K çıkış.

4K çıkış. Hoparlör: Çift stereo hoparlör.

Çift stereo hoparlör. Kulaklık: 3.5mm jak ve Bluetooth kulaklık desteği.

3.5mm jak ve Bluetooth kulaklık desteği. Dokunmatik Ekran: 10 noktadan çoklu dokunma.

10 noktadan çoklu dokunma. Titreşim: HD haptik geri bildirim.

HD haptik geri bildirim. Boyutlar: 264mm x 105mm x 21mm.

264mm x 105mm x 21mm. Ağırlık: 680 gram.

680 gram. İşletim Sistemi: Windows 11 Home veya Ayaneo OS (Linux tabanlı).

Windows 11 Home veya Ayaneo OS (Linux tabanlı). Soğutma: Çift fanlı soğutma sistemi, sessiz ve verimli.

Çift fanlı soğutma sistemi, sessiz ve verimli. Özel Yazılım: Ayaspace (performans ve oyun yönetimi).

Ayaspace (performans ve oyun yönetimi). Ayaneo 2 Türkiye Fiyatı: Değişen donanım farklarına göre Ayaneo 2 modelini Ayeneo Türkiye internet sitesi üzerinden 27 bin ile 34 bin TL arasında değişen fiyatlara satın almak mümkün.

GPD Win 4 2025 Teknik Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

İşlemci: AMD Ryzen 7 7840U (Zen 4 çekirdek mimarisi, 8 çekirdek, 16 izlek).

AMD Ryzen 7 7840U (Zen 4 çekirdek mimarisi, 8 çekirdek, 16 izlek). Grafik İşlemci: AMD Radeon 780M (RDNA 3, 12 birim, 2.7 GHz'e kadar).

AMD Radeon 780M (RDNA 3, 12 birim, 2.7 GHz'e kadar). RAM: 16 GB veya 32 GB LPDDR5X (7500 MT/s).

16 GB veya 32 GB LPDDR5X (7500 MT/s). Depolama: 512 GB, 1 TB veya 2 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD seçenekleri (MicroSD kart ile genişletilebilir).

512 GB, 1 TB veya 2 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD seçenekleri (MicroSD kart ile genişletilebilir). Ekran: 6 inç IPS LCD, 1920x1080 çözünürlük, 400 nit parlaklık, %100 sRGB renk gamı.

6 inç IPS LCD, 1920x1080 çözünürlük, 400 nit parlaklık, %100 sRGB renk gamı. Pil Kapasitesi: 45Wh.

45Wh. Oyun Süresi: 2-6 saat (kullanıma bağlı).

2-6 saat (kullanıma bağlı). Şarj: 65W USB-C PD hızlı şarj.

65W USB-C PD hızlı şarj. Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2. USB: 1x USB-C (DisplayPort ve Power Delivery destekli), 1x USB-A 3.2 Gen 2.

1x USB-C (DisplayPort ve Power Delivery destekli), 1x USB-A 3.2 Gen 2. Harici Ekran Desteği: 4K 120Hz çıkış.

4K 120Hz çıkış. Hoparlör: Çift stereo hoparlör.

Çift stereo hoparlör. Kulaklık: 3.5mm jak ve Bluetooth kulaklık desteği.

3.5mm jak ve Bluetooth kulaklık desteği. Dokunmatik Ekran: 10 noktadan çoklu dokunma.

10 noktadan çoklu dokunma. Titreşim: HD haptik geri bildirim.

HD haptik geri bildirim. Klavye: Kaydırılabilir fiziksel QWERTY klavye.

Kaydırılabilir fiziksel QWERTY klavye. GPD Win 4 2025 Türkiye Fiyatı: CES 2025 fuarında tanıtılan GPD Win 4 Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ancak ürünün çıkış fiyatı 1060 dolar olarak belirlendi.

Logitech G Cloud Teknik Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G (8 çekirdek, 2.3 GHz'e kadar).

Qualcomm Snapdragon 720G (8 çekirdek, 2.3 GHz'e kadar). Grafik İşlemci: Adreno 618 GPU.

Adreno 618 GPU. RAM: 4 GB LPDDR4X.

4 GB LPDDR4X. Depolama: 64 GB eMMC (MicroSD kart ile genişletilebilir, 1 TB'a kadar).

64 GB eMMC (MicroSD kart ile genişletilebilir, 1 TB'a kadar). Ekran: 7 inç IPS LCD, 1920x1080 çözünürlük, 450 nit parlaklık, %100 sRGB renk gamı.

7 inç IPS LCD, 1920x1080 çözünürlük, 450 nit parlaklık, %100 sRGB renk gamı. Pil Kapasitesi: 6000mAh.

6000mAh. Pil Ömrü: 12 saat kullanım süresi.

12 saat kullanım süresi. Şarj: USB-C üzerinden 18W hızlı şarj.

USB-C üzerinden 18W hızlı şarj. Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1.

Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1. USB: 1x USB-C bağlantı noktası.

1x USB-C bağlantı noktası. Ses: Çift stereo hoparlör, 3.5mm kulaklık jakı.

Çift stereo hoparlör, 3.5mm kulaklık jakı. Boyutlar: 256mm x 117mm x 32mm.

256mm x 117mm x 32mm. Ağırlık: 463 gram.

463 gram. İşletim Sistemi: Android 11.

Android 11. Bulut Oyun Hizmetleri: Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW, Steam Link desteği.

Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW, Steam Link desteği. Özel Yazılım: Logitech G Hub (kontrol ve ayar yönetimi).

Logitech G Hub (kontrol ve ayar yönetimi). Kontrolcü: Xbox benzeri yerleşik analog stickler, tetikleyiciler ve düğmeler.

Xbox benzeri yerleşik analog stickler, tetikleyiciler ve düğmeler. Logitech G Cloud Türkiye Fiyatı: Güncelleniyor...

MSI Claw 8 AI+ Teknik Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

İşlemci: Intel® Core™ Ultra 7 258V (8 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.2 GHz - 4.8 GHz)

Intel® Core™ Ultra 7 258V (8 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.2 GHz - 4.8 GHz) Grafik İşlemci: Intel® Arc™ 140V GPU

Intel® Arc™ 140V GPU RAM: 32 GB LPDDR5x-8533 MHz

32 GB LPDDR5x-8533 MHz Depolama: 1 TB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2230 SSD

1 TB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2230 SSD Ekran: 8 inç FHD+ (1920x1200), 120Hz, VRR destekli dokunmatik ekran

8 inç FHD+ (1920x1200), 120Hz, VRR destekli dokunmatik ekran Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Ses: 2x 2W hoparlör

2x 2W hoparlör Pil Kapasitesi: 80Wh

80Wh Soğutma: Cooler Boost HyperFlow teknolojisi

Cooler Boost HyperFlow teknolojisi Bağlantı Noktaları: 2x Thunderbolt™ 4

2x Thunderbolt™ 4 İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Nintendo Switch benzeri en iyi el konsolları listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin eklemek istediğiniz modeller var mı? Yorumlarda buluşalım!