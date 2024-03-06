MSI Claw Taşınabilir Oyun Bilgisayarı Piyasaya Sürülüyor: Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Bu yılın ilk yarısında kendi taşınabilir oyun bilgisayarını piyasaya sürme planları yapan MSI, nihayet MSI Claw'ın çıkış tarihi hakkında resmi bir onay verdi. Bu haberle birlikte, hayranlar artık daha fazla beklemek zorunda kalmayacaklar.

MSI Claw, geçtiğimiz Ocak ayındaki CES fuarında duyurulan ve rakipleri arasında Steam Deck ve Asus ROG Ally gibi öne çıkan bir taşınabilir oyun bilgisayarı. Claw, CPU ve GPU olarak Intel'i tercih eden özellikleriyle dikkat çekiyor.

Perakendeci Newegg'in ürün listeleme sayfasında 8 Mart çıkış tarihini duyurmasının ardından, MSI Claw taşınabilir oyun bilgisayarının beklenen lansman tarihi resmiyet kazandı. MSI yetkilisi, çıkış tarihini ve taşınabilir cihazın piyasaya sürülme planlarını IGN'e resmi bir şekilde doğruladı. MSI'ın açıklamasına göre, 8 Mart tarihi, Claw birimlerinin "ilk dalgası" için geçerli olacak.

MSI Claw Özellikleri ve Çıkış Detayları

MSI mağazaları, 12 Mart'ta Claw'ı göndermeye başlayacak, bu süre zarfında Best Buy, Micro Center ve diğer üçüncü taraf perakendeciler de el bilgisayarını 15 Mart'ta satışa sunacak. MSI, neden Claw'ın kademeli olarak piyasaya sürüldüğüne dair ayrıntıya girmedi.

MSI Claw, CES fuarında Ocak ayında duyurulan ve rakipleri arasında Steam Deck ve Asus ROG Ally gibi dikkat çeken taşınabilir oyun bilgisayarlarından biri. Claw'ı öne çıkaran özelliklerden biri, CPU ve GPU olarak Intel'i tercih etmesidir. Cihaz, Asus ROG Ally'nin ekran uzunluğuna sahip olan 7 inç FHD IPS ekranıyla dikkat çekiyor ve aynı zamanda 120Hz yenileme özelliğine sahiptir.

MSI Claw'da bulunan bir yapay zeka motoru da dikkat çekici; MSI Sistem Ürün Yönetimi Direktörü Clifford Chun, IGN ile yaptığı röportajda, Claw'ın bir yapay zeka motoruna sahip olduğunu ve performansın kullanıcının işine göre otomatik olarak ayarlanacağını belirtti.