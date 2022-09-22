Logitech G Cloud Gaming Handheld El Konsolu Tanıtıldı

Bulut tabanlı oyun hizmeti her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. İlk örneklerinden birini Stadia ile gördüğümüz sistem, Xbox Cloud Gaming ve GeForce Now ile birlikte artık milyonlarca oyuncuya hizmet veriyor. Sektörün gelişmekte olduğunun farkında olan birçok donanım firması, artık yüksek özelliklere sahip donanımlar üretmek yerine kullanıcı deneyimi yüksek ve iyi bir ekranla gelen tasarımlara yöneldi. Bu kapsamda köklü firmalardan olan Logitech G Cloud Gaming Handheld el konsolunu tanıttı.

İlk bakışta geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Steam Deck ile benzer bir yapıya sahip olduğu görünse de donanım performansı açısından Steam Deck ile yarışabilir düzeyde değil. Kaldı ki bu el konsolu yalnızca bulut tabanlı oyun hizmetleri için geliştirildi. Logitech'e göre yeni el konsolu çoğu oyuncunun ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Logitech G Cloud Gaming Handheld Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz aylarda duyurulan el konsolu, Logitech ve Çinli oyun firması Tencent Games tarafından yapılan iş birliği çerçevesinde üretildi. Xbox Cloud Gaming ve GeForce Now gibi bulut oyun servislerine uygun olarak tasarlanan konsol, Android işletim sistemi ile geliyor. Bu yönü sayesinde aynı Steam Deck'te olduğu gibi kullanıcılara özelleştirme imkanı sağlanıyor. Akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 720 işlemciye sahip olan konsolda 4 GB RAM bulunuyor. Donanım açısından el konsolu sektörünüdeki rakiplerine karşı oldukça zayıf görünse de Logitech G Cloud Gaming Handheld, bulut oyunculuğu için tüm gereklilikleri sağlıyor.

Özellikle batarya ömrüyle dikkat çeken konsolda 6.000 mAh kapasiteye sahip pil yer alıyor. Donanım kullanımının minimum seviyede tutulduğu konsol 12 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. 7 inç 60 Hz 1080P çözünürlüğe sahip IPS dokunmatik ekranı el konsolları açısından gayet yeterli duruyor. Harici depolama isteyen kullanıcılar için konsolun microSD kart desteği de bulunuyor. Ne yazık ki Logitech G Cloud Gaming Handheld'te SIM veya eSIM hizmeti bulunmuyor. Yani bulut oyunlarına erişmek için WiFi'a bağlanmanız gerekiyor.

Yurt dışında 360 dolardan satışa sunulacak olan konsolun ekim ayında raflarda yerini alması bekleniyor. Konsolun Türkiye'de satılıp satılmayacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.