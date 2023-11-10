Steam Deck OLED Duyuruldu: Yenilikler Neler?

5 Ekim'de yenilenmiş bir Steam Deck'in yakın olduğuna dair ilk kanıtı görmüştük. Şimdi ise Valve, 16 Kasım'da sevkiyatı başlayacak olan 549 dolar ve üzeri fiyat etiketine sahip Steam Deck OLED'i resmî olarak tanıttı.

Yeni OLED sürüm Valve'ın el bilgisayarının elden geçirilmiş bir versiyonu ancak performansa odaklanan bir versiyon değil.

Bunun yerine yeni Steam Deck OLED, daha büyük 7,4 inç, 90Hz, 1.000 nit ekran ve %50'ye kadar daha uzun pil ömrü ile "HDR OLED'li ilk el bilgisayarı" vaat ediyor.

Steam Deck LCD'ye Kıyasla Steam Deck OLED'de Ne Gibi Yenilikler Var?

7,4 inç 90Hz RGB şeritli OLED özel Samsung ekran (7 inç 60Hz IPS LCD'ye kıyasla)

%110 DCI-P3 renk gamı görüntüler (tahmini %67 sRGB'den daha yüksek)

1.000 nit HDR tepe parlaklığı, 600 nit SDR tepe parlaklığı (400 nit'ten itibaren)

50 watt-saat pil (40Wh'den daha yüksek)

Daha verimli 6nm AMD "Sephiroth" APU (7nm "Aerith"e karşı)

6400MT/s bellek (5500MT/s'den daha yüksek)

Konfigürasyona bağlı olarak 29 gram daha hafif

Daha büyük, daha sessiz fan

Daha büyük soğutucu

"Geliştirilmiş bas ile" daha yüksek hoparlörler

Düğmelerde daha koyu baskı

Daha yüksek doğrulukta haptikler

Gelişmiş doğruluk ve kenar algılama için yeniden tasarlanmış trackpad

180Hz'lik daha yüksek dokunmatik ekran yoklama hızı

Yeni 6GHz bağlantı ile "2-3 kat daha hızlı indirme" için Wi-Fi 6E

Özel antenli Bluetooth 5.3

Daha uzun 2,5 m güç kablosu (1,5 m'den daha uzun)

Daha hızlı 0,8C şarj oranı, "45 dakika gibi kısa bir sürede %20-%80"

Üç ila 12 saatlik pil ömrü (iki ila sekiz saatten daha uzun)

Steam Deck LCD ile Steam Deck OLED Arasındaki Aynı Özellikler Neler?

Aynı işlemci özellikleri

Turbo modu olmadan aynı temel performans

16GB LPDDR5 RAM

Aynı NVMe M.2 2230 SSD depolama modülleri

Aynı gamepad çubukları

Aynı boyutlar

Aynı kasa uyumluluğu

Aynı düğmeler

Aynı ekran çözünürlüğü ve en boy oranı (1280 x 800)

Kullanıcı tarafından seçilebilen sabit yenileme hızları

Aynı sürücü düzeyinde AMD özellikleri

Aynı güç kaynağı watt değeri

Aynı microSD yerleşimi ve hızı

Aynı oyun uyumluluğu

Aynı yazılım güncellemeleri

Steam Deck OLED Fiyatı

Yenilenen Steam Deck OLED ile birlikte eski Steam Deck LCD'nin 64 GB ve 512 GB'lık versiyonlarının üretimi durduruldu. Valve elindeki stok bittikten sonra artık bu ürünlerin satışını yapmayacak.

256 GB'lık LCD sürümü ise satılmaya devam edilecek. OLED sürüm ise yalnızca 512 GB ve 1 TB versiyonlarla satışa sunulacak.

256 GB LCD sürüm 399$'a satılırken, 512 GB OLED sürüm 549$'a, 1 TB'lık OLED sürüm ise 649$'a satılacak.