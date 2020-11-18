Otonom Araç Seviyeleri Ne Anlama Geliyor? - Özellikle Tesla'nın öne çıktığı kendi kendine sürüş yeteneğine sahip otonom araçlar, hayatımızın bir parçası haline gelmeye hazırlanıyor. Öte taraftan 'kendi kendine sürüş' biraz karmaşık bir ifadedir çünkü kendi içerisinde birkaç seviyeye ayrılır. Peki ama bu seviyeler ne anlama geliyor ve ayrımları neler?

Otonom Araç Seviyeleri Ne Anlama Geliyor?

Sizler için oluşturduğumuz bu yazıda farklı otonom araç seviyelerinin ne anlama geldiğine daha yakından göz atacağız.

Seviye 0: Otomasyon Yok

Bu seviyede yer alan bir otomobilin kendi kendine sürüş yeteneği yoktur. Bu araçlarda sürüş yeteneğinin hepsi, sürücüye bağlıdır. Yakın zamana kadar çıkış yapan otomobillerin hala önemli bir kısmının bu seviyede yer aldığını söyleyebiliriz. Yine de hepsi değil.

Seviye 1: Sürücü Yardımı

Bu seviyede yer alan bir otomobil direksiyon veya frenleme konusunda sürücüye yardımcı olabilir. Yine de ufak bir bilgi olarak bu ikisini aynı anda yapamaz. Örneğin önünüzdeki araçla aranızdaki mesafeyi koruyan uyarlanabilir hız sabitleyicisi teknolojisi, Seviye 1 kapsamında kabul edilir çünkü sadece frenleme yapar ancak direksiyonu yönlendiremez.

Özet: Direksiyon ya da Frenleme Yardımı

Seviye 2: Kısmi Otomasyon

Bu seviyede yer alan bir otomobil hem direksiyon hem de frenleme konusunda, eş zamanlı olarak, yardımcı olabilir. Yine de sürücünün tam dikkatini gerektirirler. Eğer bir üstteki seviyede yer alan uyarlanabilir hız sabitleyicisi teknolojisine şerit takibi teknolojisini eklerseniz, Seviye 2 ile karşılaşırsınız.

Özet: Direksiyon ve Frenleme Yardımı

Seviye 3: Koşullu Otomasyon

Bu seviyede yer alan bir otomobili kullanırken gözlerinizi yoldan ayırabilirsiniz. Bir sürücü hala araba içerisinde olmalıdır ancak Seviye 1 ya da Seviye 2 gibi tam dikkat gerekmez. Yine de bu seviyede sürüşü her an devralmaya hazır olmanız gerekmektedir.

Özet: Daha Az Dikkat

Seviye 4: Yüksek Otomasyon

Bu seviyede yer alan bir araba tüm sürüş görevlerini üstlenebilir ancak yalnızca belirli koşullarda. Örneğin yağmur veya kar yağıyorsa araç kendi kendine sürüş için izin vermeyebilir. Yani tam sürüş, her koşulda geçerli değildir ancak uygun koşullarda sağlanabilir.

Özet: Kısmi Kendi Kendine Sürüş

Seviye 5:Tam Otomasyon

Bu seviyede yer alan bir araba herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymaz ve sektörün asıl hedefi, bu seviyeye ulaşabilmektir. Bu seviyede bir sürücü olması gerekmez ve arka koltuktaki bir yolcu olarak seyahat edebilirsiniz. Seviye 0 sürdüğünüz araba ise Seviye 5 kendini süren arabadır.

Özet: Tam Kendi Kendine Sürüş

Bulunduğumuz süreçte otomobil üreticilerinin çözmesi gereken tek sorun bu teknolojiyi oturtmak değil, ülkeler bazında gerekli izinleri yasalaştırmaktır. Tabii burada bazı etik sorular devreye giriyor. Örneğin tam otonom bir araç başka bir araca çarparsa suçlu kimdir?

Seçeneklerimiz aracı kullanmayan sürücü, hatalı kod mekanizması ya da başka bir şey olabilir.

Tabii otomobil üreticileri insanları kontrolü bırakmaya ikna ederken ciddi bir şekilde zorlanacaktır. Şu aşamada tüketici bazındaki araştırmalar bu güven seviyesinin neredeyse yok seviyesinde düşük olduğunu gösteriyor. Yani bir güven kazanma süreci de gerekecek.