Dereceli maçın son saniyeleri... Takımdan biri hata yaptı ve sinirler gerildi. Chat kutusuna o yasaklı kelimeleri yazdınız. Karşı taraftan buz gibi cevap geldi: "SS aldım, babam avukat/polis. Yarın savcılıktasın." Kuşkusuz heğiniz bunu yaşadınız ve "Acaba eve polis gelir mi?", "Sicilim bozulur mu?" diye düşündünüz. Derin bir nefes alın. Durum sandığınız kadar korkunç olmayabilir ama sandığını gibi basit de değil.

Oyunlarda Küfür Etmenin Cezası Var mı?

Öncelikle kanunu netleştirelim. Türk Ceza Kanunu'na göre, sanal ortamda birine küfür etmek ile yüzüne karşı küfür etmek arasında hiçbir fark yoktur. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre, bir kişiye hakaret eden veya ona küfreden kişi cezalandırılır. Yani ister Discord'dan sesli küfür edin ister oyun chatinden yazın; suçun tanımı değişmez.

Ancak bu kesinlikle başınızın belaya gireceği anlamına gelmez. Özellikle de IP adresini buldum gibi tehditlerin bir anlamı yoktur. Sıradan bir oyuncunun, oyun içinden sizin IP adresinizi bulması imkansıza yakındır. Oyunş sunucuları IP adreslerini gizlerler ve bunu herhangi bir oyuncu ile paylaşmaz.

Ayrıca IP adresi sizin tam ev adresinizi vermez. Sadece "İstanbul/Kadıköy" gibi genel bir bölge verir. Bu nedenle evinin adresini biliyorum gibi söylemlerin de içi boştur. Sizi IP adresinizden tam olarak tespit edebilecek tek kurum Savcılık kararıyla İnternet servis sağlayıcınızdır. Yani "babam polis" ve "annem hakim" gibi tehdit cümlelerinin bir anlamı yoktur.

Yine de tam anlamıyla tehlikeyi atlatmış sayılmazsınız. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Türk Ceza Kanunu madde 125 göre bir kişiye oyun içinde bile olsa hakaret etmek suçtur. Siz bu suçu işledikten sonra başınızın belaya girip girmeyeceği tamamen karşınızdaki kişiye bağlıdır.

Eğer ilgili kişi sizin ona hareket ettiğinize dair ekran görüntüleriyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunursa bunun ciddi yaptırımları olabilir. Karşı tarafın gerçekten SS alıp savcılığa gittiğini ve hakkınızda şikayette bulunduğunu varsayalım. Bu doğrultuda bir süreç devreye girer.

İlgili dosyaya bakan savcı ilk olarak olayın gerçekleştiği oyun firmasından o saatte o hesabı kullanan kişinin IP bilgilerini ister. Bu noktada ise olayın yaşandığı oyun şirketinin tutumu önemlidir. Çoğu oyun şirketi, "Basit Hakaret" suçları için genellikle kullanıcı verilerini paylaşmaz.

Terör, istismar ya da ölüm tehdidi olmadığı sürece IP bilgisi genellikle paylaşılmaz. Elbette ki bu noktada ilgii şirketin Türkiye'de bir ofisi olup olmaması da önemlidir. Ancak çoğu durumda dosya şüphelinin kimliğini tespit edemediği ya da "kovuşturmaya yer olmadığı" gerekçesiyle kapatılır.

Ki çoğu kişi bir kendisine oyunda küfür etti diye ertesi gün kalkıp soluğu savcılıkta almaz. "Seni mahkemeye vereceğim" diyenlerin yüzde 99'u blöf yapıyordur ama gerçekten bu konuda hassas olan insanların başlattığı süreç genellikle teknik imkansızlıklara takılır.

Ne Zaman Başınız Belaya Girer?

​Yine de bu durum oyunlarda küfür etmenin cezası olmadığı anlamına gelmez. Her şeyden önce oyun şirketlerinin IP adresiniz gibi verilerinizi paylaşmayacağıına dair bir garantisi yoktur. Ayrıca bazı haraketler, diğerlerinden çok daha ciddiye alınır. Örneğin TCK 216/3 kapsamında dini değerleri aşağılamak ciddi bir suçtur ve yazdıklarınız bu kapsamda değerlendirilirse savcılık konunun üstünde daha çok durabilir.

Yine 5816 sayılı kanun gereği, Atatürk'e hakaret savcıların ve emniyetin en hassas olduğu konulardan biridir. Ayrıca tehdit gibi suçlar da oldukça ciddidir ve cezası daha ağırdır. Benzer bir şekilde yazdıklarınız Devlet Büyüklerine Hakaret" içeriyorsa da bunun ciddi yaptırımları olabilir. Yani her durumda oyun şirketlerinin insafına kalırsınız ve başınız belaya girebilir. Bu nedenle karşınızdaki kişi sinir krizleri geçirmenize bile neden çizgiyi aşmamak önemlidir.

Aksi durumda para cezası ve mahkeme riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ki bu tarz durumlardaki "tek yetkili" Türkiye cumhuriyetinin adalet sistemi değildir. Mahkeme ihitmali düşük de olsa oyunu içi raporlama sistemleri ile yapılan başvurular size karşı bir yaptırıma neden olabilir. Oyun şirketleri şikayet durumunda ağır küfür, ırkçılık ve nefret söylemi gibi durumlar tahmin ederse size geçici ya da kalıcı cezalar verebilir. Yıllarca emek ve para harcadığınız hesabı sonsuza kadar kaybedebilirsiniz.

Altını çizmekte fayda var ki "bir oyun için" kontrolden çıkmak ve öfke nöbetleri geçirmek doğru bir davranış değildir. Evet, çoğu duurmda bir yaptırım ya da ceza ile karşılaşmazsınız ancak çizgiyi aşmanız ve gerçekten kontrolden çıkmanız durumunda ciddi sonuçlara katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Peki siz oyun yüzünden karakolluk olan birini duydunuz mu? Yoksa bunlar sadece şehir efsanesi mi? Yorumlarda tartışalım