Pazarlama Sektörü İçin En İyi Yapay Zeka Araçları

Yapay zekâ kullanımı hemen her sektörde etkisini göstermeye başladı. Özellikle pazarlama alanında gerek içerik üretimi gerekse reklam kampanyalarının yönetimina ilişkin yapay zekâ araçlarınn sağladığı avantajlar dikkat çekiyor.

Peki, pazarlama sektöründe en çok hangi yapay zeka uygulamaları kullanılıyor? İşte, bu alanda yararlanabileceğiniz 9 popüler yapay zeka aracı!

Pazarlama Alanında Kullanabileceğiniz Yapay Zeka Araçları

Mutiny Copysmith Contentedge Trypencil Adcreative Adcopy Simplified Sendbird MailChimp

1- Mutiny

Mutiny, müşteri deneyimlerini özelleştirmek için kullanabileceğiniz bir yapay zeka aracı olarak karşımıza çıkıyor. Müşterilerinize özel teklifler sunmanıza yardımcı olan ve müşteri davranışlarını analiz edebilen özellikleri ile pazarlama alanında işinizi kolaylaştırıyor.

Mutiny yapay zeka aracının kullanım alanlarına baktığımızda şu şekilde bir listeleme yapmak mümkün:

Web sitesi dönüşümlerini verimli hale getirmek

Kullanıcı hesabına özel açılış sayfaları oluşturarak kullanıcıya özel pazarlama yapmak

A/B testi oluşturmak

Açılış sayfalarına reklam entegrasyonu yapıp bundan gelir elde etmek

Bu işlemleri gerçekleştirmek için öncelikle Mutiny'a veri kaynaklarınızı bağlamanız gerekiyor. Bunun için HubSpot , Google Analytics gibi popüler araçları kullanabilirsiniz. Dilerseniz verilerinizi CSV ve API aracılığıyla manuel olarak da Mutiny'a yükleyebilirsiniz.

, gibi popüler araçları kullanabilirsiniz. Dilerseniz verilerinizi CSV ve API aracılığıyla manuel olarak da Mutiny'a yükleyebilirsiniz. Hedef kitlenizi belirledikten sonra yapay zekâ desteği ile Mutiny size kitlenize özel çözüm önerileri sunuyor. Ayrıca kodlama ile uğraşmadan web sitenizde görsel düzenlemeler yapmanıza imkân tanıyor. Dönüşüm oranını arttırmak için Mutiny'ın yapay zekasının sunduğu çözümleri göz önünde bulundurabilirsiniz.

Yaptığınız yenilikleri yayınladığınızda Mutiny bu işlemlerin Web sitenize sağladığı getirileri analiz ediyor. Bu sayede kullanıcı deneyimi açısından yaptığınız çalışmaların nasıl bir performans sergilediğini görme şansınız oluyor.

2- Copysmith

Pazarlama sektörünün en önemli bileşenlerinden biri olan içeriklerin üretiminde Copysmith imdadınıza yetişiyor. SEO uyumlu ürün ve hizmet açıklamaları, başlık etiketleri ve reklam metinlerini yazma konusunda Copysmith'ten yardım alabilirsiniz.

Shopify ve Frase başta olmak üzere birçok satış ve pazarlama uygulaması ile entegrasyonu mevcut. Oluşturduğunuz içerikleri PDF, Docx ve TXT gibi farklı formatlarda kaydetme imkânınız bulunuyor.

Özellikle toplu içerik üretimi konusunda Copysmith sıkça tercih ediliyor. Her seferinde yeni bir dosya üzerinde çalışmak yerine e-tablo yüklemenize olanak tanıyan Copysmith tek hamlede çok sayıda içerik üretmenize destek oluyor.

7 günlük ücretsiz deneme seçeneği olan yapay zekâ aracının üç farklı ücretli paketi mevcut. Başlangıç, profesyonel ve kurumsal olarak adlandırılan bu üyeliklerden size uygun olanı seçerek 100'den fazla dilde SEO uyumlu içerik üretimi gerçekleştirebilirsiniz.

3- Contentedge

SEO uyumlu içerik üretimi konusunda yararlanabileceğiniz yapay zeka araçlarından birisi de Contentedge. Bu aracı kullanarak Google aramalarında üst sıralara çıkan içerikler üretebilirsiniz.

15 saniye kadar kısa bir süre içinde ihtiyacınız olan web sitesi içeriklerini ve pazarlama metinlerini üretebilen Contentedge ile esnek içerikler oluşturabilirsiniz. Bu aracın önemli bir avantajı ise kullanımı kolay bir arayüze sahip olması.

4- Trypencil

Pazarlama sektöründe grafik anlamda ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlayan Trypencil, yapay zekânın gücüyle reklam görselleri, broşürler ve çok daha fazlasını tasarlamanıza yardımcı oluyor.

Beğendiğiniz şablonlar üzerinden ilerlemenize olanak tanıyan Trypencil'de kendi markanıza özel bir tasarım kiti oluşturabilirsiniz. İlham almak için başkalarının projelerini inceleyebilirsiniz.

El ilanı, kartvizi, broşür gibi reklam malzemelerinin yanı sıra logo tasarımı ve sosyal medya görsellerini hazırlama gibi alanlarda da Trypencil'den yararlanabilirsiniz.

5- Adcreative

Adından da anlaşılacağı üzere 'ad' yani 'reklam' alanında işinizi kolaylaştırmayı hedefleyen bir yapay zekâ aracı olarak Adcreative karşımıza çıkıyor.

Bu araç ile kolay bir şekilde daha etkili reklamlar oluşturabilir, hedef kitlenize başarılı bir şekilde ulaşabilirsiniz. 7 gün ücretsiz deneme seçeneği bulunan Adcreative ile göz alıcı grafik tasarımlarla öne çıkan reklamlar oluşturabilirsiniz.

6- Adcopy

Adcopy.ai etkileyici reklam metinleri oluşturmak amacıyla kullanabileceğiniz bir uygulama. Reklam açıklamalarının yanı sıra dikkat çekici başlıklar oluşturmanıza da yardımcı oluyor.

Bu sayede hedef kitlenize hitap eden doğru reklam metinleri ile reklam kampanyalarınızın başarıya ulaşmasına katkı sağlıyor. Adcopy ile tasarlayabileceğiniz reklam içerikleri arasında banner'dan sosyal medya reklamlarına farklı alternatifler bulunuyor.

Adcopy.ai aracını kullanmak için ücretsiz bir hesap oluşturup kampanya amacı ve hedef kitlenizi seçmeniz gerekiyor. Ardından kendi şablonunuzu oluşturabilir veya beğendiğiniz bir reklam metni şablonunu seçebilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza göre düzenlediğiniz şablonu onaylayarak kendi reklam metninizi oluşturup yayınlayabilirsiniz. Ücretsiz planda belli bir sayıda reklam metni üretip, daha fazlası için ücretli plana geçiş yapabilirsiniz.

7- Simplified

Pazarlama alanında çok yönlü faaliyet gösteren bir yapay zeka aracı: Simplified. Hem grafik tasarım hem de içerik üretimi konusunda farklı şekillerde size destek oluyor.

Simplified ile sosyal medya hesabınıza ilişkin gerekli planlamaları yapma, video ve animasyon hazırlama, çevrimiçi reklamlar oluşturma, e-ticaret entegrasyonlarını yönetme, farklı sosyal medya platformları için gönderi ve hikaye tasarlama gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

8- Sendbird

Uygulama içi mesajlaşma amacıyla kullanılan Sendbird, firmalara müşterileri ile canlı sohbet ve aktif mesajlaşma imkânı sunuyor. Güncel verileri hızlı bir şekilde hedef kitlenizle paylaşmanızı sağlayan Sendbird'de dosyalarınız AES-256 şifreleme sistemi ile korunuyor.

50'nin üstünde farklı dile çeviri yapabilen bir yapay zeka aracı olan Sendbird yeni topluluklar oluşturma ve müşteri memnuniyetini geliştirme konusunda işinize yarayabilir.

9- MailChimp

E-mail marketing için MailChimp'in yapay zeka aracından yararlanabilirsiniz. Bu aracı kullanarak markanıza özel e-posta listeleri hazırlayabilir, bu listeler üzerinden kampanyalarınızın yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulamaya girdiğinizde ana menüde 'kampanyalar', 'şablonlar', 'listeler', 'raporlar' ve 'contentstudio' şeklinde sıralanan farklı seçenekler olduğu görülüyor. Bunlardan 'kampanya' sekmesine girdiğinizde müşterilerinize göndereceğiniz kampanya mailleri ile ilgili ayarlamaları yapacağınız ekran açılıyor.

Şablonlar bölümünde ilham alabileceğiniz ve kampanyalarınızda kullanabileceğiniz bazı tasarımlar yer alıyor. Hedef kitle bölümünde kendi markanıza ait e-posta listelerini yönetme imkânınız oluyor.

Raporlar bölümü ise düzenlediğiniz kampanyaların performansını takip etmenizi sağlıyor. Content Studio bölümünde ise çeşitli görseller ve bileşenler bulunuyor.

Metin, görsel, video, kod gibi çeşitli içerik türlerine yer verebiliyorsunuz. Bu şekilde düzenlediğiniz içerikleri hazırladığınız listedeki kişilere istediğiniz zaman MailChimp aracılığıyla göndererek zaman kazanabiliyorsunuz.