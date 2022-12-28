Gizemi çözülemeyen uçak kazaları veya gizemli uçak kazaları Türkiye adlı birçok başlık görmüştürsünüz. Uçaklar hiç şüphesiz birçok insanın ilgi kaynağı olmuştur. Öyle ki kimi zaman filmlere kimi zaman kitaplara konu olan ve kimi zaman üzerinde onlarca komple teorisi üretilen uçak kazaları her ne hikmetse hala konuşulmaktadır. Biz de sizler için gizemi çözülemeyen uçak kazaları ve Türkiye'de gizemli uçak kazası adlı iki büyük kazayı derledik.

Türkiye Gizemli Uçak Kazası (TK - 345)

Takvimler 30 Ocak 1975'i gösteriyordu. Soğuk Savaş dönemi devam ediyor dünyada birçok şey değişiyordu. Öyle ki tam 1 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşmişti. 30 Ocak 1975 yılında Türk Hava Yolları'na ait TK345 tescilli uçak İzmir'den İstanbul'a giderken Bursa'da Marmara Denizi açıklarında düşmüştü. Zamanında Türkiye'de en ölümcül 3. uçak kazası ile anılacak ve 42 kişinin hayatına mal olan ölümcül kaza Türkiye'de gizemli uçak kazası olarak bilinecekti.

Öyle ki kitaplara ve birçok YouTube videosuna konu olmuş durumda. Uçak Bursa civarında Marmara Denizi'ne düşmüş ve günümüzde halen bulunamamıştır arama-kurtarma çalışmaları bir süre devam etmiş ancak hiçbir sonuç alınamayınca öylece Marmara Denizi'nin karanlık sularında gömülü kalmıştır.

Uçakta bulunan 42 kişinin bedeni Marmara Denizi'nin derin karanlık sularında gizemi çözülemeyen uçak kazası İstanbul Atatürk Havalimanı'na akşam suları 7 civarında iniş yapacakken elektriklerin kesilmesi sonucunda tekrar havalanması gereken uçak, bir süre havada bekledi elektrikler gelince tekrar iniş izni verilen 345 sefer sayılı uçağa bir daha ulaşılamadı.

Elektriklerin bilerek kesilip kesilmediğini veya bir hata olup olmadığı birçok komplo teorisine neden oldu. Hatta böyle bir olay sonrası bir kitabı çıktı. Daha önce birçok YouTube kanalı da bu konu üzerinde videolar yapmış durumda ölmeden önce mutlaka okumanız gereken kitaplar arasında da yer alan Uçuş 345 kitabı bu gizemli olayı ele alarak çözmeye çalışıyor.

Olayla ilgili merak ettiklerinizi Kerem Gök adlı YouTube kanalından izleyebilirsiniz Ayrıca kurgusal kitap Uçuş 345 adlı kitapta da bu olaya dair birçok macera bulunmakta.

Gizemli Uçak Kazası Malezya

MH370 sefer sayılı Malezya uçağı olarak da bilinen Malezya Hava Yolları'na ait uçak 8 Mart 2014 tarihinde bir anda kaybolmuştu.

Olay üzerinden tam 8 yıl geçmesine rağmen kaza hakkında herhangi bir bilgi bulunamıyor. Bu durum birçok defa YouTube kanallarında veya medyada gündem oldu.

Oysa uçağın yakıtı bitmemişti. Çünkü 10 saate kadar uçabilecek bir yakıt rezervi vardı. Fakat kaza ile ilgili henüz bir sonuca varılamadı. Pilotların özel hayatı psikolojik geçmişine kadar araştırılmış ancak herhangi bir sonuca varılamamıştı.

Bu içeriğimizde gizemli uçak kazası hakkında bilgilendirme yaptık. Peki sizler bu uçak kazaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.