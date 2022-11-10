Postegro Nedir? Nasıl Kullanılır?

Günümüzde artık Stalk nedir bilmeyen kalmadı. Stalk yapmak isteyen kişilerin favori uygulamalarından biri olan Postegro oldukça popüler bir yazılım. Biz de bu yazımızda sizlere Postegro nedir ne değildir izah edeceğiz.

Postegro Nedir?

Postegro, İnstagram’daki gizli profilleri görmenize hatta onların hikayelerini bile açmanıza imkan veren bir uygulamadır. Bilindiği üzere pek çok kişi İnstagram profilini gizliyor. Postegro sayesinde bu profillere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapabiliyorsunuz?

Postegro Nasıl Kullanılır?

Postegro’ya üye olup giriş yaparak kolay bir şekilde başkalarının profillerini görüntüleyebilirisiniz. Hem web’de hem de mobil platformlarda kullanabileceğiniz Postegro, kullanım kolaylığı ve sadeliği ile de öne çıkıyor. Uygulama içerisinde 1-2 dakika geçirerek Postegro’yu nasıl kullanabileceğinizi rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Postegro Güvenilir mi?

Gelelim en önemli soruya. Postegro yukarıda da anlattığımız üzere gizli profilleri görmeye yarayan bir program. Peki bunu nasıl yapıyor? Tabii ki de tüm kullanıcıların verileriyle. Örneğin biri Postegro’ya giriş yaptığında tüm veriler otomatik olarak Postegro’nun veri havuzuna yükleniyor. Bu kişinin takip ettiği kişilerin bilgileri de aynı şekilde Postegro’nun veri havuzuna aktarılıyor. Siz de uygulamayı kullandığınız zaman bu veri havuzuna dahil olan profilleri rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz.

Anlaşılacağı üzere kendinizin ve çevrenizdeki insanların kişisel bilgileri karşılığında başkalarının profilini görme imkanı sağlıyorsunuz. Başkalarının verilerine karşılık sizin verileriniz. Ortada bir takas söz konusu yani.

Postegro’nun çalışma prensibini göz önüne aldığımız zaman bu uygulamanın güvenilir olduğunu söylemek çok zor. Postegro resmi bir yazılım değil. Üçüncü parti bir uygulama olduğu için güvenilirliği konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Eğer kişisel verilerinize, profilinize ve gizliliğinize önem veriyorsanız sadece Postegro değil, hiçbir üçüncü parti yazılımı cihazınıza yüklemeyin. Bu tarz uygulamalar hem sizin hem de çevrenizdeki insanların mahremiyetini tehlikeye atıyor.

Postegro’nun bir diğer güven zedeleyici tarafıysa uygulamayı kullanabilmek için en az 50 takipçinizin olması gerekiyor. Yani yeni ve sahte bir hesap açarak bu uygulamayı kullanmanızın önüne geçilmek isteniyor. Bu da demek oluyor ki uygulama sizden bir şeyler talep ediyor. Postegro gibi ücretsiz uygulamalar, hizmetlerini hiçbir zaman için ücretsiz olarak sunmazlar. Bu tarz uygulamalar pek çok kişinin verilerini bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde paylaşması sonucu büyürler ve çalışırlar.

Uygulamayı kullanırken bazı profilleri görüntüleyemediğiniz zamanlar da olmuyor değil. Eğer kullanıcının bilgileri daha önce Postegro’ya hiçbir şekilde ulaşmadıysa bazı profillere erişememeniz de mümkün. Fark edebileceğiniz üzere bu tarz uygulamalar gizli profilleri sihirli bir şekilde açıp size sunmuyor. Her şey diğer kullanıcıların verileri sayesinde mümkün oluyor.

Postegro hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Siz Stalk yapıyor musunuz? Stalk yapmak için hangi uygulamaları ve yöntemleri kullanıyorsunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.