Psikiyatri ile Psikolog Arasındaki Fark Nedir?

En önemli iki bilim dallarından olan psikoloji ve psikiyatri her geçen gün daha da gelişirken aynı zamanda popülerleşiyor. Fakat insanlar psikiyatrist ve psikolog arasındaki farkı bilmemekle kalmayıp iki bilim dalını aynı şey sanabiliyor. Psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark neredeyse hiç yokmuş gibi görülebilir. Ancak aralarında ne kadar bir benzerlik olmuş olsada büyük oranda farklılıklar da bulunmaktadır. Peki, psikoloji ve psikiyatri arasındaki en temel fark nedir? Gelin, yakından bakalım.

Psikolog ile Psikiyatrist Arasındaki Fark Nedir?

Psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark ilaç yazma yetkisidir. Psikologlar danışanlarına ilaç yazamazken psikiyatristler hastalarına ilaç yazabilmektedirler. Ayrıca psikologlar tanı koyamaz psikiyatrist ise tanı koyabilmektedir ve genellikle psikoloji danışanın durumuna göre çok daha uzun sürebilir. Psikiyatrist tedavisi ise daha kısa sürebilir. Bu süreler sadece uzman kişiler tarafından belirlenebilir ve danışan ya da hastanın verdiği geri dönüşler sonrası karar verilir.

Psikoloğa mı Gitmeliyim Yoksa Psikiyatriste mi?

Bu soru uzman kişilere danışmak istenilen konular hakkında en çok kafa karıştıran sorular arasında yer almaktadır. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki ister psikolog ile görüşün ister psikiyatrist ile görüşün uzman kişiler olduklarından dolayı sizlere kimin daha yardımcı olacağı konusunda fikir verecektirler. Kimi zaman iki bilim dalı ile görüşmeler aynı anda sürdürülebilir.

Psikolog Aileye Söyler mi?

Eğer reşit biriyseniz ve kendinize veya insanlara tehlikeli bir şey yapma ihtimaliniz yoksa rahatlıkla söyleyebiliriz ki psikologlar ailenize veya başka birine bir şey söylemeyecektir. Son olarak reşit birey değilseniz psikoloğun her şeyi ailenize söyleceği gibi bir ibare anlaşılmamalı. Eğer kafanız halen karışmışsa psikoloji terapisine başlamadan önce psikoloğunuzdan kafanızı karıştıran sorular hakkında ön bilgilendirme alabilirsiniz. Zaten büyük ihtimalle onlar terapi öncesi sizlere bilgilendirme yapacaktır. Ayrıca psikologların etik yasasını merak ediyorsanız Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeniliği'ne göz atabilirsiniz.

Psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark nedir? Sizler için merak edilen sorularla birlikte cevap verdik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Plasebo etkisi nedir, ne işe yarar? Meraklıları yazımıza göz atabilir.