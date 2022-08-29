Hipnoz Nedir, Hipnoz Sahiden Gerçek Mi?

Kitaplar, filmler ve dizilerde sürekli anlatılan hipnoz nedir, hipnoz gerçek mi? Binlerce kişi tarafından sorulmaktadır. Birçoğumuzun çocukluğunda sihir gibi gelebilen hipnoz, 19. yüzyıldan bu güne kullanılmaktadır. Hemen hemen herkesin bir kere olsun hipnoz uygulama isteği vardır. Peki, hipnoz tam olarak ne, hipnoz gerçek mi? Gelin birlikte bakalım.

Hipnoz Nedir?

Hipnoz kısaca kişinin trans haline geçmesi demektir. Hipnoz olan kişi çevresinde olanlardan pek haberdar değildir. Ses, ışık, koku gibi duyu organlarının algılayabileceği duyuları kişi algılayamamaktadır. Hipnoz uygulamasına hipnoterapi denilmektedir.

Hipnoz uygulanan kişiler hipnoterapi eğitimi almış kişiler tarafından hipnoz edilmektedir. Yani gerçekten bu konuda uzman kişiler olması gerekir. Ayrıca hipnoz, kişinin özgür iradesiyle uygulanmaktadır.

Kişi istemezse hipnoz olamaz ve bu konuda zorlama olmaması gerekmektedir. Hiçbir şekilde herhangi birine zorla hipnoz etmeniz mümkün olmayacaktır. Hipnoz gerçek mi? Sorusuna gelince evet hipnoz gerçektir.

Hipnoz Hakkında Yanlış Bilinenler

Hipnoz olan kişi uyku halinden çıkamayabilir.

Hipnoz halinde olan kişi her şeyi söyleyebilir.

Hipnoz uygulanan kişiye istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz.

Hipnoz olan kişiye istediği şey unutturulabilir.

Hipnoz Olan Kişi Uyku Halinden Çıkamayabilir.

Bu durum oldukça yanlış bir bilgidir. Çünkü hipnoz olan kişi uyku haline girmemektedir ve bu durumda kişinin hipnoz halinde uykuda olduğu konusunda söylenimler yanlıştır.

Hipnoz Halinde Olan Kişi Her Şeyi Söyleyebilir.

Filmlerde veya dizilerde en çok görülen yanılsamaysa hipnoz halinde transta olan bir kişi tüm sırlarını ortaya dökebilmektedir. Ancak hipnoz olan kişi uyku halinde olmadığından, kendi rızası dışında hipnoz olamayacağından yani bilinci yerinde olduğundan dolayı isterse sırlarını açıklamayabilir.

Hipnoz Uygulanan Kişiye İstediğiniz Her Şeyi Yaptırabilirsiniz.

Bu mümkün değildir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere hipnoz olan kişinin gönüllü ve kendi rızası olması gerekir. Kişi, kendi bilincinden tamamen uzaklaşmamıştır. Hiçbir şekilde herhangi bir kişiye istediğinizi yaptıramazsınız.

Hipnoz Olan Kişiye İstediği Şey Unutturulabilir.

Eğer bu gerçekten mümkün olan bir şey olsaydı. Bilim camiası tarafından çoktan kabul görmüş ve uygulanabilir bir tedavi yöntemi olurdu. Tabi bu durumun kabul görmesi etik açıdan tartışılabilir bir konu.

Hatırlatmakta fayda var. Herkes hipnoterapi uygulayamaz. Eğer internet üzerinde veya sosyal medya üzerinden hipnoterapi sayesinde tüm kötü anılarınızı unutun diye bir reklam görürseniz o kişilerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Bu kişiler sahte bilim kullanarak insanların sağlıklarıyla oynamaktadır ve bu kişiler büyük oranda diploması olmayan sahte psikologlar olacaktır. Genellikle e-Devlet üzerinden onaylanan sertifikaları kaynak göstermektedir. Fakat e-Devlet üzerindeki bir sertifikanın onaylı olması hiçbir şey ifade etmemektedir.

Hipnoterapi tıp eğitimi almış veya klinik psikologların hipnoterapi eğitimi almasıyla uygulanmaktadır. Tabi ki bir diş hekiminin uyguladığı hipnoterapi ruhsal bozuklukları gidermemektedir. Her uzman kendi alanında uzman olduğu konuda hipnoterapi uygulamaktadır.

Tekrar hatırlatmakta fayda var. Hipnoz gerçekte var olabilir ancak sadece uzman kişilerin kişinin rızasını aldığı takdirde uygulanabilen bir yöntemdir. Hiçbir şekilde hipnoz sırasında isteğiniz dışında bir şey gerçekleştiremez veya hafızanızı temizleyemezsiniz.

Son dönemlerde sahte psikologların ortaya çıkmasıyla birlikte bilimden uzak bir şekilde birçok reklam görülmektedir. Bu reklamların en büyük dayanağı insanların hafızalarını temizlediğini iddia etmek ve bunu birkaç yabancı veya tıbbi terimle insanlara pazarlamaktır.

Bu içeriğimizde hipnoz nedir, hipnoz gerçek mi? Adlı sorulara cevap verdik. Sizler hipnoz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Ayrıca Maslow'un insan ihtiyaçları neler merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.