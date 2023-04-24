Psikoloji Nedir? Psikoloji Ne Demek?

İnsanlık var olduğundan bu yana beraberinde psikoloji de geldi. Elbette felsefeden doğan bir bilim olmuş olsa da o hep vardı. Birçok insan psikolojiyi farklı algıladı ve yaşadı. Bizler de sizler için psikolojiyi en anlamlı şekilde açıklamaya karar verdik. İsterseniz psikoloji nedir, ne demek? gelin yakından bakalım.

Psikoloji Nedir?

Psikoloji insan davranışlarını, düşüncelerini, duygularını inceleyen bir bilim dalıdır. Zihinsel süreçleri de içine alan psikoloji bilimi diğer bilim dallarına göre yeni bir bilim dalıdır. Aynı zamanda sadece insan değil hayvanlar üzerinde incelemeler yapan bir disiplindir.

Psikoloji Ne Demek?

Psikoloji insan ve hayvanların davranış ve düşüncelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Evet sadece insanları değil aynı zamanda hayvanları da incelemektedir. Psikolojinin başlı başına büyük bir bilim olmakla beraber birçok alt dalı bulunmaktadı. Bunlar arasında; hayvan psikolojisi, evrimsel psikoloji, din psikolojisi, sosyal psikoloji ve daha fazlası bulunmaktadır.



Psikoloji Bilim midir?

Evet, psikoloji bir bilimdir. Psikolojinin bir bilim olmadığını savunan birçok Türk ve yabancı bilim insanı bulunmaktadır. Ancak sanılanın aksine bu bilim insanları yanılgıya düşmektedir. Şöyle ki psikolojinin bir bilim olduğunu kanıtlamak zor bir şey değildir.

Örneğin, bunun için bilim nedir? ona bakmak gerekir. Bilim, olayların objektif bir şekilde gözlenmesini ve bu olaylar üzerinden deneyler ve testler gerçekleştirilerek sonuçlar elde edilmesine denmektedir. Ayrıca bu işlemler yapılırken etik kurallara uygun ve verilerin doğru bir şekilde toplanması gerekir.

Buradan yola çıkarak psikolojinin bilim olduğu ortaya konulabilir. Diğer bilimlerde olduğu gibi psikolojide sistematik bir şekilde işler ve araştırmalarını ortaya koyar. Diğer bilim insanlarının psikolojiyi bilim olarak kabul etmemesi kendi kişisel görüşleri olmuş olsa da yanılgıya düşmektedir.

Psikoloji hakkında daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Eğer psikoloji bilimine merak salmışsanız ve psikolog olmak istiyorsanız Psikoloji 101 kitaplarıyla bu işe başlayabilir ya da internet üzerinden gerçek bilim iletişimi yapan platformlara bakabilirsiniz.

Psikolojinin bir bilim olduğunu ve diğer bilimlere göre çok daha yeni bir bilim olduğunu öğrendikten sıklıkla karıştırılan sorulara geçebiliriz.

Sıkça Sorulan Sorular

Psikoloji Nedir? Örneklerle

Psikoloji Nedir? Kısaca

Psikoloji Ne Anlama Gelir?

Psikoloji Nedir? Örneklerle

Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını, düşüncelerini inceleyen bilimdir. Diğer bilim dallarına göre oldukça yenidir. Bir örnek vermek gerekirse. Evrimsel psikoloji evrim sürecindeki davranışları ele almaktadır. Uzun yıllar önce atalarımız ağaçlarda uyumakta ve uyku esnasında düşmekteydi. Bu durum evrimsel psikolojide rüyalarda bir yerden düşme nedenimizi açıklamaktadır. Öyle ki atalarımızın yaşadığı durumu evrimle birlikte bu günlere getirmiş durumdayız.

Psikoloji Nedir? Kısaca

İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Psikoloji Ne Anlama Gelir?

Psikoloji ruh bilimi anlamına gelir. Ancak bilim camiası ruh diye bir kavramı kabul etmemektedir. Bu sadece önceden gelen ve günümüzde sürdürülen bir kavramdır.

Bu içeriğimizde sizler için psikoloji nedir ve daha fazlasını derledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca felsefe ve psikolojinin ortak noktası safsata nedir, safsata ne demek? Merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.