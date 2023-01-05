Rust benzeri oyunlar oynamak isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve popüler hayatta kalma oyununa benzeyen yapımlar keşfedebilirsiniz.

Facepunch Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan Rust, ilk olarak 2013 yılında erken erişime açıldı. 2018 yılının şubat ayında tam sürümü piyasaya sürülen oyun, dünya çapında çok popüler hâle geldi.

Hayatta kalma türündeki oyunu herhangi bir nedenden ötürü oynamak istemeyebilirsiniz. Peki, Rust gibi oyunlar neler? Hazırladığımız listede uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan yapımlar bulunuyor.

Rust Benzeri Oyunlar Listesi

SCUM

Raft

DayZ

The Forest

Minecraft

ARK: Survival Evolved

Hunt: Showdown

The Long Dark

Don't Starve Together

Yukarıda Rust tarzı oyunlar listesi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca AAA kalitesindeki oyunlardan sıkıldıysanız ve farklı tarzda yapım arıyorsanız en iyi indie oyunlar listesini de inceleyebilirsiniz.

SCUM

Yayıncılığını Jagex Ltd'nin üstlendiği açık dünya hayatta kalma türündeki SCUM, 2018 yılında erken erişime açıldı. Gamepires tarafından geliştirilen yapımda gerçekçi metabolizma sistemi bulunuyor. Detaylı craft sistemi ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken yapımda ormanlık alanlardan karlı dağlara kadar çeşitli ortamlar yer alıyor.

Raft

Redbeet Interactive tarafından geliştirilen Raft'ta okyanusun ortasında hayatta kalmak için mücadele ediyorsunuz. Çizgi film tarzı grafiklere ve başarılı bir oynanış mekaniğine sahip olan oyunun tam sürümü 2022 yılının haziran ayında çıktı.

DayZ

Özellikle bir dönem dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe ulaşan DayZ, zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor. Bohemia Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunda bir harita üzerinde hayatta kalmaya çalışmak gerekiyor.

The Forest

Meydana gelen kaza sonucunda adaya düşen uçaktan yalnızca Eric ve oğlu Timmy hayatta kalır fakat Timmy, yamyam mutant kabile tarafından kaçırılır. Oyunda hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda Timmy'i bulmanız gerekiyor.

Oyunu kasma ve donma gibi sorunlar olmadan olmadan oynayabilmek için hangi donanımın gerekli olduğunu merak ediyorsanız The Forest sistem gereksinimleri neler sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Minecraft

Çok başarılı bir craft sistemini içeren Minecraft, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilmenize imkân tanıyor. Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarı elde eden oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz. En iyi Minecraft modları listesine göz atarak oyun için geliştirilmiş en başarılı modlara göz atabilirsiniz.

ARK: Survival Evolved

Dinozorların yer aldığı bir dünyada geçen Ark: Survival Evolved 2017 yılında çıktı. Açlık, su ve barınmaya dikkat etmeniz gereken yapımda diğer oyunculara karşı da mücadele etmelisiniz. Oyunda yapılar inşa edebilir ve hatta bitkiler yetiştirebilirsiniz. Ayrıca en iyi dinozor oyunları listesine de göz atabilirsiniz.

Hunt: Showdown

Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran Hunt: Showdown, 2019 yılının ağustos ayında piyasaya sürüldü. Crytek tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunda canavarları avlamaya çalışıyorsunuz. Çevrim içi tabanlı oyunda kaliteli grafikler ve başarılı bir oynanış sistemi mevcut.

The Long Dark

Jeomanyetik bir felaketin meydana geldiği bir dünyada geçen The Long Dark'ta karlarla kaplı doğada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı yapımda türkçe arayüz ve alt yazı desteği bulunuyor. Hinterland Studio Inc. tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun 2017 yılında satışa sunuldu.

Don't Starve Together

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Don't Starve Together'da vahşi doğada hayatta kalmanız gerekiyor. Topladığınız kaynaklarla çeşitli araçlar ve eşyalar yapabileceğiniz oyunda avlanabilir ve çiftçilik yapabilirsiniz.

Klei Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunu tek başınıza oynamak istiyorsanız Don't Starve isimli yapımı tercih edebilirsiniz.

Bu yazıda Rust benzeri oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca macera türünde oyun oynamak isterseniz en iyi macera oyunları listesine de göz atabilirsiniz.