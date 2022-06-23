Rengarenk grafiklere sahip olan Raft ile hayatta kalma deneyimi sizleri bekliyor.

Doğukan Çağlakpınar - 2 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

er yıl olduğu gibi 2022 yılında da oyun dünyasında hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. 2022 yılına girmemiz ile birlikte yepyeni oyunlarda lansmana çıkmaya devam ediyor. Haziran 2022 itibari ile lansmana çıkan Raft, hayatta kalma oyunu olarak adından söz ettiriyor. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak ifade edilen Raft, zengin içeriği ile kısa süre de milyonlarca adet kopya sattı. Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modlarına ev sahipliği yapan oyun, açık dünyası ile oyunculara hem eğlenceli hem de aksiyon yüklü bir oynanış sunuyor.

Yapım içerisinde oyuncular rengarenk içerikler ile karşılaşacaklar. Issız bir adaya düşen oyuncular, kendilerine önce kalacak yer inşa etmeye çalışacak, yabanı hayvanları avlayarak beslenmeye çalışacak, kendilerini korumak için çeşitli silahlar yapabilecekler. Günüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden Raft, 12 farklı dil desteği ile oynanabiliyor.

Raft Özellikleri

Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,

12 Farklı dil desteği,

Rengarenk içerikler,

Hayatta kalma temalı bir dünya,

Düzenli güncellemeler,

Yardımcı karakterler,

Yabani canlılar,

Oyuncular yapım içerisinde hayatta kalabilmek için kendilerine barınacak yer inşa edecek, beslenme için çeşitli hayvanları avlamaya çalışacaklar. Özellikle deniz canlılarının çok olduğu oyun içerisinde, oyuncular ilerlemeye dayalı bir oynanış ile karşılaşacaklar. Yabani hayvan saldırılarından kurtulmak için çeşitli mızrak ve silahlar da yapabilecek olan oyuncular, hayatta kalabilmek için her şeyi yapabilecekler. Redbeet Interactive tarafından geliştirilen oyun, Steam üzerinde Axolot Games tarafından yayınlandı. Olumlu geribildirimler almaya devam eden yapım başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Raft İndir

Steam üzerinde cazip bir fiyat etiketine sahip olan Raft, günümüze kadar milyonlarca adet kopya sattı. Başarılı gidişatına hız kesmeden devam eden yapım, oyuncular tarafından sevilerek oynanıyor.

Raft Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 or later

İşlemci: Intel Core i5 2.6GHz or similar

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 700 series or similar

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 64-bit operating system is required

Raft Önerilen Sistem Gereksinimleri