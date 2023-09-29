Redmi Note 12T Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Redmi Note 12T serisi, geçtiğimiz aylarda tanıtıldı. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olan bu akıllı telefon serisinde teknik özellikleriyle kullanıcılarına mükemmel bir kullanım deneyimi sunuyor.

Kamera sistemleri başta olmak üzere birçok açıdan avantajlı bir seri olduğu söylenebilir. Mükemmel güç verimliliği gibi özelliklerle de 12T serisi, akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

Redmi Note 12T Pro Özellikleri

Pil: 5080 mAh ve 67W hızlı şarj

Ekran: 6.67 inç, Dolby Vision, FHD+ (2460x1080 piksel), HDR10, 144Hz, LCD, 650 nit

Bağlantı: Çift SIM, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, NFC

Bellek: 8 GB / 12 GB RAM

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultra

Boyut-Ağırlık: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm ~ 202 g

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Ön kamera: OmniVision OV16A1 sensör 16MP

Arka kamera: 64 MP Omnivision OV64B 1/2" sensör, 119° FOV 8 MP ultra geniş lens, 2 MP makro kamera

Redmi Note 12T Pro, Xiaomi Civi 3’e güç sunan MediaTek Dimensity 8200 Ultra işlemcisini kullanmaktadır. Cihazın parmak izi okuyucusu ekran üzerinde değil. Parmak izi okuyucu, güç tuşunda yer alıyor. Cihaz, 5080 mAh bataryadan oluşuyor. Aynı zamanda telefon 67W hızlı şarjı da destekliyor.

Redmi Note 12T Pro’nun en üst modeliyse 12GB RAM(LPDDR5) ve 512GB depolama alanı (UFS 3.1) özellikleriyle tasarlanmıştır. Telefon ekranı; 6.6 inç, 144Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük, 650 nit maksimum parlaklığa sahip IPS LCD ekrandan oluşuyor. Telefonun ekranı, HDR 10 ve Dolby Vision’u da desteklemektedir.

Redmi Note 12T Pro’nun arka tarafında üçlü kamera sistemi yer alıyor. 64 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 120 derece görüş açısından oluşan 8MP ultra geniş lens bulunmaktadır. Cihazda 3.5 mm kulaklık ve USB-C port girişi yer almaktadır.

Cihazın fiyatı şu şekildedir;

12 GB RAM + 512 GB depolama: 7.745,21 TL

8 GB RAM + 128 GB depolama: 6.179,69 TL

8 GB RAM + 256 GB depolama: 6.564,17 TL

Xiaomi 12T Özellikleri ve Fiyatı

Bağlantı: Çift SIM, USB-C, NFC, 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6

İşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Ekran: HDR10+, 6.67 inç, 120 Hz, 2712 x 1220 piksel çözünürlük

Boyut ve ağırlık: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm ~ 202 g

Depolama: 128 GB / 256 GB

İşlemci: MediaTek Dimensity 8100 Ultra

Pil: 5000 mAh

Ön kamera: 20 MP

Arka kamera: 108 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Xiaomi 12T, üstün performansa sahip kamera sisteminden oluşuyor. Xiaomi 12T ile mükemmel fotoğraflar çekilebiliyor. Cihazın kamera kurulumu; 2 MP makro kamera, 108 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş kameradan oluşmaktadır.

Cihazdaki düşük ışık özellikleri sayesinde en zor yerlerde dahi parlak ve net fotoğraf çekme imkanına sahip olunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 8100 Ultra’dan alan telefonun fiyatı, 24.999 TL’dir.