Rode Wireless Pro Özellikleri ve Fiyatı

Avustralya merkezli ses teknoloji şirketi Rode tarafından geçtiğimiz aylarda içerik oluşturucuları için tasarlanan Wireless Pro tanıtıldı. Üstün teknik özellikleriyle dikkat çeken Rode Wireless Pro ile profesyonel yayınlara imza atılabilir.

Biz de bu yazımızda yüksek ses kalitesinde çekimler gerçekleştirebileceğiniz Rode Wireless Pro’nun özelliklerini derledik.

Rode Wireless Pro Özellikleri

Güçlü özellikleri sayesinde çekimlerdeki iş akışının verimli olmasını sağlayan iki kişilik kablosuz mikrofonun kullanımı çok basit. Sesleri hızlı ve kaliteli şekilde aktaran Rode Wireless Pro’nun sistemi kolayca şu cihazlara entegre edilebiliyor;

Android-iOS akıllı telefonlar,

Mac bilgisayarlar,

Ses cihazları,

Windows bilgisayarlar,

Kameralar,

Tabletler,

Mikrofonun yukarıda sıralanan cihazlarla kolayca entegre edilebilmesi, dijital (USB-C) ve analog (3.5 mm) çıkışları sayesindedir.

Rode Wireless Pro’nun en dikkat çeken özellikleri arasında 32-Bit Kayan Kayıt yer alıyor. Bu özellik sayesinde kesinlikle kayıp kayıt gibi olumsuz durumlarla karşılaşmazsınız. Timecode olarak ifade edilen zaman kodu ile sesle video profesyonel şekilde entegre edilebilir.

Intelligent GainAssist teknolojisi sayesinde mikrofondan yüksek kalitede sesler çıkıyor. Intelligent GainAssist teknolojisi, 2 adet “Dinamik” ve “Otomatik” moddan oluşuyor. Dinamik mod, aynı ses düzeyinde kontrollü kayıt yapılacaksa kullanılmalıdır. Aynı zamanda doğal sesler için dinamik mod kullanılması daha mantıklı. Karşıdaki kişiyle sizin konuşma esnasındaki ses seviyeleriniz farklıysa o zaman otomatik mod kullanabilirsiniz.

Rode’un bu kablosuz mikrofonu, Seri IV teknolojisi 2.4 GHz dijital iletimi ile 128-bit şifreleme codec özelliğine sahip. Bundan dolayı mikrofonun menzil mesafesi, 260 metreye kadar gidebiliyor. Yalnız bu menzil mesafesi, kullanıcı kameraya dönük olarak konuşurken geçerlidir. Kullanıcı eğer kameraya arkası dönerek konuşursa çok az mesafe olsa dahi yine de ses kesiliyor.

Rode Wireless Pro’nun dikkat çeken özellikler arasında tek tıklamayla dahili kayıt yapabilmesi de yer alıyor. Böylelikle alıcı bağlantısını kaybettiğinde dahi ses yine kaydedilebiliyor. Akabinde kaydedilen ses kayıtlara ulaşmak için cihazın hızlı veri transferinin olduğu alana bağlanması gerekiyor.

Son teknolojiyle tasarlanan bahsettiğimiz bu iki kişilik kablosuz mikrofon, uzun pil ömrüyle de kullanıcılarından tam not alıyor. Mikrofonun şarjı boş durumdan 2,5 saat içerisinde tam olarak doldurulabiliyor. Lityum iyon polimer pilleri sayesinde çok uzun çekimlerde pil ömrü 7 saattir.

RODE Central uygulaması sayesinde akıllı telefon ya da bilgisayar yardımıyla Wireless Pro’yu kişiselleştirebilirsiniz. Mikrofonla kameranın tam olarak eşleştirilmesi için özel ön ayarlar ve esnek kazanç kontrollerinden yararlanılabilir.

Mikrofondan mükemmel ses kayıtları elde etmek için güvenlik kanalıyla ekstra koruma katmanı eklenebilir. Mikrofonun her vericisiyle 40 saatlik yedek kayıt yapılabilir.

Rode Wireless Pro Fiyatı

Rode’nin yeni cihazı, 2 adet yaka mikrofonundan oluşuyor. Mikron, 2 kişinin rahatça röportaj yapmasını sağlayan klips verici/kaydediciden oluşuyor. Bu 2 x mini klips verici/kaydedici, giysilere tutturularak röportajın gerçekleşmesini sağlıyor.

Klipslere mikrofonlar kolayca tutturulabiliyor. Postcast, röportaj ve içerik çekimlerini kolaylaştıran Rode Wireless Pro’nun fiyatı, 22.999 TL’dir.