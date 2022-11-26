RSS Nedir? Nasıl Kullanılır?

RSS nedir sorusunun cevabını bilmek, internette daha basit gezinme deneyimine sahip olmak açısından çok önemlidir. Web artık eskisi gibi değil, her gün eklenen çok sayıda yeni içeriği takip etmek hiç olmadığı kadar zor ve bu nedenle işinizi kolaylaştıracak daha farklı yöntemlere ihtiyacınız var.

Her gün belirli web sitelerini ziyaret etmek, Google'da arama yapmak ve sosyal medya platformlarına göz atmak gibi çeşitli yöntemlerle neler olup bittiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz fakat RSS sayesinde bunlara daha kolay ve kısa yoldan ulaşabileceğinizi de unutmamalısınız.

RSS ile ilgili merak edilen sorulara cevap aldıkça siz de fark edeceksiniz ki bu aslında çok önceden hayatınıza girmesi gereken bir teknolojiydi. Tabii ki hâlâ hiçbir şey için geç sayılmaz. RSS sayesinde daha basitleştirilmiş bir gezinme deneyimi elde etmek için rehberimizi incelemeye başlayabilirsiniz.

RSS Nedir?

RSS, rich site summary ya da Türkçe karşılığı ile zengin site özeti anlamına gelir. Bu teknoloji size okunması gereken güncel bilgileri basit metinler üzerinden aktarır. Haberler, makaleler ve diğer içerik türlerini işleri karmakarışık hâle getiren çeşitli algoritmalar olmadan en basit şekilde okumanızı sağlar.

Merkezinde sadeleştirilmiş içerik anlayışının yattığı RSS teknolojisi, en son içerikleri basit bir arayüz üzerinden okuyucu kitlesine ulaştırır.

RSS oldukça eski bir teknoloji ve çoğu kişi tarafından kullanılmaya son verildiği düşünülüyor. Bu şekilde düşünmekte haksız da sayılmazlar çünkü RSS artık eskisi kadar popüler değil. Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları, web sitelerini takip etmek, gündemde olup bitenleri öğrenmek için başvurulan birincil seçenek hâline geldi.

Haberleri takip etmek için çok sayıda Android ve iOS uygulaması geliştirildi. Google gibi şirketler kendi haber ağını oluşturdu. Google Haberler üzerinden gündemde neler olduğu artık anlık olarak takip edilebiliyor. Ayrıca kullanıcılara ilgi alanlarını belirleme fırsatı da sunuluyor.

Evet, RSS üzerine olan ilgi son birkaç yıl içinde oldukça azaldı. Markalar artık pazarlama stratejilerinde daha çok sosyal medyaya ağırlık veriyor. RSS için zahmete girmeye gerek olmadığını düşünen çok fazla pazarlama uzmanı var.

Bütün bunlara rağmen RSS hâlâ bazı internet kullanıcıları için vazgeçilmez olmaya devam ediyor.

RSS Ne İşe Yarar?

Web sitelerinin yayımladığı içerikleri takip etmeyi kolaylaştırır.

Haberleri anlık olarak takip etmeyi mümkün hâle getirir.

İçerikleri gözden kaçırmaya son verir.

Boş zamanları yeni bir şeyler öğrenerek değerlendirmek açısından oldukça faydalıdır.

RSS, web sitelerinde yayımlanan yeni içerikleri en basit şekilde takip etmek ve görüntülemek için harika bir yöntemdir. Bir web sitesine gerçekten çok fazla bağlı olduğunu düşünüyorsanız muhtemelen o web sitesinde yayımlanan tüm içerikleri ilk okuyanlardan biri olmak istiyorsunuzdur. RSS, o web sitesinde yayımlanan içerikleri kaçırmadığınızdan emin olmanızı sağlar.

RSS ile içerik takibi yapmak, boş zamanları değerlendirmek açısından da oldukça iyi bir fikirdir. Siz çevrim içi olmasanız da içerikler güncellenir. Haberlerle ilgileniyorsanız bunun çok önemli bir özellik olduğu gerçeğini göz ardı etmemelisiniz.

RSS Nasıl Kullanılır?

Bir RSS okuyucusu edinin.

Web sitesinin RSS bağlantısını kopyalayın.

RSS bağlantısını RSS okuyucusuna yapıştırın.

İçerikleri okumaya başlayın.

RSS, içeriklerin açıklamaları ve bağlantılarından oluşur. Sizin okumanız ve görüntülemeniz için hazırlanır. Bunları görüntülemek için RSS okuyucusuna ihtiyacınız vardır. FeedReader, bunun için tercih edebileceğiniz en iyi araçlardan biridir.

Daha sonra abone olmak istediğiniz web sitesinin RSS bağlantısını bulmalısınız. Bazı web sitelerinin ana sayfasında bir RSS bağlantısı mevcuttur. Bu genellikle sayfanın en üstünde ya da en altında yer alır. Bunun üzerine tıklayıp bağlantıyı kopyalayabilirsiniz.

Bu RSS simgesini göremiyorsanız arama motorunda "site adı ve rss" şeklinde arama yapabilirsiniz. RSS okuyucusunu açın ve kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın. Bunu yaptıktan sonra içerik listesi önünüze gelecektir. Buradan okumak istediğiniz içerikleri seçmeye başlayabilirsiniz.