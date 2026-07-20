Türkiye'de Satılan En Uzun Pil Ömrüne Sahip Olan Telefonlar

Türkiye'de satılan birçok amiral gemisi telefon bile 5.000 mAh civarında batarya kapasitesi sunuyor. Günlük kullanım için elbette yeterli ama gün içinde yoğun bir şekilde telefon kullanma ihtiyacı olanlar, biraz daha yüksek kapasiteli bataryaya sahip akıllı telefonlara yönelmek isteyebiliyor.

Siz de eğer iş ve okul gibi sebeplerden ötürü günün büyük bir kısmını dışarıda geçiriyorsanız ve akıllı telefonunuzu günün büyük bir kısmında kullanmak zorunda kalıyorsanız tam da sizin için bir listemiz var. Bu yazıda sadece en uzun pil ömrüne sahip akıllı telefonları sıralayarak yoğun kullanımda bile sizi yarı yolda bırakmayacak telefonları keşfetmenizi sağlayacağız.

Türkiye'de Satılan En Uzun Pil Ömürlü Telefonlar Neler?

Ulefone Armor 24 Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?

Ulefone Armor 24, şu an Türkiye'de satılan en yüksek pil ömrüne sahip Android telefon olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut birçok akıllı telefona göre yaklaşık dört kat daha yüksek kapasiteye sahip bu model, şarj aletinin nerede olduğunu bile unutturacak kadar uzun bir kullanım süresi sağlıyor.

Orta seviye bir yoğunlukta (video izleme, internette gezinme, sosyal medyaya göz atma vb.) kullanıldığında 5 güne kadar pil ömrü elde etmenize olanak sağlıyor. Öte yandan cihazın 66W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim. Standart bir bataryaya sahip olsaydı 1 saatten daha az sürede dolabilirdi ama böylesine büyük bir bataryayı doldurmak için çok daha uzun bir süreye ihtiyacınız var.

TECNO Pova Curve 2 5G'nin Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

TECNO Pova Curve 2 5G, biraz daha günlük kullanıma uygun akıllı telefon arayanlara hitap eden model. 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Pek çok amiral gemisinin 5.000 mAh civarı kapasiteye sahip batarya ile geldiği günümüzde oldukça yüksek bir değer olduğunu söyleyebiliriz.

Çok yoğun olmayan kullanımlarda 2 ila 3 güne kadar pil ömrü elde edilebiliyor. Oyun oynama, video izleme ve dahasını kapsayan aşırı yoğun kullanımlarda ise günün yarısından fazlasını rahatlıkla çıkarıyor. Bu arada cihazın 45W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim. Tam şarj olması, 1,5 saati geçebiliyor.

OnePlus 15 5G'nin Bataryası Ne Kadar Süre Dayanıyor?

OnePlus 15 5G, 7.300 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcıları karşılıyor. Bu hem oyun oynayanlar hem yoğun bir şekilde video izleyenler için oldukça uzun bir kullanım süresi anlamına geliyor. Ayrıca 120W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu da yüksek batarya kapasitesine rağmen şarj olmasının oldukça kısa bir süre aldığını gösteriyor.

Xiaomi Redmi 15 Ne Kadar Kullanım Süresi Sağlıyor?

Xiaomi Redmi 15, batarya kapasitesi bakımından piyasadaki birçok akıllı telefonun önünde. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan bu akıllı telefonun kullanıcıları, çok yoğun olmayan kullanımda 2 günün üzerinde bir pil ömrü elde edebiliyor. Tabii, 33W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu ve bataryasının tam dolmasının biraz vakit alabileceğini belirtmek gerek.

OPPO A6 Pro 5G'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

OPPO A6 Pro 5G, 7.000 mAh batarya kapasitesiyle beraber geliyor. 80W hızlı şarj desteği sayesinde bu büyük bataryanın şarj olması ise çok fazla zaman almıyor. Gerçekleştirilen testlere göre tam şarj olması 1 saat sürüyor. Çoğu insan yüzde 1 seviyesini görmeyi beklemediği için beklenenden çok daha kısa sürede şarj olacaktır.

Editörün Yorumu

Uzun pil ömrü, her şeyden önce size psikolojik açıdan büyük bir rahatlık sağlar. Günün önemli bir kısmını "şarj aletimi unuttum ama telefon günü çıkarır mı" gibi endişelerle geçirmezsiniz. Ayrıca powerbank taşıma gibi gereksinimleriniz de olmaz. Tabii, batarya kapasitesi her şey değil.

Yüksek kapasite, uzun kullanım süresine kavuşmanızı sağlar ama hızlı şarj desteği yeterli değilse onu şarj edene kadar zaman geçmek bilmeyecektir. O yüzden bir telefon alırken batarya kadar hızlı şarja da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.