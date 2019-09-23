Sahte Facebook Sayfası Nasıl Anlaşılır?

Facebook’ta çok fazla sahte sayfanın olduğunu biliyoruz. Bu sayfaların size en büyük zararları, zamanınızı boşu boşuna çalmaları ve size birkaç sözde ürün satarak dolandırıcılığa başvurmalarıdır. En kötüsü, paranızı ve kişisel bilgilerinizi almaya çalışmalarıdır. Bu yazıda, sahte Facebook sayfalarını nasıl tespit edebileceğinizi öğreneceksiniz.

Sayfa Doğrulamasını Kontrol Etme

Ünlülerin, medya şirketlerinin ve markaların Facebook sayfaları doğrulanabilir. Doğrulanan sayfalar, Facebook’un bu sayfanın kimliğini onayladığını gösterir. Mevcut olan tüm Facebook sayfaları bu doğrulamayı almak için zaman ve çaba harcar. Doğrulanan sayfaların yanında onay işareti olan mavi bir tık vardır.

Doğrulama mükemmel bir tespit yöntemi değil ama yine de işe yarar. Çoğu büyük marka ve medya kuruluşu onaylanmıştır. Sorun şu ki, sadece büyük markalar ve medya şirketleri sayfalarını doğrulatabiliyor. Bu işlem küçük markalar için değildir. Biri doğru belgelerle bir talepte bulunursa Facebook da hata yapabilir.

Sayfa İsmini Kontrol Etme

Facebook, ticari markaların ismini kullanan sayfaları kapatma konusunda çok hızlı. Bu, dolandırıcılık için açılan Facebook sayfalarının kapatılmaması için geçici bir çözüm kullanmaları gerektiği anlamına gelir. Orijinal isim ile arasında farklılıklar olan sayfalara itibar etmemenizde fayda var. Bu sayfalar dolandırma amacıyla açılmış olabilir.

Sayfa Kategorisini Kontrol Etme

Sahte Facebook sayfalarının sık sık renklerini gösterdiği başka bir yer de sayfa kategorisindedir. Bazı kategoriler, sayfayı oluşturan kişinin kolayca kontrol edilebilen adresler ve telefon numaraları gibi birçok gerçek bilgiye yer verilmesini gerektirir. Sahte sayfalar bu bilgileri paylaşamaz ve doğal olarak kategori değişikliğine gider.

Bir Facebook sayfasının kategorisi olması gerektiği gibi değilse bu sayfanın sahte olması yüksek bir ihtimaldir, dikkatli olmanızı öneririz.

Sayfanın Ne Tür İçerikler Paylaştığını Kontrol Etme

Bir Facebook sayfasının sahte olduğunun en büyük kanıtı, sayfanın ismi ve doğrulanıp doğrulanmadığıdır. Bu iki büyük ipucundan sonra sayfa içerikleri gelir. Gerçek bir işletme sayfası, müşterilerinin marka hakkında iyi yorumlar yapabilmesi için en iyi paylaşımları yapmaya odaklanır.

Sahte sayfalar, gerçek olamayacak kadar iyi görünen yarışmalardan bahsediyor. Bu yarışmaların ödülleri de genellikle abartılı olur. Bu bağlantılar kişisel verilerinizi çalmak için kullanılır, kesinlikle itibar etmemeniz gerekir.