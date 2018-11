Samsung Experience Arayüzü Yerini Alacak One UI ile Gelecek Yenilikler, Özellikler

One UI: Samsung'un yeni arayüzü. Samsung Android 9 Pie güncellemesiyle tüm Samsung Android telefonlar, Samsung Experience yerine One UI arayüzüne kavuşacak. İlk olarak Galaxy S9 ve Note 9 ardından diğer modellere de gelecek olan yeni kullanıcı arayüzü OneUI ile gelen yenilikler bu yazıda.

Samsung Experience Arayüzü Yerini One UI'a Bırakacak:

Samsung, Geliştirici Konferası’nda 2018 - 2019 ve sonraki akıllı telefonlarında kullanacak yeni kullanıcı arayüzü One UI'ı tanıttı. One UI adını taşıyan yeni arayüz, Samsung Experience arayüzünün tüm eksikliklerini kapatacak, yepyeni kullanıcı deneyimi sunacak. Akıllı telefonların ekranlarının günden güne büyüdüğü günümüzde tek elle kullanıma odaklanan One UI, son kullanıcı için önemli fonksiyon ve özellikler sunuyor. İlk Samsung Galaxy S9 ve Note 9 kullanıcılarının deneyimleyebileceği (Ocak 2019’da beta programı başlayacak) yeni arayüz One UI, Samsung’un deyimiyle tek sorunsuz tasarım anlamına geliyor. Pie güncellemesinin bir parçası olan arayüz, kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek.

Samsung Yeni Arayüzü OneUI ile Gelecek Yenilikler:

Samsung Galaxy ve Note serisi dışında katlanabilir Samsung telefonlara da güç verecek olan One UI, çeşitli uygulamalara değişiklik getirecek. Ayarlar uygulamasında benzer seçenekler birlikte gruplandırılacak ve sık kullanılan seçenekler listenin en üstünde olacak. Saat uygulaması ekranın altında farklı bölümlere (alarm ve zamanlayıcı gibi) sahip olacak. Görsel olarak One UI, Samsung’un donanım tasarımıyla özleşecek; uygulama simgelerinde ve diğer öğelerde daha yuvarlak şekiller göreceksiniz. Ayrıca sahip olduğunuz Samsung telefonun rengine göre arayüz renklenecek. Örneğin; siyah renkli bir model aldığınızda siyah tema, mavi modelde mavi tema, pembede pembe, beyazda beyaz… Temadan bahsetmişken, şu anda üçüncü parti geliştiricilerin sunduğu siyah tema, One UI ile varsayılan olarak gelecek. Tabii ki; tema değişikliği yapılabilecek. İster elle ayarlayacak, isterseniz de gün batımı ve doğumunda temanın otomatik değiştirilmesi şeklinde ayarlama yapabileceksiniz.

Samsung Katlanabilir Akıllı Telefonu (Foldable Phone) da One UI ile Gelecek:

Samsung’un yeni arayüzü Google’ın da sıcak baktığı katlanabilir ekran formunda olan cihazlarda da görülecek. Geliştirici Konferansı’nda prototipi gösterilen, muhtemelen 2019’un ilk çeyreğinde göreceğimiz Samsung katlanabilir ekranlı telefon (foldable smartphone) (Galaxy X, Galaxy F veya başka bir isimle gelebilir) da One UI arayüzünü kullanacak. Samsung’un Infinity Flex Display adını verdiği yeni ekran teknolojisini kullanan, açıldığında tablet boyutunda olan Samsung’un katlanabilir telefonu, 7.3 inç (1536x2152, 420ppi, 4.2.:3) ve 4.5 inç (1960x840, 420 ppi, 21:9) iki ekran sunuyor. Tablet modunda ekranı üçe bölebiliyorsunuz. Dilerseniz tek geniş ekran, aynı anda iki uygulama çalışacak şekilde de ayarlayabiliyorsunuz.

Samsung Android Pie Güncellemesi ile Gelecek Yenilikler:

Samsung One UI arayüzü, Android Pie güncellemesinin bir parçası olduğundan Pie ile Samsung telefonlara gelecek yeniliklerden de bahsetmek gerek. Bildirimleri de karartacak Karanlık tema (Dark theme, Dark mode), Raise to Wake - Uyandırmak İçin Kaldır (iPhone’larda gördüğümüz cihaz kaldırıldığında ekranın açılması özelliği), Tap to Show (Ekrana dokunulduğunda Always on Display açılması), Always on Display modda simgelerin renkli gösterilmesi, yuvarlatılmış tasarım, navigasyon tuşları yerine kaydırma hareketleriyle gezinme deneyimi ve daha birçok yenilikle birlikte gelecek.

Samsung Galaxy S9 - Android Pie Beta

Samsung Android Pie Güncellemesi ile Gelecek/Gelmesi Muhtemel Cihazlar:

Android Pie güncellemesi, ilk olarak Samsung Galaxy S9 ve Note 9’a verilecek. Ocak 2019’da Pie güncellemesiyle One UI arayüzü göreceğiz. Samsung Pie güncelleme takvimini henüz bilmiyoruz ancak tahminlerimizi paylaşabiliriz: