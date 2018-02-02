Bixby Button Remapper - bxActions, Samsung’un Bixby tuşu olan telefonlarına özel hazırlanmış tuş atama - değiştirme uygulaması. Galaxy S8 ve Note 8 muhtemelen sonraki modellerde de olacak sanal asistan Bixby özel tuşa fonksiyon yüklemek için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri.

Samsung’un ilk kez Galaxy S8 akıllı telefonunda gördüğümüz Bixby tuşu, varsayılan olarak sesli asistanı devreye sokmaya yarasa da üçüncü parti uygulamalarla bunu değiştirme şansınız var. Bixby’i kullanmayanlar için fazlalık olan bu tuşa bir eylem veya istediğiniz bir uygulamayı atabilirsiniz. Örneğin; Bixby tuşuna bastığınızda telefonun sessiz moda alınmasını, ekran görüntüsü alınmasını, fenerin açılmasını sağlayabilir veya dilediğiniz bir uygulamanın açılmasını sağlayabilirsiniz.

Bixby Button Remapper - bxActions Özellikleri: