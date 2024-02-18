Samsung Galaxy A01 Core Özellikleri Neler? 2024’te Satın Alınır mı?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2020 yılında Galaxy A01 Core isimli bir akıllı telefon modelini satışa sundu. Samsung Galaxy A01 Core özellikleri nedeniyle piyasaya sürüldüğü dönemde dikkat çekti. Bu rehberde söz konusu telefonun neler sunduğunu açıkladık.

Samsung Galaxy A01 Core Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 5,3 inç

: 5,3 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1480 piksel

: 720 x 1480 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 311 PPI

: Yaklaşık 311 PPI İşlemci : MediaTek MT6739

: MediaTek MT6739 GPU : PowerVR GE8100

: PowerVR GE8100 RAM : 1 GB / 2 GB

: 1 GB / 2 GB Depolama : 16 GB / 32 GB

: 16 GB / 32 GB Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Batarya Kapasitesi : 3.000 mAh

: 3.000 mAh Yazılım : Android 10 (Go Edition)

: Android 10 (Go Edition) Kalınlık : 8,6 mm

: 8,6 mm Ağırlık: 150 gram

Bluetooth SIG sertifikasına sahip Bluetooth 5.0 destekli Samsung Galaxy A01 Core, giriş seviyesinde bir telefondur. Cihaz kutusundan Android 10 (Go Edition) işletim sistemiyle çıkıyor.

Telefonun ekran panelinin üst ve alt tarafını büyük bir çerçeve kaplıyor. Üst tarafta bir tane hoparlör ve ön kamera konumlandırılmıştır. Cihazın arkasındaysa sol üst köşede dikey şekilde hizalanan bir selfie kamera yer alıyor. Arka kamera 8 MP, ön kameraysa 5 MP’dir.

Samsung Galaxy A01 Core kullanıcılarının karşısına 5,3” HD+ ekranla çıkıyor. Cihazın ekran çözünürlüğü, 720x1480 pikseldir. Geniş ekrana sahip olan telefonla kullanıcılar oyun oynama, canlı yayın ve video izleme keyfi yaşayabilirler.

Tüm bu olanakları sağlayan telefonun başka bir özelliğiyse 3000 mAh pile sahip olmasıdır. Güçlü pil kapasitesi sayesinde kullanıcılar, cihazlarını hemen şarj bitme tehlikesi yaşamadan kullanabilecekler.

Günlük kullanımlar için ideal olan telefon, 1 GB RAM ile 16GB dahili hafızadan oluşuyor. Galaxy A01 Core, Android (Go edition) sürümü ile kullanıcılarıyla buluşuyor. Bu da telefonun kolay ve hızlı kullanılmasını sağlıyor.

Android (Go edition) daha önce cihaza yüklenen özel uygulamalarla cihazın depolama alanının temiz kalmasını sağlıyor. SM-A013F ile SM-A013F_DS (çift destekli) olarak piyasaya sunulan cihaz aynı zamanda Wi-Fi 802.11 b/g/n desteğine sahiptir.

Samsung Galaxy A01 Core Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A01 Core modelinin 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 199 TL civarında fiyata satılıyor.

Samsung Galaxy A01 Core 2024’te Satın Alınır mı?

Günümüzde 1 GB ve 2 GB RAM kapasiteleri, 16 GB ve 32 GB depolama alanları yetersizdir. Dolayısıyla 2020 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy A01 Core yerine 2023 veya 2024 yılında piyasaya sürülen bir telefon satın almak daha mantıklıdır.

Tercih edilebilecek telefonlar arasında 7 bin 598 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A15, 7 bin 252 TL civarında fiyata sahip Redmi 12, 6 bin 427 TL civarında fiyata satılan Realme C55 ve daha birçok model bulunuyor.

Bütçe biraz artırılabilirse 15.385 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A54 modeli de satın alınabilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy A01 Core 2024 yılında satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.