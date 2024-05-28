Samsung Galaxy A11 Özellikleri Neler? 2024’te Satın Alınır mı?

Samsung Galaxy A11 özellikleri ve fiyatı, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, 2020 yılında Galaxy A11 modelini tanıttı. Siyah, beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan telefon, piyasaya sürüldüğü dönemde dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.

Samsung Galaxy A11 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,4 inç

: 6,4 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1560 piksel

: 720 x 1560 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 268 PPI

: Yaklaşık 268 PPI İşlemci : Snapdragon 450

: Snapdragon 450 RAM : 2 GB / 3 GB / 4 GB

: 2 GB / 3 GB / 4 GB Depolama : 32 GB / 64 GB

: 32 GB / 64 GB Arka Kamera : 13 MP + 5 MP + 2 MP

: 13 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 177 gram

: 177 gram Kalınlık: 8 mm

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

Samsung Galaxy A11 Fiyatı

Samsung Galaxy A11 modelinin 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin 699 TL civarında fiyata satılıyor.

Samsung Galaxy A11 2024'te Satın Alınır mı?

Günümüzde 32 GB ve 64 GB depolama alanları yetersizdir. Ayrıca hem donanım hem de yazılım bakımından güncel bir telefon tercih etmek daha mantıklıdır. Sonuç olarak 2020'de satışa sunulan Galaxy A11 yerine 2023 veya 2024'te piyasaya sürülen bir telefon tercih edilmelidir.

Satın alınabilecek telefonlar arasında 14.300 TL civarında fiyata sahip Samsung Galaxy A35, 14.599 TL civarında fiyata satılan POCO X6 5G, 13.499 TL civarında fiyata sahip Redmi Note 13 Pro, 14.799 TL civarında fiyata satılan Honor 90, 16.999 TL'ye satılan Nothing Phone (2a) ve daha birçok telefon bulunuyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy A11 2024 yılında satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.