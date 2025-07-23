Samsung Galaxy A16 Özellikleri ve Fiyatı Neler, 2025'te Hala Satın Alınır mı?

Samsung Galaxy A16, uygun fiyatı ve buna rağmen sunduğu teknik özelliklerle yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcıların aklını karıştırıyor. Peki Galaxy A16, 22025'te hala satın alınır mı? Bu rehberde Samsung'un geçtiğimiz yıl tanıttığı bu telefon hakkındaki merak edilen sorularınızı cevaplayacağız. İşte Samsung Galaxy A16 özellikleri, fiyatı ve hala alınır mı sorusunun cevabı.

Samsung Galaxy A16 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.7 inç

: 6.7 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080x2340 (FHD+) piksel

: 1080x2340 (FHD+) piksel Ekran Yenileme Hızı : 90 Hz

: 90 Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : 385 PPI

: 385 PPI İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 RAM : 4 GB / 6 GB / 8GB

: 4 GB / 6 GB / 8GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 5 MP + 2MP

: 50 MP + 5 MP + 2MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 25 W

: 25 W Yazılım : Android 15 Tabanlı One UI 7

: Android 15 Tabanlı One UI 7 Ağırlık: 200 Gram

Samsung Galaxy A16'nın ekran özelliklerine baktığımızda fiyatına rağmen oldukça iddialı olduğunu görüyoruz. FHD+ çözünürlüklü 6.7 inç Super AMOLED ekran, bu segmentteki LCD panelli rakiplerine göre daha canlı renkler, derin siyahlar ve enerji verimliliği sunuyor. Ayrıca 90 Hz yenileme hızı ile akıcı bir deneyim vaat ederken 385 PPI piksel yoğunluğu detayları net bir şekilde görmenizi sağlıyor.

Daha teknik detaylara baktığımızfa ise Samsung Galaxy A16'nın gücünü MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden aldığını görüyoruz. Daha önce Redmi Note 14S ve A16'nın selefi Galaxy A15 gibi telefonlarda da karşımıza çıkan bu 8 çekirdekli yonga seti 6 nm üretim teknolojisi ile geliştirildi ve Mali-G57 MC2 GPU kullanıyor.

Ayrıca kendisine 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle birlikte 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Tüm bu bildiklerimizden yola çıkarak Samsung Galaxy A16 için gündelik kullanımda ve fazla performans gerektirmeyen oyunlarda ideal ve yeterli bir performans sergilediğini söylemek mümkün. Ancak çocuğunuz için bir oyun telefonu arıyorsanız onun bu olmadığını belirtmekte fayda var.

Samsung Galaxy A16, kamera özellikleriyle de iddialı bir model. Telefon, 50 megapiksel çözünürlükteki bir ana kamera ile geliyor. Ona ise 5 megapiksel çözünürlük sunan ekstra geniş açı kamerası ve makro yani yakın çekim yapmanızı sağlayan 2 megapiksel lens eşlik ediyor. Diğer tarafta ise 13 megapiksel ön kamera yer alıyor. Hem ön hem de arka kamera Full HD çözünürlükte saniyede 30 kare çekim yapabiliyor.

Samsung Galaxy A16, 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip ve bunu 25W hızla şarj edebiliyorsunuz. Ağırlı ise 200 gram olan telefon, kutudan Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çıksa da Ayarlar bölümünden yapılan yazılım güncellemesi ile Android 15 tabanlı One UI 7 sürümüne yükseltilebiliyor. Peki Samsung Galaxy A16 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy A16 Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB Depolama Samsung Galaxy A35 5G: 8.299 TL

6 GB RAM + 128 GB Depolama Samsung Galaxy A35 5G: 9.299 TL

8 GB RAM + 256 GB Depolama Samsung Galaxy A35 5G: 11.399 TL

Samsung Galaxy A35'in fiyatına baktığımızda karşımıza üç farklı satın alma seçeneği çıkıyor. Bunlar; 8 bin 299 TL'den başlayan 4 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyon, 9 bin 299 TL'ye satılan 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyon ve 11 bin 399 TL'ye satın alabileceğiniz 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyon. Belirtmekte fayda var ki Samsung Galaxy A16 satın alacaksanız en uzun ömürlüsü 8 GB RAM'li versiyon olacaktır.

Samsung Galaxy A16, 2025'te Hala Satın Alınır mı?

Ekim 2024'te satışa çıkan Samsung Galaxy A16, 2025'te hala satın alınır mı sorusunun cevabı ise tercihlerinize bağlı olarak değişse de evet. Eğer günlük kullanım için ideal ve uygun fiyatlı bir Samsung telefon arayışınız varsa Samsung Galaxy A16 gerçekten de iyi bir seçim. Ancak oyun, fotoğrafçılık, içerik üretimi gibi alanlarda yoğun kullanacağınız daha performanslı bir telefon istiyorsanız durum değişir.

Bu noktada 24 bin TL'ye satılan Samsung Galaxy S24 FE, 21 bin TL'ye satılan Poco X7 Pro ya da 19 bin TL'ye satılan Honor 200 gibi telefonlar sizin için çok daha ideal bir tercih olacaktır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için "En İyi Fiyat - Performans Telefonlar" içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy A16'nın özellikleri ve fiyatı gibi detaylarını incelediğimiz 2025'te hala satın alınır mı içeriğimizin sonuna geldik. Samsung Galaxy A16 ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını içeriğimizde bulabilirsiniz. İçerikte olmayan bir sorunuz varsa da aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.