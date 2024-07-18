Honor 200 Serisi Türkiye'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna bağımsız bir üretici olarak devam eden Honor, merakla beklenen Honor 200 serisini Türkiye'de piyasaya sürdü. Orta-üst segmente hitap eden akıllı telefonlar tasarımlarıyla, özellikleriyle ve fiyatlarıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor ve pazardaki rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

Honor 200 Serisinin Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Honor 200 ve 200 Pro modellerinde 6,7 inçlik FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel mevcut. Bununla birlikte standart modelde delikli ve Pro'da ise hap şeklinde ekran tasarımları bizleri karşılıyor.

Serinin standart modelinde Snapdragon 7 Gen 3 ve Pro'sunda ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcileri yer alıyor. Dahası, 12/16 GB RAM ve 256/512 GB ve 1 TB dahili depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor.

HONOR 200 Serisi için Türkiye fiyatları belli oldu.



- HONOR 200 → 31.999 TL

- HONOR 200 Pro → 39.999 TL pic.twitter.com/rtxNAAABQa — Tamindir.com (@Tamindir) July 18, 2024

Kamera tarafında her iki modelde de 50 + 50 + 12 Megapiksel çözünürlüğe sahip sensörler mevcut. Ön tarafta ise işler biraz değişiyor. Zira standart cihaz 50 Megapiksel, Pro ise 50 + 2 Megapiksel selfie kameralarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Özellik Honor 200 Honor 200 Pro Ekran 6.7 inç OLED (FHD+ 120Hz) 6.7 inç OLED (FHD+ 120Hz) İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Ana Kamera 50 MP, f/2.0, (geniş), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, (geniş), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS Telefoto Kamera 50 MP, f/2.4, (telefoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.4, (telefoto), PDAF, OIS, 2.5x optik zoom Ultra Geniş Açı Kamera 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra geniş), AF 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra geniş), AF Ön Kamera 50MP 50MP + 2 MP Pil Kapasitesi 5.200 mAh 5.200 mAh Kablolu Şarj 100W 100W Kablosuz Şarj Yok 66W Özel Çip Yok Honor C1+ Depolama ve RAM Seçenekleri 12/16 GB RAM + 256/512 GB Depolama 12/16 GB RAM + 256/512 GB ve 1 TB Depolama Fiyat (12/512GB) 31 bin 999 TL 39 bin 999 TL Yazılım MagicOS 8.0 (Android 14) MagicOS 8.0 (Android 14)