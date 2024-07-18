Honor 200 Serisi Türkiye'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Honor, bugün merakla beklenen Honor 200 serisini Türkiye'de vitrine çıkardı. İşte Honor 200 özellikleri ve Türkiye fiyatı!
Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna bağımsız bir üretici olarak devam eden Honor, merakla beklenen Honor 200 serisini Türkiye'de piyasaya sürdü. Orta-üst segmente hitap eden akıllı telefonlar tasarımlarıyla, özellikleriyle ve fiyatlarıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor ve pazardaki rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.
Honor 200 Serisinin Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
Honor 200 ve 200 Pro modellerinde 6,7 inçlik FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel mevcut. Bununla birlikte standart modelde delikli ve Pro'da ise hap şeklinde ekran tasarımları bizleri karşılıyor.
Serinin standart modelinde Snapdragon 7 Gen 3 ve Pro'sunda ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcileri yer alıyor. Dahası, 12/16 GB RAM ve 256/512 GB ve 1 TB dahili depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor.
HONOR 200 Serisi için Türkiye fiyatları belli oldu.— Tamindir.com (@Tamindir) July 18, 2024
- HONOR 200 → 31.999 TL
- HONOR 200 Pro → 39.999 TL pic.twitter.com/rtxNAAABQa
Kamera tarafında her iki modelde de 50 + 50 + 12 Megapiksel çözünürlüğe sahip sensörler mevcut. Ön tarafta ise işler biraz değişiyor. Zira standart cihaz 50 Megapiksel, Pro ise 50 + 2 Megapiksel selfie kameralarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.
|Özellik
|Honor 200
|Honor 200 Pro
|Ekran
|6.7 inç OLED (FHD+ 120Hz)
|6.7 inç OLED (FHD+ 120Hz)
|İşlemci
|Snapdragon 7 Gen 3
|Snapdragon 8s Gen 3
|Ana Kamera
|50 MP, f/2.0, (geniş), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS
|50 MP, f/1.9, (geniş), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS
|Telefoto Kamera
|50 MP, f/2.4, (telefoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom
|50 MP, f/2.4, (telefoto), PDAF, OIS, 2.5x optik zoom
|Ultra Geniş Açı Kamera
|12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra geniş), AF
|12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra geniş), AF
|Ön Kamera
|50MP
|50MP + 2 MP
|Pil Kapasitesi
|5.200 mAh
|5.200 mAh
|Kablolu Şarj
|100W
|100W
|Kablosuz Şarj
|Yok
|66W
|Özel Çip
|Yok
|Honor C1+
|Depolama ve RAM Seçenekleri
|12/16 GB RAM + 256/512 GB Depolama
|12/16 GB RAM + 256/512 GB ve 1 TB Depolama
|Fiyat (12/512GB)
|31 bin 999 TL
|39 bin 999 TL
|Yazılım
|MagicOS 8.0 (Android 14)
|MagicOS 8.0 (Android 14)
Honor 200 ve 200 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Honor yeni akıllı telefonları ile gündeme damgasını vuruyor. İşte, Honor 200 ve 200 Pro modellerinin yer aldığı yeni serinin özellikleri!
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