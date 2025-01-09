Yeni POCO X7 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: Öne Çıkan Özellikleri ve Fiyatı Burada!
Xiaomi'nin sevilen alt markası POCO, merakla beklenen yeni PCP X7 serisini Türkiye'de satışa sundu.
Çin merkezli teknoloji devnin bünyesinde bulundurduğu akıllı telefon markalarından POCO, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı ve güçlü akıllı telefonlarıyla ülkemizde pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Ünlü şirket, son olarak yeni POCO X7 serisini de Türkiye'de satışa sundu. Hem de epey uygun bir ön sipariş kampanyası ile.
POCO'nun yeni akıllı telefon serisi, POCO X7 ve POCO X7 Pro modellerinin yanı sıra özel tasarımıyla dikkat çeken yeni Iron Man versiyonunu da içeriyor. Gelin şimdi hep hep beraber yeni POCO X7 serisinin özelliklerine ve fiyatlarına bir göz atalım.
POCO X7 Özellikleri
- Ekran: 1,5K çözünürlüklü, 120Hz, 6,67 inç CrystalRes AMOLED ekran
- İşlemci: Dimensity 7300-Ultra
- CPU: Sekiz çekirdekli CPU, 2,5 GHz'e kadar
- GPU: Mali-G615 MC2
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera f/2,2, 2 MP makro kamera f/2,4
- Ön Kamera: 20 MP
- Pil: 5.110 mAh
- Hızlı Şarj: 45W turbo şarj
- İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS
- Boyutlar: 162,33 x 74,42 x 8,4 mm,
- Ağırlık: 185,5 gram
POCO X7 Fiyatı:
- POCO X7 (8 GB + 256 GB): 15.999 TL
- POCO X7 (12 GB + 512 GB): 17.999 TL
Poco X7'yi daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
POCO X7 Pro Özellikleri
- Ekran: 1,5 K çözünürlüklü, 120 Hz, 6,67 inç CrystalRes AMOLED ekran
- İşlemci: Dimensity 8400-Ultra
- CPU: Sekiz çekirdekli 3,25 GHz'ye kadar
- GPU: Mali-G720
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera f/2,2, 6 MP telefoto lens
- Ön Kamera: 20 MP
- Pil: 6000 mAh
- Hızlı Şarj: 90W ultra hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS 2
- Boyutlar: 160,75 x 74,24 x 8,29 mm
- Ağırlık: 195 gram
POCO X7 Pro Fiyatı:
- POCO X7 Pro (8 GB + 256 GB): 19.799 TL
- POCO X7 Pro (12 GB + 512 GB): 22.499 TL
Poco X7 Pro'yu daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
POCO X7 Pro Iron Man Özellikleri
POCO, merakla beklenen X7 serisi içerisinde Iron Man temalı bir modeli daha piyasaya sürdü. Özel tasarımıyla büyük beğeni toplayan cihaz, POCO X7 Pro ile aynı teknik özelliklere sahip. İndirimli başlangıç fiyatıyla 23.999 TL karşılığında satın alınabilen telefon, yine Iron Man temalı özel kılıfı ve 120W'lik şarj seti ile birlikte geliyor.
Poco X7 Iron Man'i daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Peki siz yeni POCO X7 serisi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...