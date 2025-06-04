Samsung Galaxy M11 Özellikleri Neler? 2025’te Satın Alınır mı?

Samsung'un 2020'de tanıttığı Galaxy M11, uygun fiyatı ile günümüzde hala yeni bir akıllı telefon almak isteyen kişilerin kafasını karıştırıyor. Peki Samsung Galaxy M11, 2025'te hala satın alınır mı? Bu rehberde Galaxy M11'in özellikleri ve fiyatını mercek altına alarak bu ve benzeri sorularınıza cevap arayacağız.

Samsung Galaxy M11 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,4 inç

: 6,4 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1560 piksel

: 720 x 1560 piksel İşlemci : Snapdragon 450

: Snapdragon 450 RAM : 3 GB / 4 GB

: 3 GB / 4 GB Depolama : 32 GB / 64 GB

: 32 GB / 64 GB Arka Kamera : 13 MP geniş açılı + 5 MP ultra geniş açılı + 2 MP derinlik

: 13 MP geniş açılı + 5 MP ultra geniş açılı + 2 MP derinlik Ön Kamera : 8 MP geniş açılı

: 8 MP geniş açılı Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 197 gram

: 197 gram Kalınlık: 9 mm

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy M11, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1560 piksel çözünürlük ve yaklaşık 268 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü Snapdragon 450 işlemcisinden alan telefon 161,4 x 76,3 x 9 mm boyutlarında.

Samsung Galaxy M11 Fiyatı

3 GB RAM + 32 GB Depolama sunan Samsun Galaxy M11: 6.999 TL

Samsung Galaxy M11 modelinin 32 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 999 TL'ye satılıyor. İkinci el Galaxy M11 ise 2 bin TL ila 3 bin TL civarında fiyata bulunabiliyor.

Samsung Galaxy M11, 2025'te Hala Satın Alınır mı?

Samsung Galaxy M11, 2025'te hala satın alınır mı? sorusunun cevabı ise oldukça basit. Çıktığı yıl bile yetersiz kabul edilen 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanaına sahip Galaxy M11 ne yazık ki günümüz standartlarında sorunsuz kullanabileceğiniz bir telefon değil. Bunun yerine tercih edebileceğiniz pek çok model var.

Örneğin 9.999 TL'ye satılan TECNO Camon 20 Pro, 9.299 TL'ye satılan realme C75 ve 8.999 TL'ye satılan Samsung Galaxy A16 gibi modelleri satın alabilirsiniz. Bunlara ek olarak satın alabileceğiniz pek çok farklı telefon bulunuyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy M11 özellikleri ve fiyatı ile 2025'te hala satın alınır mı gibi merak edilen sorulara cevap aradık. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.