Samsung Galaxy M31 Özellikleri Neler? 2024’te Satın Alınır mı?

6.000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken Samsung Galaxy M31'in özellikleri ve fiyatı, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy M31 olarak isimlendirilen akıllı telefon modeli 2020 yılının şubat ayında tanıtıldı. Şık görünüme sahip olan telefon, yüksek batarya kapasitesi, dörtlü arka kamera ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Peki, Samsung Galaxy M31 2024'te alınır mı?

Samsung Galaxy M31 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,4 inç

: 6,4 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel İşlemci : Exynos 9611

: Exynos 9611 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP

: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 191 gram

: 191 gram Kalınlık: 8,9 mm

Akıllı telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor.

Samsung Galaxy M31 Fiyatı

Samsung Galaxy M31 modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 29 bin 400 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. 2. el Galaxy M31 ise 5 bin TL ila 10 bin TL civarında fiyata bulunabiliyor.

Samsung Galaxy M31 2024'te Satın Alınır mı?

2020 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy M31 yerine 2023 veya 2024 yılında piyasaya sürülen bir telefon tercih etmek daha mantıklıdır. Böylece hem yazılım hem de donanım bakımından güncel bir telefona sahip olabilir ve uzun süre boyunca sorunsuz kullanım elde edebilirsiniz.

22 bin TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy S23 FE, 16 bin 499 TL civarında fiyata sahip olan Samsung Galaxy A55 5G, 25 bin 500 TL civarında fiyat etiketiyle satılan Redmi Note 13 Pro 5G, 23 bin 999 TL'ye satılan POCO F6 ve daha birçok model bulunuyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy M31 2024'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.