Samsung Galaxy S9 ve S9+ Karşılaştırması

Samsung Galaxy S9 ve S9+ özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıları etkilemeyi başardı. 2018’in en iyi akıllı telefonları arasında yer alacağı aşikar olan Samsung Galaxy S9’u satın almayı düşünenler için karşılaştırma yazısı hazırladık. Samsung Galaxy S9 mu yoksa Galaxy S9 Plus mı alınmalı? Samsung Galaxy S9 alınır mı? Samsung S9 ve S9+’ı ekran, kamera, batarya, depolama, fiyat kısacası her yönden karşılaştırdık.

Samsung Galaxy S9 mu, S9 Plus mı?

Türkiye saatiyle 20:00’de başlayan ve YouTube’dan canlı olarak yayınlanan Samsung Galaxy Unpacked 2018 etkinliğinde beklediğimiz telefon Samsung Galaxy S9 tanıtıldı. Etkinliği Tamindir olarak yerinde takip ettik ve etkinlik bitiminde Samsung Galaxy S9 inceleme videosunu sizlerle paylaştık. Son dönemde gerçekleşen çoğu lansman gibi Samsung’un da lansmanı heyecan verici geçmedi. Çünkü; haftalarda öncesinden Samsung Galaxy S9’un teknik özellikleri ve fiyatı hatta tasarımını gözler önüne seren videosu paylaşılmıştı. Beklediğimiz üzere Samsung, yeni akıllı telefonu S9’da kameraya odaklanmış; etkinlikte de kameranın yeteneklerini konuştular, sergilediler. Peki, Samsung Galaxy S9 özellikleri ile beklentileri karşıladı mı? Daha doğrusu Samsung S8 ve önceki modeli kullanıp S9’a geçmek isteyen kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir cihaz mı? Diğer bir soru da Samsung Galaxy S9 ile S9+ arasındaki farklar neler? S9 mu S9 Plus mı satın alınmalı? Şimdi dilerseniz, iki model arasındaki farklılıkları konuşalım. Sonrasında da S9’a geçiş yapmak mantıklı mı değil mi? sorusunu yanıtlayalım. Malum 2018 akıllı telefonların fiyatları el yaktığından seçim aşaması çok kritik.

Samsung Galaxy S9 ve S9+ Arasındaki Farklar:

Tasarımsal Farklar

Samsung Galaxy S9 ile S9+ yan yana koyulduğunda tasarımsal olarak - tahmin edeceğiniz üzere - pek bir fark yok. Telefonların ön yüzünde hiçbir farklılık yok. Samsung’un neredeyse çerçevesiz ekran tasarımı, force touch destekli home tuşu S9’da da aynen devam ediyor. Telefonların arkasına baktığımızda tek fark olarak S9+’da ikinci bir kameranın yerleştirildiğini görüyoruz. Parmak izi okuyucu beklediğimiz üzere cihazın arkasında, kameranın alt tarafına konuşlandırılmış durumda. Bu noktada ekrana gömülü parmak izi okuyucuyu bekleyenler için Samsung’un bu teknolojiye Note 9’da da yer vermeyeceğinin konuşulduğu bilgisini paylaşalım. S9 ile S9+ tasarımsal olarak farklılık içermese de S8 ile S8+’ı yanlarına koyduğumuzda çerçevelerin bir tık daha inceltildiği göze çarpıyor. Bu arada S9 ile S9+ arasında ekran büyüklüğü olarak 0.4 inç gibi sadece çok küçük parmaklara sahip olan kullanıcıların kullanım deneyimini etkileyecek bir fark var.

Donanımsal Farklar

Yeni Mor rengiyle kendisine çeken Samsung Galaxy S9 ile S9+ arasında tasarımsal olarak farklılıklar olmasa da donanımsal yönden satın almayı etkileyecek farklılık bulunuyor. Örneğin; S9’da 4GB RAM yer alırken S9+’da 6GB RAM yer alıyor ki; Android işletim sisteminin RAM tüketiminde ne kadar acımasız olduğunu hepimiz biliyoruz. S9+ seçerseniz daha çok RAM dışında 0.4 inç daha büyük ekrana dolayısıyla da daha büyük bataryaya sahip olmuş oluyorsunuz. Hepsinden önemlisiz S9+’da çift arka kamera bulunuyor. Ekran, RAM, batarya ve kamera kısacası her yönden daha gelişmiş bir cihaz konumunda S9+. Özetle; Elinizdeki cihaz çok eski ve uzun süre kullanabileceğiniz bir Samsung telefon satın almak istiyor, seçiminiz de S9’dan yana olacaksa Plus modeli almanızı tavsiye ederiz. Tabii ki Samsung veya operatör mağazalarında deneyimleyip görmenizde, karar vermenizde fayda var.

Ortak Özellikler:

S9 ile S9+’ın ortak özellikleri yok değil. Samsung, S9’da kameraya odaklandığından S9’u da seçseniz S9+’ı da seçseniz S8 ve önceki modellere kıyasla daha yetenekli, gelişmiş bir kameraya sahip olmuş olacaksınız. Etkinlikte de canlı olarak gerçekleştirilen ultra ağır çekim (saniyede 960 kare) şovunu iki cihazda da gerçekleştirmek mümkün. Samsung’un Apple Animoji’ye yanıt niteliğinde geliştirdiği AR Emoji, S9’da da S9+’da da oluşturulabiliyor. Kişisel asistan Siri’ye göre çok daha gelişmiş olmasına karşın Türkçe konuşmamasıyla yaygın olarak kullanılmayan Bixby’e eklenen anlık çeviri (Bixby Vision) yine iki cihazda da kullanılabiliyor. İki cihazda da stereo hoparlör (Dolby Atmos ses desteği mevcut) bulunuyor.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus Özellikleri:

Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Ekran 5.8 inç 2960x1440, 570 ppi 6.2 inç 2960x1440, 529 ppi İşlemci Qualcomm Snapdragon 845/Samsung Exynos 9810 Qualcomm Snapdragon 845/Samsung Exynos 9810 Bellek 4GB 6GB Depolama 64GB/128GB/256GB (400GB'a kadar) 64GB/128GB/256GB (400GB'a kadar) Kamera 12MP arka, 8MP ön 12MP çift arka, 8MP ön Pil 3000 mAh 3500 mAh Diğer Çift diyafram kamera, IP68, süper slow motion video, kablosuz şarj, iris tarayıcı Çift diyafram kamera, IP68, süper slow motion video, kablosuz şarj, iris tarayıcı Boyut ve Ağırlık 147.7x68.7x8.5 mm, 163 g 158.1x73.8x8.5 mm, 189 g Yazılım Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Renk Gece siyahı, Leylak moru, Titanyum grisi Gece siyahı, Leylak moru, Titanyum grisi Fiyat 4599 TL (Samsung TR) 5199 TL (Samsung TR)

Samsung Galaxy S9 ve S9+ Fiyatı:

Samsung S9 ve S9+’ı teknik özellik ve tasarım yönüyle karşılaştırdıktan sonra fiyata geçebiliriz. Samsung Galaxy S9 64GB Türkiye fiyatı 4599 TL, Samsung Galaxy S9+ 64GB Türkiye fiyatı 5199 TL. S9 ve S9+'ın 128GB ve 256GB modeli de çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak. bu fiyatlar daha da yükseliyor. Elbette Samsung’un kendi mağazasından ve de ilk çıktığında satın alırsanız ödeyeceğiniz rakamlar bunlar.

Samsung Galaxy S9 / S9+ Satın Alınmalı mı?

Şu anda hali hazırda çalışır durumda bir telefonunuz varsa birkaç ay beklemenizde fayda var. Samsung’un kendi mağazasında olmasa da büyük e-ticaret sitelerinde fiyatlarda önemli düşüş olacaktır. Önceki model olan S8’lerde de ciddi düşüş olacağı aşikar. S8 demişken, Samsung’un trade in (eski cihazı getir, yeni cihazı indirimli al) programı kapsamında belli Samsung ve Apple cihazlar için geçerli indirimler uygulanacağı söylendi. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Son çıkan modeli satın alma gibi bir takıntınız yoksa Android Oreo güncellemesini de alan S8’i düşünebilirsiniz. Özetle; Mağazada deneyip hevesinizi alın, kararınızı verin, satın alacaksanız birkaç ay bekleyin.

Samsung Galaxy S9 İncelemesi:

Samsung Galaxy S9 ve S9+ inceleme videosunda tasarımından özelliklerine tüm merak edilenleri bulabilirsiniz: